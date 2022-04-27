በኢትዮጵያ የሚታዩ የመብት ጥሰቶችና የኢሰመኮ ማብራሪያ

በጎንደር የተከሰተውን ኃይማኖት ተኮር በሚመስለው ግጭት ስለጠፋው የሰው ህይወትና ጉዳቶች ምርመራ እያደረገ መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን አስታወቀ፡፡ የኮሚሽኑ ባለስልጣናት እንዳሉት እስካሁን የደረሰውን የጉዳት መጠን መለየት ቢቻልም በደረሰው ጥፋት የመንግስት አካላት ኃላፊነት ስለመወጣት አለመወጣታቸው ምርመራ እየተደረ ነው፡፡
ከአንድ ሳምንት በፊት በጎንደር የተከሰተውን ኃይማኖት ተኮር በሚመስለው ግጭት ስለጠፋው የሰው ህይወት እና ጉዳቶች ምርመራ እያደረገ መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
የኮሚሽኑ ባለስልጣናት ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት እስካሁን የደረሰውን የጉዳት መጠን መለየት ቢቻልም በደረሰው ጥፋት የመንግስት አካላት ኃላፊነት ስለመወጣት አለመወጣታቸውን ጨምሮ ሰፊ ምርመራ እየተደረገበት ነው፡፡
በሌላ በኩል ሰሞኑን ከዛሬ ሳምንት ጀምሮ በአንድ ታዳጊ ላይ የጸጥታ አካላት የሚያደርሱት ሰብዓዊ መብትን የጣሰ ነው የተባለን ድርጊት የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስልን በተመለከተም የድርጊቱን ተጨባጭነት ጨምሮ ምርመራዎች እየተደረጉ ነው ተብሏልም፡፡
ሚያዚያ 19 ቀን 2014 ዓ.ም. ከአንድ ሳምንት በፊት በጎንደር ከተማ በቀብር ስፍራ በተወሰኑ ግለሰቦች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት መነሻ ግጭት የሃይማኖት ጥቃት መስሎ የሰፋው ሁከት የሰው ህይወት እና ንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱ አይዘነጋም፡፡ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር ይህንኑን በማስመልከት ሚያዚያ 21 ቀን 2014 ዓ.ም. በሰጠው መግለጫ የፌዴራል የፀጥታ ኃይሎች ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በመሆን የሁለቱም ሃይማኖት አባቶች ጋርም ተቀራርበው ወንጀለኞችን ለህግ የማቅረብ ስራ ማጠናከራቸውን ማሳወቁም እንዱሁ ይታወሳል፡፡
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጎንደር የተፈጸመውን ክስተት በጥልቀት እመረመረው መሆኑንና የምርመራው ውጤቱንም በቅርብ ጊዜ ይፋ ለማድረግ እየሰራበት መሆኑን ይገልጻል፡፡ የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር መስከረም ገሲጥ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት የሃይማኖት ግጭት የሚፈጥሩ አካሄዶች ለሰብኣዊ መብቶችም አሳሳቢ መሆኑን በመረዳት ኮሚሽኑ አጽእኖት ሰጥቶ እየመረመረ ነው ብለዋል፡፡
በሌላ በኩል ሰሞኑን በተለይም ከሳምንት በፊት ዓርብ ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨው በስለላ የተጠረጠረ የአንድ የትግራይ ተወላጅ ታዳጊ ነው የተባለ ግለሰብ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስለመንገላታቱና መገደሉ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል መሰራጨቱንም በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ስለ ጉዳዩ እንደሚያውቅ እና በቅርበትም የሆነውን መረጃ ተጨባጭነት በመመርመር ላይ ነው ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከፍተኛ የምርመራ እና ክትትል ዳይሬክተር ይበቃል ግዛው በበኩላቸው ለዶይቼ ቬለ እንዳብራሩት ኮሚሽኑ በነዚህ ሁለቱም ጉዳዮች ላይ የሚያደርጋቸው ምርመፈራዎች እምርታ እያሳዩ መሆኑንና እንደ ተለየም ለህዝብ ይፋ ይሆናል፡፡ የጎንደሩን ክስተት በማስመልከት የጉዳት መጠኑ እስካሁን መለየቱን የተናገሩት ዳይሬክተሩ የመንግስት ባለስልጣናት ተገቢ ኃላፊነት ስለመወጣት አለመወጣትን ጨምሮ ዝርዝር ጉዳዮቹ እየታዩ ነው ብለዋል፡፡
ዳይሬክተሩ በጸጥታ ኃይሎች ተተኩሶበት መገደሉን ስለሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስልም እክለው እንዳሉት የምስሉ እውነተኛነትን ጨምሮ ድርጊቱ እውነትም ተፈጽሞ ከሆነ የተፈፀመበትን ቦታ የመለየትና የእማኞችን ቃል ለማሰባሰብ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ብለውናል፡፡
ዶይቼ ቬለ በዚህ ላይ ከመንግስት ኮሚዩኒኬሽን እና ከመከላከያ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ጥረት ለዛሬ አልተሳካም፡፡ በቀጣይ ግን ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ተከታትለን ለማቅረብ ጥረታችን ይቀጥላል፡፡ የጎንደር ከተማውን ግጭት በተመለከተ ግን መንግስት ተሳትፎ አድርገዋል ባሏቸው ላይ ክትትል በማድረግ ለህግ የማቅረብ ተግባር ማጠናከሩን መግለጫዎች ከዚህ ቀደም ተሰጥተውበታል፡፡
ሥዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
ነጋሽ መሐመድ