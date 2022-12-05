በኢትዮጵያ የሰላም ግንባታ ላይ ያተኮረው ጉባኤ

በኢትዮጵያ ሰላም ለመገንባት የሚደረገው ጥረት ምጣኔ ሃብቱን መልሶ የመጠገንና የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ የማቋቋም ሰፊ ጥረት እንደሚያስፈልገው ተገለጸ። በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደው ጦርነት በሰው ሕይወት ላይ ካስከተለው እልቂት ባሻገር፣ ምጣኔ ሃብቱን በእጅጉ መጉዳቱን ምሁራን አመላክተዋል።
በኢትዮጵያ ሰላም ለመገንባት የሚደረገው ጥረት ምጣኔ ሃብቱን መልሶ የመጠገንና የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ የማቋቋም ሰፊ ጥረት እንደሚያስፈልገው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ምሁራን እና ባለሙያዎች መድረክ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናት ኢንስቲትዩት ጋር በመሆን በኢትዮጵያ የሰላም ግንባታ ሂደት ላይ ያካሄዱት የጋራ ጉባኤ መጠናቀቁ ተሰምቷል።
ባለፈው ቅዳሜ በተካሄደው ሁለተኛ ክፍል የጋራ ጉባኤ፣ በኢትዮጵያ ሰላም ግንባታ ሂደት ላይ ምሁራን የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎችን አቅርበዋል። የምጣኔ ሃብት ምሁሩ ዶክተር ዘላለም ተክሉ፣ ሰላም የሚያመጣውን ዕድል በመጠቀም ፣የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መልሶ የመጠገን ሰፊ ጥረት እንደሚያስፈልግ አስረድተዋል።
«ሰላም የሚያመጣው ዕድል ነው። አሁን ኢትዮጵያ መጠቀም የሚገባት ነገር ነው። የመንግሥት ወታደራዊ ወጪው ከሀገሪቱ አጠቃላይ ምርት በዚህ በጦርነቱ እስከ ሦስት ነጥብ አምስት በመቶ በላይ ሆኖ ነበር። እሱ እየወረደ ነው። ያ መውረድ ያ ገንዘብ፤ ለጦርነት የሚውለውን ለሌላ ነገር ማዋል፣የሚያመጣው የሰላም ዕድል ነው። በጀት ከጦርነት ወደ ሌላ የማሸጋገር ነው። የሸሸውን ሃብት ሁሉ ወደ ሀገር ውስጥ የሚመለስበትን ሁኔታ የሚፈጥር ነው። አስተማማኝ ሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ እነዛ የሸሹት የመምጣት ነገር ይኖራል።»ጦርነት ተጽእኖ ያደረገበት የኢትዮጵያ ምጣኔ ሃብት
በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደው ጦርነት በሰው ሕይወት ላይ ካስከተለው እልቂት ባሻገር፣ ምጣኔ ሃብቱን በእጅጉ እንደጎዳው የተናገሩት ዶክተር ዘላለም፣ የሰላም ሂደቱን ዘላቂነት በደንብ ማረጋገጥ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ወኪልና የሸድሞ ዋና ኢንስፔክተር አቶ መንገሻ ከበደ በሀኩላቸው፣ በግዴታ ከቀዬአቸው የሚፈናቀሉ ወገኖች ላይ ያተኮረ ገለጻ አካሄደዋል።
«የግጭት ተኮር መፈናቀል ለማስወገድ የግዴታ የግጭቱ መንስዔ ምንድን ነው? ብሎ መርምሮና አጢኖ የግዴታ መፍትሔ ማኖር ይኖርብናል። በሽታው ምንድነው ብሎ ተመርምሮ ማምከን ያስፈልጋል። ዘር ተኮርም ይሁን የሥልጣን ሽኩቻ፣ የመሬት ይገባኛል ማንኛውም ቢሆን ይህን ችግር በውይይትና በድርድር በሰላም መቋጨት አለብን።»
ተፈናቃይ ወገኖች ወደቀዬአቸው ተመልሰው ራሳቸውን እስኪችሉ ድረስ፣ ቋሚና ዘላቂ የሆነ ዕርዳታ እንደሚያስፈልጋቸውም አቶ መንገሻ ተናገረዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ሳይኮሎጂ መምህር ፕሮፌሰር ሀብታሙ ወንድሙ በፈንታቸው፣ ለኢትዮጵያ የሰላም ግንባታ ሂደት መሰረት የሆኑ ሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴቶችን ማጎልበት እንደሚገባ የሚያመላክት ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበዋል። በበይነ መረብ በተካሄደው በዚሁ 12 ኛ መደበኛ ጉባዔ፣ ጥናታዊ ጽሑፎች ላይ በመመርኮዝ በተሳታፊዎች ሰፊ ውይይት ተካሄዶባቸዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
ሸዋዬ ለገሠ
ታምራት ኃይሉ