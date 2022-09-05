በኢጣልያ በአፍሪቃውያን ላይ የሚፈጸም ዘረኛ ጥቃት መባባሱ  

በባለቤቱ በኦርያኪ እምነት የባልዋ ግድያ የተፈጸመው በዘረኝነት ነው። ለዚህም ፍትህ እንዲሰጣት ትጠይቃለች። «ሰውየው አንቆት ባይሆን ኖሮ ባለቤቴ በአውቶብስ ተሳፍሮ ቤቱ በመጣ ነበር።አሁንም በሕይወት ይኖር ነበር።ለባለቤቴ ፍትህ ነው የምፈልገው ።የምፈልገው ይህን ብቻ ነው። »ትላለች
«የምፈልገው ፍትህ ነው።ይህን ነው የምፈልገው።ለፈጸመው ወንጀል ተገቢውን ቅጣት ማግኘት መክፈል አለበት ።»
የፍትህ ያለህ የምትለው ኢጣልያ ውስጥ ባሌ በዘረኛ ጥቃት ተገድሎብኛል የምትለው ናይጀሪያዎቷ ቻሪቲ ኦሪያኪ ናት። ኦሪያኪ ለዶቼቬለ በሰጠችው ቃለ ምልልስ ባልዋ ከተገደለ አራት ሳምንታት ቢያልፉም አሁንም ሞቱን መቀበል አልቻለችም። ባልዋ አሊካ ኦጎቹኩዉ በኢጣልያዋ ግዛት ማቼራታ በሚገኘው «ቺቪቶኖቫ ማርኬ» በተባለው ከተማ ውስጥ በጎዳና ላይ ንግድ የተሰማራ ናይጀሪያዊ ስደተኛ ነበር። በጎርጎሮሳዊው ሐምሌ 29 ቀን 2022 ዓም ከአንድ ወር በፊት ኦጎቹኩው በዚህችው ከተማ በአንድ ኢጣሊያዊ በአደባባይ በአሰቃቂ ሁኔታ ተደብድቦ ተገደሏል። ዶቼቬለ ያነጋገራቸው ምንጮች እንደሚሉት ኦጎቹኩዉ አርብ ቀን የእለት ሥራውን ጨርሶ ማዕከላዊ ኢጣልያ ውስጥ በምትገኘው «ቺቪቶኖቫ ማርኬ» ከተማ ባለ አውቶብስ ፌርማታ፣ ወደ ቤቱ ለመሄድ አውቶብስ እየጠበቀ ነበር።በስፍራው አንዲት ኢጣልያዊት ወጣትከ አንድ ኢጣልያዊ ጋር በአጠገቡ ሲያልፉ ፣ኦጎቹኩዉ በኢጣልያንኛ «ቻው ቤላ» አላት ሰላም ወይም ደኅና ሁኚ ቆንጂት ማለት ነው። እዚያ ከነበሩ ሰዎች የሰማችው ባለቤቱም ይህን ማለቱንና የተናገረበትንም ቦታ ለዶቼቬለ አረጋግጣለች።
«በዚያ የነበሩ ሰዎች እንደገነገሩኝ ባለቤቴ ቻው ብሏል። የሰውየውን የሴት ጓደኛ «ቻው ቤላ» ብሏል። ይህን ነው ያለው። ኢጣልያዊቷን ሴት እቃ ግዥኝ እንኳን ሲል አልጠየቃትም። ሰላምታ ነው የሰጣት ። የነበረው ሰዎች አውቶብስ የሚጠብቁበት የአውቶብስ ፌርማታ ላይ ነበር።»
ከወጣቷ ጋር በዚያ ያልፍ የነበረው የ32 ዓመት ኢጣልያዊ ወዲያውኑ የአካል ጉዳተኛ መሆኑ በሚታየው ኦጎቹኩዉ ላይ ጥቃት ሰነዘረ።ከዚህ ቀደም በደረሰበት የመኪና አደጋ የአካል ጉዳተኛ የሆነው ኦጎቹኩዉም ለመንቀሳቀስ በሚጠቀምበት ክራንች እርዳታ ፣በሩጫ ከሰውዬው ለመሸሽ ሞክሮ ነበር። ተከትሎት ወዲያውኑ የደረሰበት ኢጣልያዊው ክራንቹን ቀምቶ ይደበድበው ጀመር ።በዚህ ሳያበቃም ይንቀጠቀጥ የነበረውን ኦጎቹኩዉን ሲገፈትረው ወደቀ ።በወደቀበትም መደብደቡን ቀጠሎ በእጆቹ አነቀው። የኦጉቹኩን ራስም በጉልበቱ ጨፍሎቆ ስልኩን ከሰረቀ በኋላ ከአካባቢው ተሰወረ። ይህ ሁሉ የሆነው በቀን፣ በአካባቢው የሚያልፉና የሚያገድሙ ሰዎች የሚሆነውን በስልካቸው እየቀረጹ ነበር። ኦጎቹኩዉን የሚያውቁት ፤ለመቅረብ የማይከብድ፣ ዝምተኛ ደስተኛ ፣ነገሮችን ቀለል አድርጎ የሚያይና የሰው ልጆች ሁሉ እኩል ናቸው ብሎ የሚያምን ሰው ነበር ይላሉ። ሰውን ሁሉ የሚወድና የሚያከብር ሰላምታና በጎ አስተያየት የሚሰጥም ሰው ነበር ሲሉም ነው የገለጹት። በባለቤቱ በኦርያኪ እምነት የባልዋ ግድያ የተፈጸመው በዘረኝነት ነው። ለዚህም ፍትህ እንዲሰጣት ትጠይቃለች።
«ሰውየው አንቆት ባይሆን ኖሮ ባለቤቴ በአውቶብስ ተሳፍሮ ቤቱ በመጣ ነበር።አሁንም በሕይወት ይኖር ነበር።ለባለቤቴ ፍትህ ነው የምፈልገው ።የምፈልገው ይህን ብቻ ነው። »
ካለባት የጤና ችግር ጋር አንድ ወንድና አንዲት ሴት ልጆችዋን ብቻዋን ማሳደጉ ከአሁኑ ከብዷታል ። አሁን ልጆችዋን ለማሳደግ እየታገለች ቢሆንም መጻኤ እድልዋ ምን ሊሆን እንደሚችል እርግጠኛ አይደለችም።ልጆችዋም ስለ አባታቸው መጠየቅ አላቆሙም።
«ወንዱ ልጄ አባቱ ሆስፒታል የሚገኝ እየመሰለው……. የት አለ አባቴ ሲል ይጠይቀኛል።
ኦጂኩ ንዋቡዞ ዘረኝነትን በሚቃወመው «የአውሮጳ ኔትወርክ በተባለው ድርጅት የፖሊሲ የቅስቀሳ እና የኔትወርክ ልማት ሃላፊ ናቸው። ኦጎቹኩዉ ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ አዲስ ነገር
አይደለም ይላሉ።
«ይህ እንዳለመታደል ሆኖ የተለመደ ታሪክ ነው። በኢጣልያ ዘረኛ ጥቃት የረዥም ጊዜ ታሪክ አለው።ለኔ የሆነው ሰዎች ሊከላከሉት ያልቻሉ አጋጣሚ ሆኖ አልተሰማኝም፤ሰዎች ሊያስጥሉ ያልፈለጉበት ምክንያት አልገባኝም።ከሁለት ዓመት በኋላ በዚሁ ስፍራ በጣም ስለሚነካ የሌላ ሰው አሳዛኝ አሟሟት ልንናገር እንችል ይሆናል። »
ንዋቡዞ ከዛሬ አንድ ወር በፊት የተፈጸመውን ወንጀል ለመከላከል ሰዎች እርዳታ ማድረግ የማይችሉ አይመስልም፣ለምን እገዛ እንዳላደረጉም አይገባኝም ብለዋል። ደቡብ አፍሪቃበሚገኘው በዊትዋተርስራንድ ዩኒቨርስቲ የአፍሪቃ የስደትና የማኅበረሰብ ማዕከል ባልደረባ ክዱስ አዴባዮ ግድያው ለአፍሪቃውያን ሕይወት ደንታ እንደማይሰጥ የሚያሳይ ነው ይላሉ።
«አፍሪቃውያን ለዓመታት የአውሮጳውያንን ደስታ የሚቀንሱ እዳዎች ተደርገው ነው የሚቆጠሩት።በመገናኛ ብዙሀን ብቻ ሳይሆን ህዝበኛ ርእዮተ ዓለም የሚያራምዱ ፖለቲከኞችም በምርጫ ጊዜ የህዝብ ድምጽ ለማግኘት የተወሰኑ አካላትን መጠቀሚያ ያደርጋሉ። «እንደሚመስለኝ ይህ የሚያስረዳው አንድ ነገር ነው። አካል ጉዳተኛ ብቻ ሳይሆን አንድ በመንገድ ላይ እየተንቀሳቀሰ ኑሮን ለማሸነፍ የሚጥር ጥቁርን በአደባባይ መግደል፣ለጥቁሮች ሕይወት ያላቸውን አሳፋሪ ንቀት ነው የሚያሳየው።»
ኢጣልያ ያለው የአፍሪቃ ማኅበረሰብ የኢጣልያ ፖሊስ የኦጉጁኩዉን ገዳይ ለፍርድ የማቅረብ አቅሙን ይጠራጠራል። የዚህ ምክንያቱም ፖሊስ ከመጀመሪያው ከግድያው በስተጀርባ ዘረኝነትን አለ መባሉን አለመቀበሉ ነው ። ዶቼቬለ ያነጋገራቸው በማዕከላዊና ደቡባዊ ኢጣልያ የሚገኙ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አፍሪቃውያን ሀገሪቱ ዘረኛ ወንጀሎች የሚፈጸሙባት ቢሆንም እስካሁን ግን እውቅና ተሰጥቶት አያውቅም ሲሉ ተናግረዋል።አዴባዮ ችግሩ በኢጣልያ እጅግ አደገኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
«በሀገራቸው ወይም በኅብረተሰቡ ውስጥ ቦታ የላቸውም ብለው የሚያስቧቸውን ሰዎች ለመቅጣት የመንግሥት ድጋፍ እንዳላቸው ለሚሰማቸው የተለያዩ አስተሳሰቦች ላሏቸው ሰዎች ነገሩ ቀላል ነው። በኢጣልያ ችግሩን በጣም ወሳኝ በሆነ መንገድ ለመፍታት የሚወሰድ እርምጃ ያለ አይመስልም።»
የኦጎቹክዉ ግድያ በኢጣልያ በርካታ አፍሪቃውያን የሚያጋጥማቸውን ዘረኝነት አጉልቶ አውጥቷል። በዚህ ሰበብም ለኦጎቹክዉ ፍትህ እንዲሰጥ በርካታ ተቃውሞዎች እየተካሄዱ ነው። በርሱ የደረሰውም አንድ ጊዜ ያጋጠመ ብቻ አይደለም።ለዚህ ታሪክ ዶቼቬለ ቃለ ምልልስ ያደረገላቸው ቼቪቶኖቫ ማርኬ የሚኖሩ 21 አፍሪቃውያን ቤተሰቦች፣ልጆቻቸው ሰውን በሚያዋርዱ ፣ጦጣ በሚሉትና በመሳሰሉት ስሞች እንደሚጠሩ በነጭ ኢጣልያውያን የክፍል ጓደኞቻቸውንም ዝቅ ተደርገው እንደሚታዩ ይናገራሉ። ዘረኝነቱ ሁሌም እንዳለ መሆኑን ነው ሁሉም የገለጹት። የ45 ዓመቱ ናይጀርያዊ ጀስቲን በቺቪታኖቫ የመኪና መካኒክ ናቸው።እርሳቸው እንደሚሉት ጥቁር ስደተኞች ዘረኛ ጥቃት ሲደርስባቸው እንዴትና ለማን በይፋ ማመልከት እንዳለባቸው አያውቁም።አፍሪቃውያን በኢጣልያ የዘረኛ ስድቦች ናዳ እንደሚወርድባቸው ብዙ መብቶቻቸውንም እንደሚነፈጉም ያስረዳሉ። ።እነዚህም ለልዩ ልዩ ችግሮች ዳርገዋቸዋልም ይላሉ።
«ዘረኝነት፣ በእኩልነት ከመወዳደር፤ ቋንቋውን ከመማር፤ እንዲሁም ራሳችንን ከመሆን አግዶናል።በተለያየ መንገድ እንጨቆናለን። ትምሕርት ቤት መሄድ አንችልም።በቃ እየተበደልን ነው።በየትኛውም ስፍራ ምንም እንደሆንክ እንዲሰማህ ነው የሚያደርጉት።ስለዚህ ብዙ ትግል አለብህ በዚህ የተነሳም ስነ ልቦናችን ተጎድቷል ተጨቁኗል።»
ጀስቲን እንደሚሉት አፍሪቃውያን ከሰው እኩል ተደርገውም አይታዩም። እርሳቸው ግን የራሳቸውን መንገድ በመከተል የሚደርስባቸውን ተጽእኖና አድልዎ መቋቋም መቻላቸውን አስረድተዋል።
«እኩል መብት የለንም፤እንደማይወዱኝ ነው የሚሰማኝ ፤አንድ ሰው «አንተ የጥንት ዝንጀሮ ነህ ከዚህ ሂድ፣በጣም ጥቁር ነህ »ብሎኛል። ጦጣ ሲሉ ይጠሩኛል፤ሌላም ስም ይሰጡኛል። እዚህ ምን ትሰራለህ? አንፈልግህም! ምንም ልትሰራ አትችልም!» ይሉኛል። ይሁንና እኔም ሰርተፌኬቴን ለማግኘት ስል ምንም ይበሉ ምንም ሰምቶ እንዳልሰማ ዝም እላቸዋለሁ። ስኬታማ መሆን ስለምፈልግ ራሴ ላይ ብቻ አተኮርኩ።«በእውነት በነዚህ ቃላት ወደታች ሊያወርዱኝ ነበር የሚፈልጉት።በጣም ጠንካራ መሆኔን ከነርሱም በላይ ጠንካራ እንደሆንኩ ስለሚያዩ አንዳንድ ጊዜ ይቅርታ ሊጠይቁን ይመጣሉ።»
ኦሞኒግሆ በወጣትነትዋ ብዙ ዘረኛ ድርጊቶች እንደተፈጸሙባት የምትናገር ኢጣልያ የተወለደች ናይጀሪያዊ ናት። የሁለት ወር ሳለች መሐንዲሱ አባትዋና የአፍሪቃ የምግብ ሱቅ ያላቸው እናቷ ክሬሞና በተባለችው የሰሜን ኢጣልያ ከተማ በሚገኝ አንድ መዋዕለ ህጻናት አስገቧት።ሆኖም በዚያ የልጃቸው አያያዝ የጠበቁት አልነበረም።
«አንዳንዴ እናትየው ልጅዋ እንዴት እንደሆነች ለማየት ስትሄድ ሌሎች ልጆችን ብቻ ሲንከባከቡ ነው የምታገኛቸው።አቅፈዋቸው ሊሆን ይችላል ።የኔ ልጅ ግን አንድ አዳራሽ ውስጥ ብቻዋን አልጋ ላይ ተንጋላ ነው የምትገኘው።ይህ መሆን የሌለበት ነው።ግን ሌላ አማራጭ የለንም።ማንም ፣ጥቁር ህጻን መያዝ አይፈልግም።»
ዶቼቬለ ለዚህ ዝግጅት ያነጋገራቸው፣ በርካታ ኢጣልያውያን፣ ስደተኞች የሀገሪቱ ሸክም ሆነዋል ብለውያስባሉ ፤በሽታ ያመጣሉ ፣በሀገሪቱም ወንጀል ለመስፋፋቱ ተጠያቂ ናቸው ብለው ያምናሉ።የቀኝ ክንፍ ፖለቲካ ደጋፊዎችም ይህን ትርክት የፍልሰት ጉዳይ መነጋገሪያ እንዲሆን ተጠቅመውበታል።
ኂሩት መለሰ
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