በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል የቀጠለው ውዝግብ

“ቅዱስ ሲኖዶስን በማሳሳት ህዝበ-ክርስቲያኑን ግራ በማጋባት ውግዘቱ እንዲተላለፍ አድርገዋል” ያሏቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 11 ጳጳሳትን በተራቸው እንደሚያወግዙዋቸውም በመግለጫው አብራርተዋል፡፡
ባለፈው ሳምንት መጨረሻ እሁድ ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም. “የቤተክርስቲያን ስርዓትን ባልጠበቀ አኳኋን” ሹመት ፈጽመዋል የተባሉ ጳጳሳት ሓሙስ ጥር 18 ቀን 2015 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ተወግዘው ሹመታቸውም ውድቅ መደረጉ ይታወሳል፡፡
ይሁንና እነዚሁ ተወገዙ የተባሉት የሃይማኖት አባቶች በፊናቸው በትናንትናው እለት ከመሸ በሰጡት መግለጫ ውግዘቱን እንደማይቀበሉ በመግለጽ፤ በተራቸው 11 ጳጳሳትን አውግዘዋል፡፡
“በገዛ ደሙ የዋጃትን ቤተክርስቲያን ትጠብቁአት ዘንድ፤ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ፡፡ እራሳችሁን ከፍርድ ለማዳን ከበጎች ላለመለየት ብፁሃን አባቶች ቅዱስ ሲኖዶስ መስርተን ኤጲስቆጶሳት በቅዱስ መንፈስ መሪነት ቀብተን መድበናል፡፡ ሆኖም በቅዱስ ሲኖዶስ ለውግዘቱ ምክኒያት ናቸው ተብሎ ከተጠቀሱት አንደኛው የእኛ ኣላማ እንደ ከሳሾቻችን የዘርና የጎሳ ክፍፍል ለመፍጠር ሳይሆን ምዕመናንን ለመጠበቅ የተደረገ የኤጲስቆጶሳት ሹመት ነው፡፡”
“በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኦሮሚያ እና ብሔርብሔረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ” በሚል እራሳቸውን ገልጸው፤ የሓሙስ ጥር 18 ቀን 2015 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ያስተላለፈውን የአቋም መግለጫ በማስመልከት ትናንት ከመሸ መግለጫ የሰጡት እኚ አባቶች በመግለጫቸው የጠቀሱት ነው፡፡
ሹመት ተሰትቶአቸዋል የተባሉት የሃይማኖት አባቶቹ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲን በተለያዩ ሃላፊነቶች ተመድበው ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው ያለው ይህ ጋዜጣዊ መግለጫ ምንደኛ ናችሁ በሚል የተሰጠን ስምም የተሳሳተ ነው በሚል እራሳቸውን ተከላክለዋል፡፡
ቤተክርስቲያን ላይ ተጋርጦ ቆይቷል ያሉትን አደጋ ለቅዱስ ሲኖዶስ በተደጋጋሚ ከማሳወቅ አልቦዘንም ያሉት እነዚህ የሃይማኖት አባቶች፤ “የሲኖዶሱን ስልጣን በማይገፋ መልኩ መንፈሳዊ በስርዓተ ጵጵስና ሹመት አንቀጽ አምስት መሰረት የተከናወነ ሲመት ነው” ብለዋልም፡፡ መሰረተ እምነት (ዶግማን) እና ሃይማኖታዊ ቀኖናን የጣሰ ሹመት በሚል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርሰርቲያን የተላለፈባቸው ውግዘትም “ምእመናንን የሚያሳስት እና ግጭት የሚቀሰቅስ ነው” ብለውታል፡፡ “ሲመተ-ጳጳስናው የተከናወነው በቤተክርስቲያን ቀኖና በመሆኑ ውግዘቱ ተቀባይነት የለውም” በማለትም በስርዓተ ቤተክርስቲያኒቱ “ውግዘት ተወጋዡ ቀርቦ ቃሉ ተሰምቶ በቃሉ ውስጥ ኑፋቄ የተገኘ እንደሆነ ነው የሚጸና” ሲሉም በመግለጫቸው ጠቅሰውታል፡፡ ቅዱስ ሲኖዶሱ የሶስት ቀናት ፀሎት አውጆ ሱባኤውን ሳያጠናቅቅ በአንደኛው ቀን ያስተላለፈው ውሳኔ የችግሩን ትክክለኛነት ለመረዳት አያግዘውም ሲሉም የተላለፈባቸውን ውግዘት እንደማይቀበሉ ገልጸዋል፡፡
በዚህም “ቅዱስ ሲኖዶስን በማሳሳት ህዝበ-ክርስቲያኑን ግራ በማጋባት ውግዘቱ እንዲተላለፍ አድርገዋል” ያሏቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 11 ጳጳሳትን በተራቸው እንደሚያወግዙዋቸውም በመግለጫው አብራርተዋል፡፡
በቀጣይም በኢጲስ ቆጶስ ሃይማኖታዊ ሹመት የተሰየሙት በየተመደቡት አድባራት ወደ ስራ እንደሚገቡ እና የቤተክርስቲያን ቅርስ እንዳይሸሽ እና ሁከትም እንዳይፈጠር በቂ ጥበቃ እንዲደረግ ለመንግስት ጥሪ እናስተላልፋለን ነው ያሉት፡፡
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሃሙስ ባስተላለፈው መግለጫው፤ ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም. በአባ ሳዊሮስ አማካኝነት ኢ- ሲኖዶሳዊ በሆነ መንገድ የቀኖና ጥሰት በመፈፀም ከሕገ ውጭ የተሰጠ የተባለውን ሲመት አውግዞ ከቤተክርስቲያን የተሰጣቸውን ከዲቁና ጀምሮ ያለውን ሙሉ ሥልጣናቸውን በመሻር ከቤተ ክርስትያን እንደለያቸው ይታወሳል። ግለሰቦቹ በሰሩት ጥፋት ተፀፅተው ይቅርታ ቢጠይቁ ቤተ ክርስትያኗ የምትቀበላቸው መሆኑን በመግለጽም፤ ቅዱስ ሲኖዶሱ ውሳኔውን ለመንግሥት አካላትም እንዲሚያደርስ ማሳወቁም ይታወሳል፡፡
ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔውን ያስተላለፈው ጥር 14 ቀን 2015 ዓም በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ሶዶ ዳጬ ወረዳ ለ26 መነኮሳት የተሰጠው ሲመት "ሃይማኖትን የሚከፍል፣ የሀገር አንድነትን የሚሸረሽር፣ የሚያጋጭ እና ፀጥታን የሚያናጋ" ነው በሚልም በሃሙሱ መግለጫ ተገልጿል።
ስዩም ጌቱ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር