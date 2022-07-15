 በኢትዮጵያ ደጋና ቆላማ አከባቢዎች ተቃራኒው የክረምት ይዞታ | ጤና እና አካባቢ | DW | 19.07.2022

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ጤና እና አካባቢ

በኢትዮጵያ ደጋና ቆላማ አከባቢዎች ተቃራኒው የክረምት ይዞታ

በኢትዮጵያ በተያዘው የክረምት ወራት በደጋማ አከባቢዎች መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚጠበቅ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የትንቢያ መረጃዎች ጠቆመ፡፡ ለሦስት የዝናብ ወራት ገደማ ድርቅ የታየባቸው የኢትዮጵያ ደቡብ እና ደቡብ ምስራቃዊ ቆላማ አከባቢዎች ግን አሁንም የክረምቱ ዝናብ አላገኛቸዉም፡፡

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በድርቅ የተጎዱቱ አከባቢዎች በዚህ የክረምት የሚጠበቅ ዝናብ የለም

 
በኢትዮጵያ በተያዘው የክረምት ወራት በደጋማ አከባቢዎች መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚጠበቅ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የትንቢያ መረጃዎች ጠቆመ፡፡ ለሦስት የዝናብ ወራት ገደማ ድርቅ የታየባቸው የኢትዮጵያ ደቡብ እና ደቡብ ምስራቃዊ ቆላማ አከባቢዎች ግን አሁንም የክረምቱ ዝናብ አላገኛቸዉም፡፡ በድርቁ ሳቢያ የቤት እንስሳት እልቂት ያጋጠመውና ለከፍተኛ የምግብ እጦት በተዳረገው በአከባቢው አሁንም የድርቅ ፈተናውን እየተጋፈጡት ስለመሆኑም ይነሳል፡፡

Überschwemmung in Dasenech | SNNPR


የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በበኩሉ በነዚያ ቆላማ አከባቢዎች ከመስከረምና ጥቅምት በፊት በዚህ በክረምቱ ወራት ምንም ዝናብ እንደማይጠበቅ በትንቢያው ማረጋገጡን አመልክቷል፡፡ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ባወጣው የክረምቱ የሦስት ወራት የአየር ሁኔታ ትንቢያው በክረምቱ መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ ቅዝቃዜ እና የዝናብ መጠን እንደሚጠበቅ አመልክቷል፡፡ የኢንስቲትዩቱ የትንቢያ እና ቅድመ-ማስጠንቀቂያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወ/ሮ ጫሊ ደበሌ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ሰሜናዊ፣ ማዕከላዊ እና ምዕራብ ክፍሎች ጠንከር ያለ የክረምት ይዞታ እንደሚስተዋል አስቀድሞ በትንቢያ የተረጋገጠ ነው ይላሉ፡፡ ለዚህም እንደምክኒያት ያቀረቡት የፓስፊክ ውቅያኖስ ትሮፒክስ መካከለኛ እና ምስራቃዊ አከባቢዎች ቅዝቃዜ መጨመር ነው፡፡ ባለሙያዋ በእነዚህ ሦስት የክረምት ወራት (ሃምሌ፣ ነሐሴ እና መስከረም) በተለይም ትላልቅ ወንዞችን ተከትሎ ቅስበታዊ ጎርፍ በታችኛው ተፋሰስ አከባቢ አሉታዊ ሁኔታዎችን ሊያስከትል እንደሚችልም ጠቁመዋል፡፡
ከዚህ በተቃራኒ ግን ባለፉት ተከታታይ የዝናብ ወራቶቻቸው ምንም አይነት በቂ የሆነ ዝናብ ሳያገኙ የቀሩት የኢትዮጵያ ደቡብ ጠረፍና ደቡብ ምስራቃዊ የቦረና እና ሶማሌ አከባቢዎች አሁንም በከፋ የድርቅ ሁኔታ ውስጥ እንደቀጠሉ ነው፡፡ በሶማሌ ክልል በድርቁ ክፉኛ ከተመቱ አከባቢዎች አንዱ በሆነችው በዳዋ ዞን አሁንም የቤት እንስሳቶቹ ያልቃሉ ሰውም ክፉኛ ለርሃብ እየተዳረገ ነው፡፡

Äthiopien | Folgen von Dürre - Totes Vieh

የዞኑ አደጋ ስጋት ተጠሪ አቶ ዚያድ ኢብራሂም ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት በዚህ ወር ብቻ በ10 ሺህዎች የሚቆጠሩ አባወራዎችን ያፈናቀለው ድርቅ በርካቶችን ተረጂ አድርጓል፡፡ በዚህ ሳምንት እንኳ ተጨማሪ እርዳታ ወደ አከባቢው የማይደርስ ከሆነ በርሃብ ምክኒያት የሰው ህይወት ሊያልፍ እንደሚችልም አመልክተዋል፡፡ በሶማሊ ክልል ድርቁ 11 ዞኖችን መምታቱም ነው የሚነገረው፡፡
በቦረናም በሚያዚያ ወር መጨረሻ የጣለው ዝናብ ዘለቄታ የነበረው ባለመሆኑ፤ ድርቁ እጅግ ከፍቶ መቀጠሉ ነው ሚነገረው፡፡ በዞኑ የተልተለ ወረዳ ነዋሪ ሆኑት መምህር ዱባ ቡራ፤ “ህዝቡ ችግር ውስጥ ነው፡፡ ተስፋ አድርገው በትከሻቸው ጭምር አርሰው ዘርተው የነበሩም ወዲያው በተቋረጠው ዝናብ ምክኒያት ያገኙት ነገር የለም፡፡ አሁን ከፍተኛ የርሃብ ስጋት አለ፡፡ በሴፍት ኔት አልፎ አልፎ የሚመጣ እርዳታም ከሁለት ሶስት ቀናት የሚያሻግር አይደለም፡፡ ከፍተኛ ችግር ነው ያንዣበበው፡፡ ዝናብ የሚባል ነገር የለም” ሰሉ አስተያየታቸውን ሰተውናል፡፡

Somalia | Dürre


የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የትንቢያ እና ቅድመ-ማስጠንቀቂያ ዳይሬክተር ጫሊ ደበሌ በዚህ የክረምት ወራትም በድርቅ የተጎዱቱ እነዚህ አከባቢዎች የሚጠበቅ ዝናብ አለመኖሩን ነው የሚያረጋግጡት፡፡ እንደ ባለሙያዋ ማብራሪያ አነስተኛ ዝናብ በትቅምት እና ህዳር ገደማ በጉጂ እና ቦረና አከባቢ እንደሚጠበቅ ገልጸው፤ የተሻለ የዝናብ መጠን ግን ባጠቃላይ በደቡብ ምስራቃዊ የኢትዮጵያ አከባቢዎች በቀጣይ ዓመት የበልግ ወራት ነው የሚጠበቀው ብለዋል፡፡


ስዩም ጌቱ 


አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ
 

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በድርቅ የተጎዱቱ አከባቢዎች በዚህ የክረምት የሚጠበቅ ዝናብ የለም  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ከሶማሌ አዋሳኝ የተፈናቀሉ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች

ከሶማሌ አዋሳኝ የተፈናቀሉ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች 15.07.2022

በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን ጉራ ዳሞሌ ወረዳ የአንድ ቀበሌ ሙሉ ነዋሪዎች ይደርስብናል ባሉት ጥቃት ምክኒያት ተፈናቅለው ወደ አጎራባች ወረዳዎች መሸሻቸው ተገለጸ፡፡ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች እንደሚሉት ከጎረቤት ክልል ሶማሊ በኩል «የታጠቁ አካላት» ያሏቸው እርዳታ እንዳይደርሳቸው እና ገበያ እንዳይወጡ መንገድ ዘግተው ጥቃትን ይፈጽማሉ፡፡

27.04.2022 Lubmin - Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung). Der russische Energiekonzern Gazprom reduziert die maximalen Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland erneut. (zu dpa «Gazprom drosselt Lieferung durch Nord Stream 1 noch weiter»)

ሩስያ «ኖርድ ስትሪም» የነዳጅ ማጓጓዣ ቧንቧን ዘጋች 11.07.2022

ሩሲያ በየዓመቱ ለሚካሄድ የጥገና ሥራ በሚል በባልቲክ ባህር በኩል ወደ አዉሮጳ የሚመጣዉን የነዳጅ ማጓጓዣ የኖርድ ስትሪም ቧንቧን ከዛሬ ጀምሮ ዘጋች። በተያዘዉ መረሃ ግብር መሰረት ሩስያ ለዓመታዊ ጥገና እና ፍተሻ የነዳጅ ሟጓጓዣ ቧንቧ መዝጋትዋ የጀርመንን የጋዝ አቅርቦት ይቀንሰዋል ተብሎ አስግቷል።

የሙቀት ማዕበል በአውሮጳ

የሙቀት ማዕበል በአውሮጳ 21.06.2022

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከመጠን ያለፉ የአየር ጠባይ ሁኔታዎች እዚህ ጀርመንም ሆነ በተለያዩ ሃገራት እየተከሰቱ ነው። ባሳለፍነው የሳምንት መጨረሻ ጀርመንን ጨምሮ በብዙዎቹ የአውሮጳ ሃገራት የነበረው ከፍተኛ የሙቀት ማዕበል በአንዳንድ አካባቢዎች እሳት አስነስቷል። በቀጣይም የሙቀቱ መጠን እየጨመረ ድርቅ ሊያስከትል እንደሚችል እየተነገረ ነው።