 በኢትዮጵያ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እገዳና መዘዙ | ኢትዮጵያ | DW | 16.03.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እገዳና መዘዙ

«እገዳውን አልፈው መግባት በሚያስችሉ ሶፍትዊሮች ምክንያት ኮምፒውተራችን በቫይረስ ከመጠቃቱ ባሻገር በግለሰብም ሆነ በመንግስት ደረጃ በቀላሉ የመረጃ ምንተፋ ሊደርስ ይችላል » «ቴሌ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጀት እስከሆነ ድረስ አቀርበዋለሁ ሲል ውል ለገባለት አገልግሎት ተጠያቂ ነው ''

Symbolbild Soziale Netze

በኢትዮጵያ በርካታ ተጠቃሚ ያለቸው ቴሌግራም ፣ ፌስቡክ ፣ ዩትዩብ  ቲክቶክ እና መሰል የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እስካሁን በይፋ ባልተነገረ ምክንያት ገደብ ተደርጎባቸው አገልግሎት ካቆሙ ከአንድ ወር በላይ ሆኗል።በእነዚህ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ለምን ገደብ እንደተጣለ ሀላፊነቱን ወስዶ የተናገረ የመንግስት አካል አለመኖሩ ብቻ ሳይሆን  ገደቡ መቼ እንደሚነሳ  የሚታወቅ ነገር የለም። በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎቹ ላይ የተጣለው እገዳ መዘዝ በቀላሉ የሚታይ እንዳልሆነ ዶቼቬለ ያነጋገራቸው የሕግ ባለሞያ አስረድተዋል።

ቲክቶክ ቴሌግራም ፣ ፌስቡክ ዩትዩብ እና ሌሎችም የማህበራዊ መገናኛዎች  በ ኢትዮ ቴሌኮም  ሆነ በቅርቡ በኢትዮጵያ የቲሌኮም አገልግሎት ሊሰጥ በገባው  በሳፋሪ ኮም በኩል ከአገልግሎት ከመስጠት ተገድበዋል። በዚህም ምክንያት በተላያየ የቲክኖሎጂ ትስስር ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ' በስራቸው ላይ እንቅፋት ከማጋጠሙም ባሻገር የከፈልንበትን አገልግሎት ማግኘት አልቻልንም' ይላሉ። በኮምፒውተር ስራ ላይ የተሰማራው ወጣት ባለሙያ እስካሁን በይፋ ባልተነገረ ምክንያት ለረጅም የቆየው እገዳ  ስራቸውን አስቸጋሪ እንዳደረገው ለ DW እንዲህ ሲል ይናገራል

እገዳውን አልፈው መግባት የሚያስችሉ ቲክኖሎጂዎች ሶፍትዊሮች በአብዛኛው ነፃ ስለሆኑ ኮምፒውተራችን  በቫይረስ ከመጠቃቱ ባሻገር  በቀላሉ የመረጃ ምንተፋ በግለሰብም ሆነ በመንግስት ደረጃ ሊከሰት ይችላል ሲል ጉዳቱን ገልጿል ።

''ያለበቂ ምክንያት በአንድ ሀገር ዲሞክራሲን ለመገንባት እሰራለሁ ከሚል መንግስት ተጨባጭ መረጃ እና ማስረጃ በሌለበት የተጣለው መረጃን መገደብ ወይም መከልከል የኢትዮጵያ ህገመንግስት ላይ የሰፈረውን  የህብረተሰቡን መብት መጣስ ነው'' ሲሉ ለ DW የተናገሩት አቶ ደበበ ኃ ∕ ገብርኤል የሕግ አማካሪ እና ጠበቃ'' ቴሌ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጀት እስከሆነ ድረስ አቀርበዋለሁ ሲል ውል ለገባለት አገልግሎት ተጠያቂ ነው ''ሲሉ ይናገራሉ

እንዲህ አይነቱ ገደብ እና ክልከለ  አሁን በሀገር ውስጥ አገልግሎቱን በመስጠት ላይ ያሉት ድርጅቶችን ኢትዮ ቴሌኮምን ብቻ ሳይሆን ወደፊት ወደሀገር ውስጥ ለ ስራ ሊገቡ ያሰቡ ድርጅቶችንም ፍላጎት ይቀንሳል የሀገርንም ገጽታ ያበላሻል ሲሉ የተናገሩት የህግ ባለሙያ ምናልባት ኢትዮ ቴሌኮም እና ሳፋሪኮም  በዚህ ክልከላ ለደረሰባቸው ኪሳራ መንግስትን ሊጠይቁ ይችላሉ ሲሉ ገልፅዋል። የቴሌኮም አገልግሎት ሰጭ ድርጅቶች የቀን ፣የሳምንት፣ የወር እና የዓመት የሚሉ የተለያየ የአገልግሎት ኮንትራት ለደንበኞቻቸው ያቀርባሉ ላለፉት 4 ሳምንታት አንድ ወር ወይም 30 ቀናት  የአገልግሎት ውል ገብተው ቅድመ ክፍያ የፈጸሙ ደንበኞች ያገኙት  ውስን እና የተቆራረጠ አገልግሎት ነው። ያነጋገርኳችው ደንበኞች ተስፋ የሚያደርጉት ያልተጠቀሙበት አገልግሎት ማስተካከያ ይደረግበታል የሚል ነው

ቲክቶክ፣ ቴሌግራም ፣ ፌስቡክ ፣ዩትዩብ እና ሌሎችም የማህበራዊ መገናኛዎች በኢትዮ ቴሌኮም  ሆነ በቅርቡ በኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት ሊሰጥ በገባው  በሳፋሪ ኮም በኩል ከአገልግሎት ከመስጠት ተገድበዋል ያም ሆኖ የተለያዩ የመንግስትም ድርጅቶች ሆነ ግለሰቦች በVPN በተሰኘ ሲስተም  በማለፍ አገልግሎት እየተጠቀሙ ይገኛሉ ። ትዊተር ኢንስታግራም እና ሊንክንደን  የተሰኙት የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በኢትዮጵያ ከተጣለው ገደብ ያመለጡ  የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች መካከል ናቸው ።

ሀና ደምሴ

ኂሩት መለሰ 

አዜብ ታደሰ

Audios and videos on the topic

«ቴሌ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጀት እስከሆነ ድረስ አቀርበዋለሁ ሲል ውል ለገባለት አገልግሎት ተጠያቂ ነው»

ተዛማጅ ዘገባዎች

መንግስት በማሕበራዊ መገናኛ ብዙሃን የጣለውን እገዳ እንዲያነሳ ተጠየቀ

መንግስት በማሕበራዊ መገናኛ ብዙሃን የጣለውን እገዳ እንዲያነሳ ተጠየቀ 10.03.2023

የኢትዮጵያ መንግሥት በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ የጣለውን ገደብ በአስቸኳይ እንዲያነሳ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል አሳሰበ። ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ እንዳለው የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ቲክቶክ እና ዩቱብ የተሰኙ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን ከዘጉ አንድ ወር ሊሆናቸው እንደሆነ አስታውሷል።

ትግራይ ክልል በረራ መጀመሩና የበረዶ ወጀብ በአሜሪካ

ትግራይ ክልል በረራ መጀመሩና የበረዶ ወጀብ በአሜሪካ 30.12.2022

ሰሞኑን የማኅበራዊ መገናኛ አውታሮች ዋነኛ መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል ትግራይ ክልል የኢትዮጵያ አየር መንገድ መደበኛ በረራ መጀመሩ እንዲሁም መሰረታዊ አገልግሎቶች ዳግም ጀመሩ መባላቸው ነው። ዩናይትድ ስቴትስ «የክፍለ-ዘመኑ» ባለችው የበረዶ ወጀብ እና ቅዝቃዜ ተመትታ ከ60 በላይ ሰዎች መሞታቸው መነጋገሪያ ነበር።

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፤ኢትዮጵያ ከአጎዋ መታገዷ ፤ ፌስቡክ የጠ/ሚ ዐቢይን መልዕክት መሰረዙ

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፤ኢትዮጵያ ከአጎዋ መታገዷ ፤ ፌስቡክ የጠ/ሚ ዐቢይን መልዕክት መሰረዙ 05.11.2021

ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አዎንታዊም አሉታዊም  አስተያየቶች ተሰጥተዋል።ዘገየ ከሚሉት አንስቶ አሁንም አልፈረደም ያሉ ምን ሊፈይድ ዓይነት አስተያየት የሰጡም አሉ። ከማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች አመዛኙ ፌስቡክ የዐቢይን መልዕክት መሰረዙን ተቃውመዋል።