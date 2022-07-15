በኢትዮጵያ ደጋና ቆላማ አከባቢዎች ተቃራኒው የክረምት ይዞታ

በኢትዮጵያ በተያዘው የክረምት ወራት በደጋማ አከባቢዎች መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚጠበቅ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የትንቢያ መረጃዎች ጠቆመ፡፡ ለሦስት የዝናብ ወራት ገደማ ድርቅ የታየባቸው የኢትዮጵያ ደቡብ እና ደቡብ ምስራቃዊ ቆላማ አከባቢዎች ግን አሁንም የክረምቱ ዝናብ አላገኛቸዉም፡፡
በኢትዮጵያ በተያዘው የክረምት ወራት በደጋማ አከባቢዎች መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚጠበቅ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የትንቢያ መረጃዎች ጠቆመ፡፡ ለሦስት የዝናብ ወራት ገደማ ድርቅ የታየባቸው የኢትዮጵያ ደቡብ እና ደቡብ ምስራቃዊ ቆላማ አከባቢዎች ግን አሁንም የክረምቱ ዝናብ አላገኛቸዉም፡፡ በድርቁ ሳቢያ የቤት እንስሳት እልቂት ያጋጠመውና ለከፍተኛ የምግብ እጦት በተዳረገው በአከባቢው አሁንም የድርቅ ፈተናውን እየተጋፈጡት ስለመሆኑም ይነሳል፡፡
የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በበኩሉ በነዚያ ቆላማ አከባቢዎች ከመስከረምና ጥቅምት በፊት በዚህ በክረምቱ ወራት ምንም ዝናብ እንደማይጠበቅ በትንቢያው ማረጋገጡን አመልክቷል፡፡ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ባወጣው የክረምቱ የሦስት ወራት የአየር ሁኔታ ትንቢያው በክረምቱ መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ ቅዝቃዜ እና የዝናብ መጠን እንደሚጠበቅ አመልክቷል፡፡ የኢንስቲትዩቱ የትንቢያ እና ቅድመ-ማስጠንቀቂያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወ/ሮ ጫሊ ደበሌ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ሰሜናዊ፣ ማዕከላዊ እና ምዕራብ ክፍሎች ጠንከር ያለ የክረምት ይዞታ እንደሚስተዋል አስቀድሞ በትንቢያ የተረጋገጠ ነው ይላሉ፡፡ ለዚህም እንደምክኒያት ያቀረቡት የፓስፊክ ውቅያኖስ ትሮፒክስ መካከለኛ እና ምስራቃዊ አከባቢዎች ቅዝቃዜ መጨመር ነው፡፡ ባለሙያዋ በእነዚህ ሦስት የክረምት ወራት (ሃምሌ፣ ነሐሴ እና መስከረም) በተለይም ትላልቅ ወንዞችን ተከትሎ ቅስበታዊ ጎርፍ በታችኛው ተፋሰስ አከባቢ አሉታዊ ሁኔታዎችን ሊያስከትል እንደሚችልም ጠቁመዋል፡፡
ከዚህ በተቃራኒ ግን ባለፉት ተከታታይ የዝናብ ወራቶቻቸው ምንም አይነት በቂ የሆነ ዝናብ ሳያገኙ የቀሩት የኢትዮጵያ ደቡብ ጠረፍና ደቡብ ምስራቃዊ የቦረና እና ሶማሌ አከባቢዎች አሁንም በከፋ የድርቅ ሁኔታ ውስጥ እንደቀጠሉ ነው፡፡ በሶማሌ ክልል በድርቁ ክፉኛ ከተመቱ አከባቢዎች አንዱ በሆነችው በዳዋ ዞን አሁንም የቤት እንስሳቶቹ ያልቃሉ ሰውም ክፉኛ ለርሃብ እየተዳረገ ነው፡፡
የዞኑ አደጋ ስጋት ተጠሪ አቶ ዚያድ ኢብራሂም ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት በዚህ ወር ብቻ በ10 ሺህዎች የሚቆጠሩ አባወራዎችን ያፈናቀለው ድርቅ በርካቶችን ተረጂ አድርጓል፡፡ በዚህ ሳምንት እንኳ ተጨማሪ እርዳታ ወደ አከባቢው የማይደርስ ከሆነ በርሃብ ምክኒያት የሰው ህይወት ሊያልፍ እንደሚችልም አመልክተዋል፡፡ በሶማሊ ክልል ድርቁ 11 ዞኖችን መምታቱም ነው የሚነገረው፡፡
በቦረናም በሚያዚያ ወር መጨረሻ የጣለው ዝናብ ዘለቄታ የነበረው ባለመሆኑ፤ ድርቁ እጅግ ከፍቶ መቀጠሉ ነው ሚነገረው፡፡ በዞኑ የተልተለ ወረዳ ነዋሪ ሆኑት መምህር ዱባ ቡራ፤ “ህዝቡ ችግር ውስጥ ነው፡፡ ተስፋ አድርገው በትከሻቸው ጭምር አርሰው ዘርተው የነበሩም ወዲያው በተቋረጠው ዝናብ ምክኒያት ያገኙት ነገር የለም፡፡ አሁን ከፍተኛ የርሃብ ስጋት አለ፡፡ በሴፍት ኔት አልፎ አልፎ የሚመጣ እርዳታም ከሁለት ሶስት ቀናት የሚያሻግር አይደለም፡፡ ከፍተኛ ችግር ነው ያንዣበበው፡፡ ዝናብ የሚባል ነገር የለም” ሰሉ አስተያየታቸውን ሰተውናል፡፡
የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የትንቢያ እና ቅድመ-ማስጠንቀቂያ ዳይሬክተር ጫሊ ደበሌ በዚህ የክረምት ወራትም በድርቅ የተጎዱቱ እነዚህ አከባቢዎች የሚጠበቅ ዝናብ አለመኖሩን ነው የሚያረጋግጡት፡፡ እንደ ባለሙያዋ ማብራሪያ አነስተኛ ዝናብ በትቅምት እና ህዳር ገደማ በጉጂ እና ቦረና አከባቢ እንደሚጠበቅ ገልጸው፤ የተሻለ የዝናብ መጠን ግን ባጠቃላይ በደቡብ ምስራቃዊ የኢትዮጵያ አከባቢዎች በቀጣይ ዓመት የበልግ ወራት ነው የሚጠበቀው ብለዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ