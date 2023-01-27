በእስር ላይ ያሉ የኦነግ መሪዎች ጤና

ከነዚህ አመራሮች የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ኬኔሳ አያና በፀና መታመማቸውን በአካልም በሆስፒታል ባገኙበት ወቅት አረጋግጫለሁም ነው ያሉት፡፡ «አሁን የታመሙት ጀርባቸውን ነው፡፡ ከዚህ በፊትም በስኳርና ሌሎች ህመሞች ሲቸገሩ ነበር፡፡ በሰው እገዛ ነው የህክምና ክትትሉንም እያደረጉ የሚገኙት።»
በኦሮሚያ ክልል ቡራዩ ፖሊስ መምሪያ በቁጥጥር ስር የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ባለስልጣናት መታመማቸውን ፓሪቲያቸዉ፣ ቤተሰቦቻቸውና ጠበቆቻቸዉ አስታወቁ። ኦነግ፣የእስረኞቹ ቤተሰቦችና ጠበቆች እንደሚሉት በፖሊስ ጣቢያዉ ከታሰሩት ሰባት የኦነግ ባለስልጣናት በተለይም ሁለቱ በፀና ታምመዋል።የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በበኩሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ ጥሪ ቀርቦ ፍትህ ካጡ ጉዳዮች አንደኛው ይህ ነው ብሏል፡፡
“በርካታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች ያው ያለፍርድ ቤት ውሳኔ እስካሁን እስር ላይ እንዳሉ የሚታወቅ ነው፡፡ በዚሁ በተለያዩ እስር ቤቶች በደረሰባቸው እንግልት አሁን ላይ ሁለት ሰዎች በተለይም በፀና ታመዋል፡፡”
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ቃል አቀባይ አቶ ለሚ ገመቹ ሰሞኑን በቡራዩ ፖሊስ መምሪያ ከሚገኙ የፓርቲያቸው አመራሮች በፀና የታመሙ ስለመኖራቸው በገለጹት ቃለመጠይቅ ያብራሩት ነው፡፡ በተለይም ከነዚህ አመራሮች የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ኬኔሳ አያና በፀና መታመማቸውን በአካልም በሆስፒታል ባገኙበት ወቅት አረጋግጫለሁም ነው ያሉት፡፡ “አሁን የታመሙት ጀርባቸውን ነው፡፡ ከዚህ በፊትም በስኳርና ሌሎች ህመሞች ሲቸገሩ ነበር፡፡ በሰው እገዛ ነው የህክምና ክትትሉንም እያደረጉ የሚገኙት፡፡ በቂ የህክምና ክትትልም ስላላገኙ ህመሙ እንደፀናባቸው ነው የሚታመነው፡፡ የፓርቲያችን ከፍተኛ የፖለቲካ ኦፊሰር የሆኑት ኢንጂነር ዳዊት አብደታም ከሚታመሙት አመራሮች ውስጥ ይጠቀሳሉ፡፡ ገዳ ገቢሳም እንዲሁ ከዚህ በፊት የህክምና ክትትል የነበረባቸው ቢሆንም ያንን ባለማድረጋቸው አሁን በከፍተኛ በህመም ከተቸገሩት ሆነዋል፡፡”
በእስር ላይ ስለሚገኙቱ የኦነግ የፖለቲካ አመራሮች አስተያየታቸውን የሰጡት የአንዱ አመራር ቤተሰብም በበኩላቸው፡ “አሁን በፀና የታመሙት አቶ ኬኔሳ ናቸው፡፡ መቆም አይችሉም፡፡ ሽንት ቤት እንኳ የሚወስዳቸው ሰው በድጋፍ አድርገው ነው፡፡ ገዳ ገቢሳ እና ገዳ ኦልጂራም በሰውነታቸው ውስጥ የነበረውን ብረት በህክምና ተከታትለው ማስወጣት ብኖርባቸውም ያንን የህክምና ክትትል ባለማድረጋቸው እየታመሙ ነው፡፡ ዳዊት አብደታ እና ሚካኤል ቦረንም በተመሳሳይ ህመም ላይ መሆናቸውን ትናንትም ሄጄ ለማረጋገጥ ችያለሁ፡፡ የታሰሩበት ፖሊስ ጣቢያ ወደ ህክምና ይወስዱዋቸዋል፡፡ ነገር ግን አንዳንዴ የሃኪሞች ቀጠሮ አሳልፎ የመውሰድ ችግር ስላለ በራሳቸው ወጪ መኪና ተከራይተው በሆስፒታልም በራሳቸው ወጪ መታከሙ አለ” ብለዋል፡፡
አመራሮቹ ያለ ፍርድ ቤት ብያኔ እየታሰሩ እንደሚገኙ የሚሞግቱት ከጠበቆቻቸው አንዱ የሆኑት አቶ ቱሊ ባይሳ በበኩላቸው፤ በቂ ህክምናም እንደማያገኙ አመልክተዋል፡፡ “እነዚህ አመራሮች ያለፍርድ ቤት ውሳኔ ስለታሰሩ እስራታቸው ህገወጥ ነው፡፡ ረዘም ላሉ ጊዜያት በእስር ላይ ያሉ ናቸው፡፡ አሁን ከሞላ ጎደል በተለይም ራዩ ፖለቲስ መምሪያ ከሚገኙት ሰባት አመራሮች ውስጥ ሁላቸውም ይታመማሉ ማለት ይቻላል፡፡ የህክምና ክትትላቸውም ያን ያክል አይደለም፡፡ ከህግ ጋር በሚጣረዝ መልኩ በግላቸውም ነው የሚታከሙት” ብለዋል፡፡
ስለጉዳዩ ለመጠየቅ ለኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን እና ለክልሉ ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ የስራ ኃላፊዎች ብንደውልም ስልካቸው ባለመነሳቱ አስተያየታቸውን ማካተት አልተቻለም፡፡ መንግስታዊው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ግን የኦነግ አመራሮቹን እስራትም ጭምር ከሚቃወሙት ተቋማት ነው፡፡ በኮሚሽኑ የሪጂናል ዳይሬክቶሬት ኢማድ አብዱልፈታ ለዶይቼ ቬለ እንዳብራሩት፡ “ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ ትሪ ካደረግንባቸው ጉዳዮች መካከል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች ላይ መንግስት ክስ እንዲመሰርት አሊያም እንዲለቃቸው የሚል ቢሆንም መንም አይነት ተግባራዊ ምላሽ አላገኘንም” ብለዋል፡፡ አቶ ኢማድ አክለውም “ግለሰቦቹ እስር ላይ የሚገኙት ተገቢ ባልሆነ የፍርድ ሂደት በመሆኑ ከፍተኛ የህግ የበላይነት ጥያቄ ከሚነሳባቸው ጉዳዮችም ይጠቀሳል” ብለዋል ነው ያሉት፡፡
ሥዩም ጌቱ
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ