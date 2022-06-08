በእነጋዜጠኛ ተመስገን ዋስትና ላይ የተሰማው የአቃቤ ሕግ ይግባኝ ዛሬም ውሳኔ ኣላገኘም

ዛሬ በአቃቤ ሕግ የሥር ፍርድ ቤት የዋስትና ውሳኔ መቃወሚያ ይግባ ኝ በፁሁፍ የቀረበለት ችሎቱ የተከሳሽ ጠበቆችን ምላሽ በቃል ካደመጠ በኋላ ጉዳዪን ከሁለቱም ወገን ሰምቶ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ ሀሙስ ሰኔ 2 ቀን2014 ዓም ተለዋጭ ቀጥሮ ሰጥቷል።
የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት «ኹከት እና ብጥብጥ በማነሳሳት» ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ በሚገኙት ጋዜጠኞች ተመስገን ደሳለኝ፣መዓዛ መሐመድ እና በሰለሞን ሹምዪ ላይ አቃቤ ሕግ ባቀረበበቸው የዋስትና ይግባኝ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ዛሬ እሮብ ሰኔ አንድ ቀን 2014 ዓም በዋለው ችሎት ለነገ ቀጥሮ ሰጥቶዋል።.
ሶስቱ ጋዜጠኞች እያንዳንዳቸው በ1ዐሥር ሺህ ብር ዋስትና እንዲወጡ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ትላንት ማክሰኞ ግንቦት 30/2014 ረፋዱ ላይ ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወሳል ።
ይህን ተከትሎ በእለቱ ውሳኔው ይቀልበስልኝ ሲል አቃቢ ሕግ ያቀረበውን ተቃውሞ የሚሰማ ዳኛ የለም ተብሎ ጋዜጠኞቱ ሳይፈቱ ይግባኙም ሰይደመጥ ለዛሬ መተላለፉ ይታወሳል።
ዛሬ በአቃቤ ሕግ የሥር ፍርድ ቤት የዋስትና ውሳኔ መቃወሚያ ይግባ ኝ በፁሁፍ የቀረበለት ችሎቱ የተከሳሽ ጠበቆችን ምላሽ በቃል ካደመጠ በኋላ ጉዳዪን ከሁለቱም ወገን ሰምቶ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ ሀሙስ ሰኔ 2 ቀን2014 ዓም ተለዋጭ ቀጥሮ ሰጥቷል።
የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ «ኹከት እና ብጥብጥ በማነሳሳት» ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ በሚገኙት ጋዜጠኞች ላይ በሰጠው ውሳኔ፦ «ሮሃ ሚዲያ» የተሰኘው የማኅበራዊ ሚዲያ መስራች እና ባለቤት ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ የ«ፍትሕ» መጽሄት ኃላፊ እና ባለቤት ተመስገን ደሳለኝ እንደዚሁም ሻይ ቡና በኋላም በማኅበራዊ መገናኛ አውታር ገበያ ኑ በሚባል በሚታወቀው «ሰርገኛ ወጎች» የሚል ዝግጅት አቅራቢ ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዪ፣ እያንዳንዳቸው የ10 ሺህ ብር ዋስትና በማስያዝ፣ ከእስር እንዲለቀቁ ግንቦት 30 ቀን ትዕዛዝ ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም ጋዜጠኞቹ ግን እስካሁን በ እስር ላይ ናቸው።
ሐና ደምሴ
ኂሩት መለሰ