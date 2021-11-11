 በእነ ጀዋር መሐመድ ላይ ምስክር ሊሰማ የነበረው ችሎት ለሌላ ጊዜ ተላለፈ | ኢትዮጵያ | DW | 01.11.2021

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ኢትዮጵያ

በእነ ጀዋር መሐመድ ላይ ምስክር ሊሰማ የነበረው ችሎት ለሌላ ጊዜ ተላለፈ

በእነ አቶ ጃዋር መሃመድ የክስ መዝገብ ስር የተጠቀሱ 24 ተከሳሾች ላይ የአቃቤ ህግ ምስክሮችን ቃል ለመስማት የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ለዛሬ ሰጥቶ የነበረው የችሎት ቀጠሮ ለሌላ ጊዜ ተላለፈ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:11

በእነ ጀዋር መሐመድ ላይ ምስክር ሊሰማ ተይዞ የነበረው ቀጠሮ ተላለፈ

በእነ አቶ ጃዋር መሃመድ የክስ መዝገብ ስር የተጠቀሱ 24 ተከሳሾች ላይ የአቃቤ ህግ ምስክሮችን ቃል ለመስማት የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ለዛሬ ሰጥቶ የነበረው የችሎት ቀጠሮ ለሌላ ጊዜ ተላለፈ።

ችሎቱ ከተሰየመ የምስክር አሰማም ሂደቱ ያልተጀመረው በክስ ሂደቱ ላይ ጠቅላይ አቃቤ ህግ እና የተከሳሾች ጠበቆች በየፊናቸው ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ መጠየቃቸውን ተከትሎ መዝገቡ በመታገዱ ነው ተብሏል፡፡

ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዛሬ ይዞ በነበረው ችሎት አቶ ጃዋር መሃመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሃምዛ አዳኔ እና አቶ ደጀነ ጣፋ በሌሉበት በግልጽ ችሎት የምስክሮችን ለመስማት   ነበር ቀጠሮው ይዞ የነበረው፡፡

ይሁንና የተከሳሾች ጠበቆች አራቱ ተከሳሾች በሌሉበት የምስክር የመስማት ሂደቱ መጀመር የለበትም በሚል እና አቃቤ ህግ በበኩሉ ችሎቱ የምስክሮቹን ቃል ከመጋረጃ ጀርባ መቀበል አለበት በማለት ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤት ማለታቸውን ከጠበቆቹ አንዱ አቶ ቱሊ ባይሳ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል፡፡

ስዩም ጌቱ 

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