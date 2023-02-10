 በኢኦተቤ የተፈጠረው ውዝግብ እና ድንገተኛው እርቀ ሰላም | ኢትዮጵያ | DW | 24.05.2023

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ኢትዮጵያ

በኢኦተቤ የተፈጠረው ውዝግብ እና ድንገተኛው እርቀ ሰላም

ላለፉት አራት ዓመታት ገደማ ኢትዮጵያ ከአንዱ አለመረጋጋት ወደሌላው ስትሸጋገር ኅብረተሰቡም በስጋት ድባብ እንደተዋጠ ዘልቋል።

በኢኦተቤ ውዝግብ እርቅ

ሰሞኑን ከፍተኛ ውጥረት አስከትሎ የሰነበተው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተከሰተው ችግር በቤተክርስቲያኒቱ ሕገደንብ በውይይት የመፈታቱ ነገር ተሰምቷል። ከቤተክርስቲያኒቱ ሥርዓት ውጪ 26 ጳጳሳት በመሾም የኦሮሚያ እና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስን አቋቋሙናል ያሉት ሦስት ጳጳሳትም በይቅርታ መመለሳቸው ይፋ ሆኗል። በውዝግቡ መሀል ሕገ ቤተክርስቲያን ይከበር በሚል የተንቀሳቀሱ ምዕመናን በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ለጥቃት መጋለጣቸው በዚህም ሕይወት መቀጠፉ፤ የተጎዱ እንዲሁም ለእስር የተዳረጉ መኖራቸውን ቤተክርስቲያኗም ሆነች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አደረኩት ባለው ምርመራ አረጋግጧል። የታሰሩት ፍርድ ቤት ቀርበው ሌሎችም እየታደኑ ነው በሚባልበት መሀል ድንገት ውዝግቡ እልባት ማግኘቱን መንግሥትም ለዚህ አዎንታዊ ሚና መጫወቱን የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች መናገራቸው ውጥረቱን አርግቦ እፎይታን ያስከተለ መስሏል። አሁንም ግን የሆነውን በማመን እና ባለማመን መካከል ያሉ ጥቂት አይደሉም። የስምምነቱ አንድምታና ያስከተለው ጥርጣሬ፤ በሀገሪቱ ሕገመንግሥት መሠረት መንግሥት በሃይማኖት ውስጥ ሊኖረው የሚገባው ሚናን በማንሳት እንግዶች አወያይተናል። በውይይቱ ከተነሱት ነጥቦች የሚከተሉት ይገኛሉ።

ሸዋዬ ለገሠ 

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በኢኦተቤ ውዝግብ እርቅ

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የኢ/ኦ/ተ/ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ጥሪ፣ ህዝበ ውሳኔ በደቡብ ኢትዮጵያ፤ የመሬት መንቀጥቀጥ በቱርክ 10.02.2023

የሰሞኑ የማኅበራዊ መገናኛ ብዙኃኑን ዋነኛ መነጋገሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ውጪ ጳጳሳት የሾሙትንና አውግዛ የለየቻቸውን በተመለከተ ከመንግሥት ጋር የገባችው ውዝግብ ነው። በደቡብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ እንዲሁም የዓለም ትኩረት የሳበው የቱርክ ሶርያ የመሬት መንቀጥቀጥ ናቸው።

የሰሜን ሸዋ ጥቃት፣ ሲኖዶስ እና የአቶ በረከት መፈታት

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በዛሬው የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት መሰናዶ፦ የሰሜን ሸዋው ጥቃት፤ የሲኖዶስ ሕገወጥ የጳጳሳት ሹመት የቀሰቀሰው ቁጣ እንዲሁም የአቶ በረከት ስምዖን መፈታት ላይ እናተኩራለን። አስተያየቶቻችሁ የተሰባሰበበትን ጥንቅር ሙሉ ዘገባ በድምፅ ማድመጥ ይቻላል።

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የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አቤቱታ 13.02.2023

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክ አገረስብከት ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ፤ መንግስት እየወሰደ ነው ያሉት የእስራት እርምጃ የተጀመረውን ችግሮችን በሰላማዊ መንግድ በመነጋገር የመፍታቱን ጥረት እንዳያበላሽ ያሰጋል ነው ያሉት፡፡