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በኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን የፈተነው የመረጃ እጦት

ረቡዕ፣ መስከረም 23 2016

ኢሰመጉ በምዕራብ ኦሮሚያ አከባቢዎች ለሚፈጸመው የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎችና መንግስትን የሚወጉ አካላት ተጠያቂ ናቸው ቢልም መንግስት በኩል መሰል ክሶች ላይ ማስተባበያም ሆነ ማረጋገጫ ሲሰጥ አይደመጥም፡፡ ለከመንግስት ጋር ቅርበት ያላቸው የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃንም ስለ ግድያ እና ቀውሶቹ ሲዘግቡ ጎልቶ አይሰማም፡፡

https://p.dw.com/p/4X6mw
Äthiopien Addis Abeba | EHRCO briefing
ምስል Yohannes G. Egiziabher/DW

ጋዜጠኞችን የፈትነው የመረጃ እጦት በኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኞች በተለያዩ አጋጣሚዎች ዘገባ ሲያሰናዱ በመረጃ እጦት እንደሚፈተኑ ሲገልጹ ይስተዋላል፡፡የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎቹ የመረጃ እጦቱ ህዝብን ላልተጠራ እና ለሀሰተኛ መረጃዎች ስለሚዳርግ ፈተናው ይከፋል ይላሉ፡፡ ግጭት መፈናቀል በሚዘወተርባት ኢትዮጵያ የዜጎችን ሰቆቃ መስማት የሁል ጊዜ ዜና ቢሆንም ስለ ግጭቶቹና ግጭቱን ተከትሎ ስለሚመጣው ጉዳት መሰረታዊ መንስኤ መረዳት ግን ቀላል አይሆንም፡፡ በነዚህ ጉዳዮች ላይ ከስር መሰረቱ በመንግስታዊ ተቋማት ኃላፊነቱን በመውሰድ ለዜጎች የጠራ ወቅታዊ መረጃ  በመስጠት ረገድም የበዛ መታተር አይታይም፡፡ በበርካቶች እምነት ይህ ደግሞ በአገሪቱ ሀሰተኛ መረጃዎች እየተስፋፉ ችግሮችን እንዲፈጥሩ አንደኛው ምክንያትም ነው፡፡ 

ለአብነትም በቅርቡ እንኳ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ጉባኤ (ኢሰመጉ) በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ በተለያዩ አከባቢዎች ለሚፈጸመው የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች መንግስት ተገቢውን ትኩረት አልሰጠም ሲል መተቸቱ ይታወሳል፡፡ ሰብዓዊ ተቋሙ የመንግስት ፀጥታ አስከባሪዎች እና ታጥቀው መንግስትን የሚወጉ አካላት ተጠያቂ ናቸው ቢልም በመንግስት በኩል መሰል ክሶች ላይ ማስተባበያም ሆነ ማረጋገጫ እንኳ ሲሰጥ አይደመጥም፡፡ ከመንግስት ጋር ቅርበት ያላቸው የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃንም ስለ ሚፈጸሙ ግድያ እና ቀውሶቹ ሲዘግቡ ጎልቶ አይሰማም፡፡

የመረጃ እጦት በኢትዮጵያ
መንግስት መሰል ክስተቶች ሲፈጠሩ ዝምታን ለምን ይመርጣል? መረጃዎቹን በግልጽ እና ወቅቱን ጠብቆ አለመስጠትስ ጉዳቱ ወይስ ትርፉ ይጎላ ይሆን?
ጋዜጠኛ ሲሳይ ሳህሉ በኢትዮጵያ የግሉ ፕሬስ ለዓመታት በጋዜጠኝነት ሰርቷል፡፡ በሙያው ስለሚያጋጥመው የመረጃ እጥረት እና ፈተናውም ይህን አስተያየት አጋርቷል፡፡ “በተለይም ከሰሜን ኢትዮጵያው የህወሓት እና ፌዴራል መንግስት ጦርነት ወቅት የሆነውን ቀንጨብ አድርገን ብንመለከተው በህወሓት በኩል ለኮሚዩኒኬሽን ስራው ሰፋ ያለ ስፍራ ሲሰጥ በፌዴራል መንግስት በኩል ደግሞ ያ ጎልቱ አይስተዋልም ነበር፡፡ ይህ ደግሞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እና መገናኛ ብዙሃን ስለጦርነቱ  የተዛባ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያስቻለ ይመስለኛል፡፡ ይህ የሚሆነው የመንግስት አካላት መረጃን የመስጠት ጥቅም ካለመረዳት፣ መረጃን ለህዝብ መስጠት ግደታም እንደሆነ ካለመረዳት ይመስላል፡፡ ከዛም ባለፈ አንዳንዴ ለመረጃ ደውለህም ስድብም የምታስተናግድበት አጋጣሚ ይኖራል” ብሏል፡፡

“ይህ ችግር ህዝብን፣ መንግስትን እና መገናኛ ብዙሃንን የሚጎዳ ተግባር ነው፡፡ ህዝብ መረጃ የማግኘት መብቱን እየተነፈገ፣ መንግስትም ከህዝብ ጋር በስርዓት የሚገናኙት ተቋማትና አካላት ሲያጣ ህዝብና መንግስትን የሚያገናኝ ድልድይ ችግር ውስጥ ይገባል፡፡ ከዚያ ውጪ ደግሞ መገናኛ ብዙሃንም የተቋቋሙበትን መረጃን የማቀባበል ስራቸውን በአግባቡ የመወጣት ኃላፊነት ያጣሉ፡፡
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያች ማኅበር ሰብሳቢና በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ስራ ውስጥ የካበተ ልምድ ያለው ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ በበኩሉ በሰጠን አስተያየት በኢትዮጵያ ውስጥ መረጃን የማግኘት ፈተናው ጋዜጠኞችን ለዓመታት ሲያስቸግር የቆየና አሁንም ድረስ ሊቀረፍ ያልቻለ ችግር ነው ይላል፡፡ ምስል Ethiopian Human Rights Council

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያች ማኅበር ሰብሳቢና በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ስራ ውስጥ የካበተ ልምድ ያለው ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ በበኩሉ በሰጠን አስተያየት በኢትዮጵያ ውስጥ መረጃን የማግኘት ፈተናው ጋዜጠኞችን ለዓመታት ሲያስቸግር የቆየና አሁንም ድረስ ሊቀረፍ ያልቻለ ችግር ነው ይላል፡፡ “ይህ ችግር ህዝብን፣ መንግስትን እና መገናኛ ብዙሃንን የሚጎዳ ተግባር ነው፡፡

ዝብ መረጃ የማግኘት መብቱን እየተነፈገ፣ መንግስትም ከህዝብ ጋር በስርዓት የሚገናኙት ተቋማትና አካላት ሲያጣ ህዝብና መንግስትን የሚያገናኝ ድልድይ ችግር ውስጥ ይገባል፡፡ ከዚያ ውጪ ደግሞ መገናኛ ብዙሃንም የተቋቋሙበትን መረጃን የማቀባበል ስራቸውን በአግባቡ የመወጣት ኃላፊነት ያጣሉ፡፡ ያ ለሚዛናዊነት እጦት ችግርም ይዳርጋቸውና ሁሉም ተጎጂ ይሆናሉ ማለት ነው” ይላል ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ።ባለሙያዎቹ በአስተያየታቸው ቢሆን ያሉትን ምክረ-ሃሳባቸውንም አጋርተውናል፡፡

ዛሬ ያነሳነው የመረጃ እጦት ችግርን በተመለከተም መንግስት አስተያየቱን እንዲሰጥበት ለመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገለግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ ብደውልም ስልካቸው ባለመነሳቱ አስተያየታውን ማካተት አልተቻለም፡፡
ዶቼ ቬለ በኢትዮጵያ በየጊዜው ስለሚፈጠሩ ግጭቶችና ግጭቱን ተከትሎ ስለሚከሰቱ አደጋዎች ከመንግስት አካላት ማረጋገጫዎችን ለማግኘት ሁሌም ይጥራል። ምስል Seyoum Getu/DW

ጋዜጠኛ ሲሳይ ሳህሉ “በመንግስት እና ህዝብ መካከል ያለው የመረጃ ልውውጡ ካልተጠናከረ ልዩነታቸው እየሰፋ ይመጣል፡፡ የመንግስት ተቋማት የህዝብ ግንኙነት በማጠናከር መረጃን ለህዝብ መስጠት ግዴታ እንደሆነ ሊያሰለጥኑዓቸው ይገባል፡፡ አሁንም በዚህ ላይ መስራት ያስፈልጋል፡፡ ልዩነቱን በማጥበብ ረገድ ደግሞ ትልቁ ስራ ሚጠበቀው ከመንግስት ይመስላል” ብሏል፡፡የተፈናቃዮች ብዛትና የመረጃ እጥረት
ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ በፊናው “እምባ ጠባቂ ተቋም ሁልጊዜ ከመገናኛ ብዙሃን ጎን እንደቆመ አውቃለሁ፡፡ አቤቱታዎችን ያስተጋባል፡፡ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትም ችግሩን ለመቅረፍ ብዙ እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት፡፡ እኔ የምመራው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበርም በተደጋጋሚ የችግሩን መኖር እያሳወቀ ይገኛል፡፡ አሁንም ቢሆን ማህበራችን ህዝብ መረጃን ማግኘት መብቱ እንዲከበር አበክሮ ይሰራል፡፡ የሰብዓዊ መብት ተቋማትም ይሄንን መጠየቅ አለባቸው። መንግስትም በኮምዩኒኬሽን መስሪያ ቤቱ በኩል መንቀሳቀስ አለበት። እንደ ህዝብም ከአሉባልታ እና ሀሰተኛ ወሬ መዳን የሚቻለው መረጃን በወቅቱ በመስጠት ነው” ሲል ይመክራል፡፡

ዶቼ ቬለ በኢትዮጵያ በየጊዜው ስለሚፈጠሩ ግጭቶችና ግጭቱን ተከትሎ ስለሚከሰቱ አደጋዎች ከመንግስት አካላት ማረጋገጫዎችን ለማግኘት ሁሌም ይጥራል። ዛሬ ያነሳነው የመረጃ እጦት ችግርን በተመለከተም መንግስት አስተያየቱን እንዲሰጥበት ለመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገለግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ ብደውልም ስልካቸው ባለመነሳቱ አስተያየታውን ማካተት አልተቻለም፡፡
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ

ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ የ DW ታላቅ ዘገባ

የ DW ታላቅ ዘገባ

Äthiopien Addis Abeba | EHRCO briefing

በኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን የፈተነው የመረጃ እጦት

ፖለቲካረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ ተጨማሪ መረጃ ከ DW

ተጨማሪ መረጃ ከ DW

የፓርተው ቃል አቃባይ አቶ ለሚ ገመቹም በአስተያየታቸው አክለው “ያለፉትን አምስት ኣመታት ህዝቡ የተረጋጋ ኑሮን ሲመራ አልነበረም፡፡ ገበሬው በመስክ የዘራውንም በቆሎ ታጣቂዎች ይገቡበታል በሚል እንዲወድም ሆኗል፡፡ አሁንም ብሆን ህዝቡ ከውጪ የሚጠብቀው የእህል ምርት የለውም፡፡ ዓለማቀፍ ረጂ ተቋማትም ቢሆን ለአከባቢው ትኩረት የሰጠ ባለመሆኑ እርዳታው እንዲደርስላቸው ጥሪ ያቀረብንበት ነው ይህ መግለጫ” ብለዋል።

ኦነግ ለኦሮሚያ ክልል ችግር መንግሥትን ተጠያቂ አደረገ

ኦነግ ለኦሮሚያ ክልል ችግር መንግሥትን ተጠያቂ አደረገ

ፖለቲካረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
የሲቪል ማኅበራት እና ዜጎች

ለዘላቂ ሰላም መስፈን የሲቪክ ድርጅቶች ሚና

ለዘላቂ ሰላም መስፈን የሲቪክ ድርጅቶች ሚና

ፖለቲካረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
የመስተዳድሩ ጤና ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ ለምለም በዛብህ ወቅታዊ የጤና ችግሮችን አስመልክቶ ለሚዲያ ተቋማት በሰጡት መግለጫ ቁጥራቸው ከፍ እያለ ከመጡ በሽታዎች ደንጊ ፣ ወባ እና አጣዳፊ ተውከት እንዲሁም ተቅማጥ ዋንኛ መሆናቸውን  ገልፀው በመስተዳድሩ በተከሰተ የአጣዳፊ ተውከት እና ተቅማጥ ወረርሽኝ ከተያዙ ሰዎች ሶስት መሞታቸውን አስታውቀዋል ።

በድሬዳዋ ኮሌራ 3 ሰዎች ገደለ

በድሬዳዋ ኮሌራ 3 ሰዎች ገደለ

ጤናረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
የኢንተርኔት አፈናን መንግስታት መረጃ ለማፈን ይጠቀሙበታል

የኢንተርኔት አፈና በኢትዮጵያ

የኢንተርኔት አፈና በኢትዮጵያ

ሳይንስረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
Äthiopien Kraftstoffknappheit in der Amhara Region

የነዳጅ ዋጋ ጭማሪና የንሮ ውድነት

የነዳጅ ዋጋ ጭማሪና የንሮ ውድነት

ኤኮኖሚረቡዕ፣ መስከረም 23 2016
Deutschland | Tag der Deutschen Einheit in Hamburg | Elbphilharmonie

የጀርመን ውህደት 33ተኛ ዓመት

የጀርመን ውህደት 33ተኛ ዓመት

ፖለቲካማክሰኞ፣ መስከረም 22 2016
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