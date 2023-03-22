 በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አሳስቦናል-በውጭ ያሉ የኢትዮጵያ ድርጅቶች መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 18.04.2023

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ኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አሳስቦናል-በውጭ ያሉ የኢትዮጵያ ድርጅቶች መግለጫ

በኢትዮጵያ እየተባባሰ የመጣው ሕዝባዊ አመጽና ብጥብጥ አሳስቦኛል ሲል የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ (ኤፓክ) አመለከተ ። ዓለም አቀፍ የአማራ ኅብረትም፣ በአማራ ሕዝብ ላይ እየደረሰ ነው ያለውን መጠነ ሰፊ ግፍ በመቃወም፣ መግለጫ አውጥቷል ።

«መንግስት የዜጎችን ደህንነት ሁልጊዜ የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት»

በኢትዮጵያ እየተባባሰ የመጣው ሕዝባዊ አመጽና ብጥብጥ አሳስቦኛል ሲል የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ (ኤፓክ) አመለከተ ። ዓለም አቀፍ የአማራ ኅብረትም፣ በአማራ ሕዝብ ላይ እየደረሰ ነው ያለውን መጠነ ሰፊ ግፍ በመቃወም፣ መግለጫ አውጥቷል ። 

የአሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ (ኤፓክ) ሊቀመንበር አቶ መስፍን ተገኑ፣ መግለጫውን አስመልክቶ ለዶይቸ ቨለ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ መንግስት የዜጎችን ደህንነት ሁልጊዜ የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት ። የሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥም፣ የተለያዩ ታጣቂ ኃይላትን የማዋሃድ እንቅስቃሴ በስርአት እንዲያካሂድ ጥሪ አቅርበዋል። «ሕዝቡን በማወያየትና በፈቃደኝነት፣ ለሀገራቸው የተዋደቁትን ኢትዮጵያውያን በማሰባሰብ በፈቃደኝነት እና በመግባባት መፈፀም የሚቻለው ነገር ነው አሁን ያለበት ደረጃ ላይ የደረሰው፤ እና ይህ ሁኔታ የሚያሳስብ ነው ። መስተካከል ያለበት እና እንደዚህ መቀጠል እንደሌለበት ለማመልከትና ለማስተዋወቅ ስለተፈለገ ነው ይእኛው መግለጫ የወጣው።»

በአማራ ክልል መንግሥትን በመቃወም ከነበሩ ሰልፎች በከፊል፦ ፎቶ ከክምችት ማኅደር

በአማራ ክልል መንግሥትን በመቃወም ከነበሩ ሰልፎች በከፊል፦ ፎቶ ከክምችት ማኅደር

ኢትዮጵያውያንን ለከፋ ብጥብጥና ስርዓት አልበኝነት እየዳረገ ያለው፣ በተግባር ላይ ያለው የጎሳ ፌዴራሊዝም እና ስግብግብነት ላይ የተመሰረተ የአስተዳደር ስርዓት መሆኑንም ኤፓክ አመልክቷል። ለዚህም መፍትሔው፣ሕገ መንግስቱን ማስተካከል ነው ይላሉ ሊቀመንበሩ አቶ መስፍን። «መሰረታዊ የሆነ ችግሩን፣ ሁሉም ሰዉ የሚያውቀው ችግር ነው፣ በትክክል ያልተጻፈ ሕገ መንግስት ላይ የተመሰረተ ስርዓት ስላለ ነውና እርሱን ማስተካከል ያስፈልጋል በሚል እንግዲህ እዚም ሃገር ላሉት ለኢትዮጵያ ድጋፍ ለሚሰጡ ሕግ አውጪዎችና ሕግ አስፈጻሚዎች፣ይህንን አንድ መፍትሔእንደሆነ ተነግሯቸዋልም እየተነገራቸው ነው።»

በሌላ በኩል ዓለም አቀፍ የአማራ ኅብረት፣ በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ነው ያለውን መጠነ ሰፊ ችግርአስመልክቶ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ መግለጫ አውጥቷል። ዶክተር ሽፈራው ገሰሰ፣የህብረቱ ሊቀመንበር ናቸው።

«በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን መጠነ ሰፊ ግፍ እንዲሁም ፋሽስታዊ ወረራ በተመለከተ፣ግድያ፣ጭፍጨፋ፣መጠነ ሰፊ ቤት ማፍረስ በአዲስ አበባ ዙሪያ ጅምላ እስርና ልዩ ኀይሉን ማፍረስ በተመለከተ ዓለም አቀፍ የአማራ ህብረት፣ የተወሰደውን እርምጃ በመቃወም ያንን ለማውገዝ ነው መግለጫውን ያወጣነው።እና ለምንድን ነው የልዩ ኀይሉን ማፍረስ የተፈለገው።እነሱ በኢትዮጵያ ደረጃ በሁሉም ክልሎች የተደረገ ነው ይላሉ ፤አይደለም የአማራን ልዩ ሀይል ለማፍረስ የተደረገ ሥራ ነው።»

ዶክተር ሺፈራው፤ የዓለም አቀፍ የአማራ ኅብረት ሊቀመንበር

ዶክተር ሺፈራው፤ የዓለም አቀፍ የአማራ ኅብረት ሊቀመንበር

የአማራ ህዝብ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች፣ ከሚደርስበት የማያባራ ግፍ፣እንዲሁም ጦርነት ገና ሳያገግም ፣የህዝቡን ደህንነትና ህልውና ሲያስጠብቅ የቆየውን

ልዩ ኀይል ትጥቅ ለማስፈታት መወሰኑ ተገቢ አይደለም ብለዋል ዶክተር ሺፈራው። 

ዓለም አቀፍ የአማራ ህብረት፣ተገፍቷል ካለው የአማራ ህዝብ ጎን መቆሙን ባሳወቀበት በዚህ መግለጫው፣ ኢትዮጵያ አሁን ካለው የበለጠ ትርምስ ውስጥ እንዳትገባ መንግስትና ለሚመለከታቸው አካላት ጥሪ አቅርቧል። «የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ለፍተሕ የምትሰሩ ሁሉ፣ ለአገር አንድነት የምትሰሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ በመንግስት ላይ ጫና የማድረግያላችሁን ሥራ የመስራት፣ከሕዝብ ጋር የመወገን ጊዜው አሁን ነው።»

ህብረቱ፣በአማራ ህዝብ ላይ ተደቅኗል ያለው የህልውና ስጋት እስኪቀረፍና አስተማማኝ ሰላም እስኪሰፍን ድረስ፣ልዩ ኃይሉ በፊት በነበረበት ሁኔታ እንዲቀጥል ጠይቋል። በተነሱት ጉዳዮች ላይ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስተያየት ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሣካም። የኢትዮጵያ መንግስት የክልል ልዩ ሃይሎችን እንደገና የማደራጀት ስራ፣ ለዘላቂ የሃገር ጥቅምና ደህንነት የተወሰነ መሆኑን ይገልጻል። የክልል ልዩ ኀይል አባላትን ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች የማስገባት ፕሮግራም፣በመላ ሀገሪቱ የሚተገብር ነውም ብሏል።

ሆኖም በአማራ ክልል በሚገኙ የተወሰኑ የልዩ ኀይል ክፍሎች ውስጥ፣ በአንድ በኩል የመልሶ ማደራጀት ስራውንና ዓላማውን በአግባቡ ባለመረዳት፣ በሌላ በኩል የጥፋት አጀንዳ አራጋቢዎች ያላቸው፣ሆን ብለው በሚነዙት የሀሰት ወሬ በመጠለፍ፣ ሂደቱን የሚያውኩ ተግባራት መታየታቸውን፣ከዚህ ቀደም ማስታወቁ አይዘነጋም ።

ታሪኩ ኃይሉ

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እሸቴቴ በቀለ

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