በኢኦተቤ የተፈጠረው ውዝግብ እና ድንገተኛው እርቀ ሰላም

ላለፉት አራት ዓመታት ገደማ ኢትዮጵያ ከአንዱ አለመረጋጋት ወደሌላው ስትሸጋገር ኅብረተሰቡም በስጋት ድባብ እንደተዋጠ ዘልቋል።
ሰሞኑን ከፍተኛ ውጥረት አስከትሎ የሰነበተው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተከሰተው ችግር በቤተክርስቲያኒቱ ሕገደንብ በውይይት የመፈታቱ ነገር ተሰምቷል። ከቤተክርስቲያኒቱ ሥርዓት ውጪ 26 ጳጳሳት በመሾም የኦሮሚያ እና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስን አቋቋሙናል ያሉት ሦስት ጳጳሳትም በይቅርታ መመለሳቸው ይፋ ሆኗል። በውዝግቡ መሀል ሕገ ቤተክርስቲያን ይከበር በሚል የተንቀሳቀሱ ምዕመናን በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ለጥቃት መጋለጣቸው በዚህም ሕይወት መቀጠፉ፤ የተጎዱ እንዲሁም ለእስር የተዳረጉ መኖራቸውን ቤተክርስቲያኗም ሆነች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አደረኩት ባለው ምርመራ አረጋግጧል። የታሰሩት ፍርድ ቤት ቀርበው ሌሎችም እየታደኑ ነው በሚባልበት መሀል ድንገት ውዝግቡ እልባት ማግኘቱን መንግሥትም ለዚህ አዎንታዊ ሚና መጫወቱን የቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች መናገራቸው ውጥረቱን አርግቦ እፎይታን ያስከተለ መስሏል። አሁንም ግን የሆነውን በማመን እና ባለማመን መካከል ያሉ ጥቂት አይደሉም። የስምምነቱ አንድምታና ያስከተለው ጥርጣሬ፤ በሀገሪቱ ሕገመንግሥት መሠረት መንግሥት በሃይማኖት ውስጥ ሊኖረው የሚገባው ሚናን በማንሳት እንግዶች አወያይተናል። በውይይቱ ከተነሱት ነጥቦች የሚከተሉት ይገኛሉ።
ሸዋዬ ለገሠ