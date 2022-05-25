 በኢትዮጵያ የፀጥታ ችግር ተጽእኖ ያሳረፈበት የሲሚንቶ ምርት | ኢትዮጵያ | DW | 25.05.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ የፀጥታ ችግር ተጽእኖ ያሳረፈበት የሲሚንቶ ምርት

በተፈጥሮ ጋዝና ነዳጅ ፣ በወርቅ ምርት እንዲሁም በፖታሽ ማዕድን ማልማት ፈቃድ ወስደው ሥራቸውን በአግባቡ ማከናወን ያልቻሉ ከ50 በላይ ኩባንያዎች ፈቃዳቸው መሰረዙ ተነግሯል። በ14 የተለያዩ የማዕድን ማውጫ ስፍራዎች ላይ በተደጋጋሚ የሚከሰተውን የፀጥታ ችግር ለመፍታት በተለያዩ የፀጥታ ተቋማት ትብብር የማዕድን ፖሊስ ክፍል ሊቋቃም ነውም ተብሏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:05

በኢትዮጵያ የፀጥታ ችግር ተጽእኖ ያደረገበት የሲሚንቶ ምርት

በ14 የተለያዩ የማዕድን ማውጫ ስፍራዎች ላይ  ላይ በተደጋጋሚ የሚከሰተውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት በተለያዩ የፀጥታ ተቋማት ትብብር የማዕድን ፖሊስ ክፍል ሊቋቃም ነው ተባለ። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው የጸጥታ ችግርና ሥጋት የማዕድን ዘርፍ ብርቱ ፈተና ሆኗል ተብሏል። የማዕድን ሚኒስቴር የዘጠኝ ወራት የሥራ አፈፃፀሙን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትናንት ሲያቀርብ በፀጥታ መደፍረስ ምክንያት በተለይ ሲሚንቶ አምራች ኩባንያዎችና የማዕድን አካባቢዎች ከአገልግሎት ውጪ መሆናቸው ተገልጿል። በተፈጥሮ ጋዝ እና ነዳጅ ፣ በወርቅ ምርት እንዲሁም በፖታሽ ማዕድን ማልማት ፈቃድ ወስደው የምርት ሥራቸውን በአግባቡ ማከናወን ያልቻሉ ከ50 በላይ ኩባንያዎች ፈቃዳቸው መሰረዙም ተነግሯል። ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ የድንጋይ ከሰል ከውጭ ማስገባት አቆማለሁ ያለው የማዕድን ሚኒስቴር የብረት ምርትንም በአገር ውስጥ ለማምረት ውጥን እንዳለው ተናግሯል። የማዕድን ሚኒስቴር በዘጠኝ ወራቶች ለውጭ ገበያ ከቀረቡ ማዕድናት 458 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቱንም ተናግሯል። 

ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ


 

Audios and videos on the topic

በኢትዮጵያ የፀጥታ ችግር ተጽእኖ ያደረገበት የሲሚንቶ ምርት  