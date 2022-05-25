በኢትዮጵያ የፀጥታ ችግር ተጽእኖ ያሳረፈበት የሲሚንቶ ምርት

በተፈጥሮ ጋዝና ነዳጅ ፣ በወርቅ ምርት እንዲሁም በፖታሽ ማዕድን ማልማት ፈቃድ ወስደው ሥራቸውን በአግባቡ ማከናወን ያልቻሉ ከ50 በላይ ኩባንያዎች ፈቃዳቸው መሰረዙ ተነግሯል። በ14 የተለያዩ የማዕድን ማውጫ ስፍራዎች ላይ በተደጋጋሚ የሚከሰተውን የፀጥታ ችግር ለመፍታት በተለያዩ የፀጥታ ተቋማት ትብብር የማዕድን ፖሊስ ክፍል ሊቋቃም ነውም ተብሏል።
በ14 የተለያዩ የማዕድን ማውጫ ስፍራዎች ላይ ላይ በተደጋጋሚ የሚከሰተውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት በተለያዩ የፀጥታ ተቋማት ትብብር የማዕድን ፖሊስ ክፍል ሊቋቃም ነው ተባለ። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው የጸጥታ ችግርና ሥጋት የማዕድን ዘርፍ ብርቱ ፈተና ሆኗል ተብሏል። የማዕድን ሚኒስቴር የዘጠኝ ወራት የሥራ አፈፃፀሙን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትናንት ሲያቀርብ በፀጥታ መደፍረስ ምክንያት በተለይ ሲሚንቶ አምራች ኩባንያዎችና የማዕድን አካባቢዎች ከአገልግሎት ውጪ መሆናቸው ተገልጿል። በተፈጥሮ ጋዝ እና ነዳጅ ፣ በወርቅ ምርት እንዲሁም በፖታሽ ማዕድን ማልማት ፈቃድ ወስደው የምርት ሥራቸውን በአግባቡ ማከናወን ያልቻሉ ከ50 በላይ ኩባንያዎች ፈቃዳቸው መሰረዙም ተነግሯል። ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ የድንጋይ ከሰል ከውጭ ማስገባት አቆማለሁ ያለው የማዕድን ሚኒስቴር የብረት ምርትንም በአገር ውስጥ ለማምረት ውጥን እንዳለው ተናግሯል። የማዕድን ሚኒስቴር በዘጠኝ ወራቶች ለውጭ ገበያ ከቀረቡ ማዕድናት 458 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቱንም ተናግሯል።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ