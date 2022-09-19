በኢትዮጵያ የአዲሱ ስርዓተ ትምርት መተግበር ጀመረ

በኢትዪጵያ አዲሱ የትምህርት ዘመን በሁሉም የመንግስትና የግል ትምህርት ተቋማት ተጀመረ። በመላ ሀገሪቱ ዛሪ መስከረም 19 2015 ዓ ም የተከፈተው ትምህርት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መመሪያ መርሃ-ግብር ነው፡፡ በመርሃ-ግብሩ መጀመር ላይ ባለሞያዎች የተለያዩ አስተያየቶችን እየሰጡ ነው።
በኢትዪጵያ አዲሱ የትምህርት ዘመን በሁሉም የመንግስትና የግል ትምህርት ተቋማት ተጀመረ። በመላ ሀገሪቱ ዛሬ መስከረም 19 ቀን 2015 ዓ.ም የተከፈተው ትምህርት በአዲሱ ሥርዓተ ትምህት መመሪያ መርሃ-ግብር ነው ፡፡ በመርሃ-ግብሩ መጀመር ላይ ባለሞያዎች የተለያዩ አስተያየቶችን እየሰጡ ነው። ትምህርት ሚንስቴር ላለፉት 5 ዓመታት ሲያዘጋጀው የቆየው አዲሱ ሥርዓተ ትምህርት ከዓለማቀፍ እና የማህበረሰብ ትምህርት ቤቶች ውጭ በሁሉም የአገሪቱ ክፍል ባሉ የግል እና የመንግስት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሲተገበር እንግሊዘኛ ቋንቋም በሁሉም ትምህርት ቤቶች ከ 1ኛ እስከ 12 ክፍል እንደ አንድ የትምህርት አይነት የሚሰጥበት ሥርዓተ ትምህርት ሆኖ ነው።
ከ1ኛ - 6ኛ ክፍል ግብረገብ ፣ አገር በቀል ዕውቀት ፣ ሙያና የቀለም ትምህርት፣ ቴክኖሎጂ፣ ምርትና ተግባር፣ በአዲስ መልክ የሚሰጡ የትምህርት አይነቶች ናቸው። 3ኛ ክፍል በክልሎቹ ውስጥ በስፋት የሚነገረውን ተጨማሪ ቋንቋ በመምረጥ ተማሪዎቹ እንደ አንድ የትምህርት አይነት እንዲወስዱት ይደረጋል። ከ7ኛ ና 8ኛ ክፍል ሳይንስ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ በመባል በተናጥል ይሰጥ የነበሩት የትምህርት አይነቶች አሁን አጠቃላይ ሳይንስ በሚል ተጠቃለው በአንድ የትምህርት አይነት ይሰጣል።
አዲሱ ሥርዓተ ትምህት «ችግሮቹን በሂደት የምናየው ቢሆንም መብት እና ግዴታ የሚያስተምር ሀገር ተረካቢ ትውልድ ለመቅረጽ የሚያስችል ይመስላል» ይላሉ ያነጋገርኳቸው ረዕሰ መምህር።
የዚህ ሥርዓተ ትምህርት ማስተማሪያ መጽሐፍ እስከ አሁን ለመምህራን በሶፍት ኮፒ እንጂ ታትሞ እንዳልደረሳቸው የተናገሩት ርዕሰ መምህር የመማሪያ መጽሐፎቹ ለተማሪዎች በሚቀጥሉት ሳምንታት ታትመው ሊሰጡ እንደሚችሉ ተናግረዋል።
«ከዚህ በፊት የነበረው የትምህርት ሰርዓት በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ በተመሳስይ የክፍል ደረጃ አንድን የትምህርት አይነት በተለያየ መምህር የሚመሩ ተማሪዎች እንደየ መምህራቸው ችሎታ እና ልምድ የተለያየ እውቀት እንዲይዙ የሚያደርግ ለመምህሩ የግንዛቤ ፍቺ ክፍት የነበር ነው አዲሱ ሥርዓተ ትምህት ግን ያንን ክፍተት የሞላ እና ተመሳሳይ የክፍል ደረጃ ላይ ያሉ ተማሪዎች በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል አንድ አይነት ግንዛቤ እንዲይዙ የሚያስችል ሆኗል» ይላሉ። «DW» ያነጋገራቸው መምህር አዲሱ ሥርዓተ ትምህት ስራ ላይ ለመዋል ተግዳሮቶች ሊገጥሙት እንደሚችሉት ይናገራሉ ። አዲሱ ስርአተ ትምህርት የታሪክ ንቅለ ተከላ ተካሂዶበታል እየተባለ በማህበራዊ ገጾች መነገሩን አስመልክቶ የጠየቅኳቸው መምህር «እኛም እንዳንቺ ነው የሰማነው» ሲሉ ገልዋል።
አቶ ወንድሙ ገዛህኝ ሊበን ተጨማሪ የትምህርት ድጋፍ ሰጪ ቁሳቁስ አዘጋጅ «ቀድሞ የነበረውን የፕላዝማ ትምህርት አሰጣጥ መልሰው አይተውት ቢሆን ኖሮ የትምህርት ጥራትን የተሻለ ለማድረግ ይቻል ነበር » በማለት ዘመኑን ያላገናዘበ ነው ሲሉ ይተቻሉ ።
ሃና ደምሴ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ