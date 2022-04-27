አጭር ዓመታትን ያስቆጠረው የግል አቪዬሽን ኢንዳስትሪ በኢኮኖሚው ላይ የራሱን አሻራ እያኖረ ቢሆንም በተለያዩ ጊዚያት በሚከሰቱ ሁነቶች እየተፈተነ ይገኛል።
በኢትዮጵያ የግል የአቭዬሽን ኢንዱስትሪው ፈተና እና ተስፋዎች
የግል የአቭዬሽን ኢንዱስትሪው እየገጠሙት ያሉት ፈተናዎችና ተስፋዎችን በተመለከተ ነው የዛሬ የኢኮኖሚ ፕሮግራም ትኩረት ያደረገው።
በኢትዮጵያ ከ10 የዘለሉ የግል አየር መንገዶች ሲኖሩ የሚሰጡት የበረራ አገልግሎትም በአብዛኛው የቻርተር ወይም የኮንትራት በረራ አገልግሎቶችን ነው። አጭር ዓመታትን ያስቆጠረው የግል አቪዬሽን ኢንዳስትሪ በኢኮኖሚው ላይ የራሱን አሻራ እያኖረ ቢሆንም በተለያዩ ጊዚያት በሚከሰቱ ሁነቶች እየተፈተነ ይገኛል። ወይዘሮ ፍረሕይወት ተሰማ የአኳሪየስ አቭዬሽን ማነጂንግ ዳይሬክተርና ባለቤት ናቸው። ወይዘሮ ፍረሕይወት ተሰማ ስለድርጅታቸው አመሰራረትና አገልግሎት እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ።
"ድርጅታችን በአባዘኛው አስፋልት ባልሆኑ የገረጋንቲ አየር ማረፊያዎች የሚገለገል ሲሆን ለኤምባሲዎች፣ አገረ ጎብኚዎች፣ በማእድን ፍለጋ ለተሰማሩ ኩባንያዎችና ታማሚዎችን ወደተሻለ ሕክምና የማመላለስ ሥራዎችን ይሰራል። "
የግል የአቭዬሽን ኢንዱስትሪው በተለያዩ ውስብስብ ችግሮችና ፈተናዎች እየተፈተነ ይገኛል። የኮረና ወረርሽኝ በግል አየር መንገዶች ከፍተኛ የኢኮኖሚ መቃወስ አስከትሏል። በዚሁ ወረርሽኝ ምክንያት አገሮች ድንበሮቻቸውን ሲዘጉ የመጀመሪያ ስብራት ካሳረፈባቸው የኢኮኖሚ ተቋማት አየር መንገዶች ከፊትለፊት ረድፍ ይጠቀሳሉ። በኢትዮጵያ ከነብዙ ችግሮቻቸው ሲንቀሳቀሱ ከነበሩት የግል አየርመንገዶች አብዛኛዎቹ በወረርሽኙ ምክንያት ስራ ለማቆም ተገዷል። ወይዘሮ ፍረህይወት ወረርሽኙ በድርጅታቸው ላይ ም ከፍተኛተጽእኖ ያሳደረ መሆኑን ያስረዳሉ።
የግል አየር መንገዶች ሌላው ችግር የሚሰጡትን አገልግሎት የሚያቀላጥፍ የአውሮፕላን ማረፊያዎች አለመኖራቸውን ነው። ከስራ ባሕሪያቸው አንጻር በአብዛኛው የሚያርፉት በገጠርና አስፋልት ያልሆኑ ማረፊያዎች ነው። እነዚህ ማረፊያዎች በክልሎች አለመስፋፋታቸው ሌላ ችግራቸው ነው። በ2007 ዓ.ም መደበኛ ያልሆነ የበረራ አገልግሎት ለሚሰጡ የግል አየር መንገዶችን ብቻ የሚያገለግሉ ኤርፖርቶችን ለመገንባት ጥናት እየተደረገ እንደሆነ የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት በወቅቱ አሳውቆ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ምንም መፍትሄ እንዳልተገኘ የመስኩ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ወይዘሮ ፍረሕይወት ችግሩ እንደሚቀረፍ ተስፋ አድርገዋል።
የግል አየር መንገዶች ሰውንና እቃዎችን በማመላለስና የአብራሪዎች ትምህርትና ስልጠና በመስጠት በኢኮኖሚው እድገት ላይ የራሳቸውን አሻራ እያኖሩ ቢሆኑም ዘርፉ በብዙ ችግሮች በመተብተቡ መስኩ በተፈለገው መንገድ ማደግ ቀርቶ አንዳንዶች እስከ መዘጋት እጣ ፈንታቸው ሆኗል። ለዘርፉ እድገት ከፍተኛ ማነቆ የሆነው የአውሮፕላን መጠገኛ ቦታ አለመኖር ነው ብለዋል ወይዘሮ ፍረሕይወት።
የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ተዳብሎ እንዲሰራ መደረጉ በነጻ ገበያ ፍትሀዊ አገልግሎት እንዳያገኙ እንዳደረጋቸው፣ የባንክ ብድር አለማግኘት፣ በሚልዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ማፍሰስ የሚጠይቀው ዘርፉ የግል ባለሃብቶች እንዲሰማሩ የሚያበረታታ ምቹ ሁኔታ አለመኖር፣ የአውሮፕላን መቀመጫ ገደብ ዘርፉ ካሉባችው ችግሮች ተጠቃሽ ናቸው። ወይዘሮ ፍረሕይወት ችግሮቸቸውን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት የተደረገባቸው በመሆኑ ይፈታሉ የሚል ተስፋ እንዳላቸው ነግረውናል።
በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ ስቪል አቪየሽን ባለስልጣናት ምላሽ እንደሚሰጡን ቃል ገብተው ቀጠሮ ከሰጡን ቦኋላ ከሳምንት በላይ ጊዜ ደጋግመን ብንደውልም ስልክ ባለማንሳት ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርቷል። በዚሁ እንግዲህ የዛሬውን ዝግጅታችንን ፈጸምን። ከዝግጅቱ ጋር ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር ነበርኩ እስከሳምንት መልካም ሳምንት።
ዮሃንስ ገብረግዚአብሔር
አዜብ ታደሰ