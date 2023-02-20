በኦሞ ስምጥ ሸለቆ የረሀብ አደጋ ስጋት

በደቡብ ክልል በኦሞ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ ከ337 ሺህ በላይ አርብቶ አደሮች በከባድ የምግብ ችግር ውስጥ መውደቃቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ በዝናብ እጥረት ምክንያት በአካባቢው የሚገኙ ወንዞች ሙሉ በሙሉ በመድረቃቸው የተነሳ እንስሳት እየሞቱ ፣ ሰዎችም በምግብ እጥረት ለጉዳት እየተዳረጉ እንደሚገኙ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
በደቡብ ክልል በኦሞ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ ከ337 ሺህ በላይ አርብቶ አደሮች በከባድ የምግብ ችግር ውስጥ መውደቃቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ በዝናብ እጥረት ምክንያት በአካባቢው የሚገኙ ወንዞች ሙሉ በሙሉ በመድረቃቸው የተነሳ እንስሳት እየሞቱ ፣ ሰዎችም በምግብ እጥረት ለጉዳት እየተዳረጉ እንደሚገኙ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። አሁን ባለው ሁኔታ በክልሉ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ያስታወቀው የክልሉ መንግሥት ችግሩ ወደ ረሀብ ከመሸጋገሩ በፊት ለጋሽ ድርጅቶች እጃቸውን እንዲዘረጉ ጠይቀዋል።
አሃዛዊ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በደቡብ ክልል ከዝናብ መቅረት ጋር ተያይዞ ወደ 3 ሚሊየን የሚጠጋ ህዝብ የምግብ ድጋፍ ይፈልጋል። ችግሩ ወትሮም እንደውሃ የመሳሰሉ አቅርቦቶች ባልተሟሉባቸው የክልሉ የኦሞ ስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች የጉዳቱ መጠን ከፍ እያለ ይገኛል። በአብዛኛው አርብቶአደር የማኅበረሰብ ክፍል በሚኖርባቸው የሐመር ፣ የበና ፀማይ ፣ ዳሰነች እና ኛንጋቶም ወረዳዎች እንስሳት እየሞቱ ፣ ሰዎችም በምግብ እጥረት ለጉዳት በመዳረግ ላይ መሆናቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። አሁን ያጋጠመውን የድርቅ ክስተት «ከባድ»” ሲሉ ለዶቼ ቬለ አስተያየታቸውን የሰጡት የሐመር ወረዳ የበሸዳ ቀበሌ ነዋሪ ዋንጮ አልሻቦ « እርግጥ በሰው ላይ የረሀብ ጉዳት ካልሆነ በቀር እስከ አሁን የሞት አደጋ አልደረሰም።፡ ይሁን እንጂ ከብቶች እየሞቱብን ይገኛሉ። ዝናብ ለስምንት ወራት ባለመዝነቡ ውኃም ግጦሽም የለም» ብለዋል።
አሁን ባለው ሁኔታ ለአካባቢው የደረሰው ውስን የምግብ ድጋፍ መሆኑን የጠቀሱት ሌላው የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ ጋርሾ አርቦር «ይህንኑ ድጋፍ ለጥቂት ሰዎች ብቻ ነው ማከፋፈል የተቻለው። አብዛኞቻችን እስከ አሁን ዕርዳታ አልደረሰንም። መንግሥት በቶሎ ድጋፉን ካልሰጠ ያለው አማራጭ ሞት ብቻ ነው» ነው ያሉት።በቦረናው ድርቅ ለተጎዱ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን ድርጅቶች እርዳታ
በደቡብ ክልል የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ዳንሳ የዝናብ እጥረቱ ያስከተለው የወንዞች መድረቅና የግጦሽ እጦት በዞኑ ከ337 ሺህ በላይ ሰዎችን በከባድ የምግብ ችግር ውስጥ እንዲወድወቁ ማድረጉን ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። ከባለፈው መኸር ጀምሮ ዝናቡ ባለመዝነቡ እንደ ወይጦ የመሳሰሉ ወንዞች የመድረቅ አደጋ እንደተጋረጠባቸው ዋና አስተዳዳሪው ተናግረዋል። በዚህም የተነሳ ሰዎች ለምግብ እጥረት መዳረጋቸውንና የእንስሳት ሞቱ ማጋጠሙን የገለጹት አቶ ንጋቱ «እስከ አሁን በመንግሥትና ዎርልድ ቪዥን በተባለ ግብረ ሠናይ ድርጅት አማካኝነት የተወሰነ የምግብ ቀለብ ማቅረብ የተጀመረ ቢሆንም አቅርቦቱ ግን በቂ አይደለም። አሁን ላይ የዞኑ አስተዳደር ከደቡብ ክልልና ከፌዴራሉ መንግሥት ተጨማሪ ድጋፍ ጠይቆ ምላሽ እየጠበቀ ይገኛል» ብለዋል።
በደቡብ ክልል በአሁኑ ወቅትም በክልሉ ያጋጠመውን የድጋፍ ክፍተት ለመሙላትና በቅንጅት ለመሥራት ያስችላል ያለውን የምክክር መድረክ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ሥር ከሚገኙ የረድኤት ድርጅቶች ጋር አካሂዷል። አሁን በክልሉ የሚታየው የበረታ የምግብ እጥረት ወደ ረሀብ ከመሸጋገሩ በፊት ለጋሽ ድርጅቶች እጃቸውን እንዲዘረጉ ነው በምክክሩ ላይ የተገኙት በክልሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪ እና የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ሱሩር የጠየቁት። በደቡብ ክልል የድርቅ ተጎጂዎችን ለመታደግ እስከአሁን የደቡብ ክልል መንግሥት 105 ሚሊየን ብር በጀት የመደበ ሲሆን የፌደራሉ መንግሥት ደግሞ 1, 3 ቢሊየን ብር ድጋፍ ማድረጉን ከክልል መንግሥት የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ሸዋዬ ለገሠ
አዜብ ታደሰ