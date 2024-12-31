በኤሌክትሪክ መሠረተ ልማት ላይ እየደረሰ ያለዉ ስርቆት በምስራቅ አማራ እየጨመረ መጥቷል

በኤሌክትሪክ መሠረተ ልማት ላይ እየደረሰ ያለዉ ስርቆት በምስራቅ አማራ እየጨመረ መጥቷልማክሰኞ፣ ታኅሣሥ 22 2017
በኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ሀይል አገልግሎት ለኤሌትሪክ ማስተላለፊያ የተተከሉ ታወሮችእና ትራንስፈርመሮች በሌቦች ተደጋጋሚ የሆነ ስርቆት እየደረሰባቸዉ ሲሆን ስርቆቱ የሀይል መቆራረጥ በማስከተሉ በአካባቢዉ ማህበረሰብ የስራ እንቅስቃሴ ላይም ጫና ማሳደሩ ተነግሯል
በኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኃይል አገልግሎት የደሴ ሪጂን ዳይሬክተር አቶ ሀብቱ አበበ እንደሚገልፁት በተደጋጋሚ እየተከወነ ያለዉ የመብራት ማስተላለፊያ ታወሮችን መስረቅ አሁን ላይ ከሪጂኑ አቅም በላይ ሆኗል ይላሉ
ምዕራብ ወለጋ አንዳንድ ወረዳዎች ኤሌክትሪክ እንደተቋረጠ ነው
በኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኃይል አገልግሎት የተሠሩ የመብራት መሠረተ ልማቶች በየአካባቢዉ ያሉ አስተዳደሮች እንዲጠብቋቸዉ በአዋጅ ቢደነገግም ያ እየሆነ አይደለም የሚሉት በኢትዮጵያ ኤሌትሪክ ኃይል አገልግሎት የወልድያ ሪጂን ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ወልደ ሰማያት አሁናዊዉ የአካባቢዉ የሰላም ሁኔታ መደፍረስም ስርቆቱ እንዲበራከት አድርጓል ይላሉ
2006 ዓመተ ምህረት የወጣዉ የኢነርጂ አዋጂ የኤሌትሪክ መሰረተ ልማት ላይ የሚፈፀሙ ጉዳቶች ከ5 እስከ 15 አመት እስራት ያስከትላል ቢልም ወንጀሉን እጂ ከፈንጂ ሲፈፅሙ የተያዙም ሆነ ተቀባዮች በቀላል ዋስ እየተለቀቁ ነዉ ይላሉ አቶ ሀብቱ አበበ ይህም የፍትህ አካሉ ለጉዳዮ የሠጠዉ ትኩረት አናሳ መሆንን ያሳያልም ነዉ ያሉት
የመብራት ተሸካሚ ታወር በተደጋጋሚ የሚሰረቅበት የኮምቦልቻ ከተማና አካባባዉ ሲሆን ስርቆት ፈፅመዉ ተይዘዉ ወደ ፍርድቤት የተላኩ መዝገቦች መዘግየትና ተገቢ ፍትህ አለማገኘት ለምን ይከሰታል ስንል የጠየቅናቸዉ የኮምቦልቻ ከተማ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ተሾመ በላይ በኛ በኩል ያልተሰጠ ፍትህ የለም ጉዳዮን ፖሊስና አቃቤ ህግ ጋር በጋራ የሚሰራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ክፍተት ሊኖር ይችላል ብለዋል
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አግልግሎት የታሪፍ ጭማሪ በአዲስ ዓመት
አሁን ላይ በተለይም በሰሜን ወሎ በመንግስትና በፋኖ ሀይሎች መካከል የሚከወነዉን ጦርነት እንደ መልካም አጋጣሚ የተጠቀሙ ዘራፊዎች በመርሳ: ራያ :ገረገራ: ፍላቂትና ሌሎች ቦታዎች ስርቆት እየፈፀሙ መሆኑን የወልድያ ሪጂን ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ወልደ ሰማያት ይናገራሉ
ኢሳያስ ገላው
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ