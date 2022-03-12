 በኢትዮጵያ እየደበዘዘ ነው የተባለው የሚዲያ ሚና እና ሙያዊነት | ኢትዮጵያ | DW | 12.03.2022

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ኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ እየደበዘዘ ነው የተባለው የሚዲያ ሚና እና ሙያዊነት

አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የሚዲያ ባለሙያዎች ዘርፉ ለአገር እድገትና ግንባታ የሚጫወተውን ሚና ከፍ ለማድረግ የሙያውን ነጻነት መጠበቅና በመርህ መምራት ይገባልም ነው ያሉት፡፡ 

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:59

የመገናኛ ብዙሃን ጠባይ

በኢትዮጵያ ለአመታት ፈተና ውስጥ ያለፈው የመገናኛ ብዙሃን ሚና እና የጋዜጠኝነት ሙያ አሁንም ላይ ከህዝብ ይልቅ ቡድኖችን ማዕከል ማድረጋቸው ለሙያው ዕድገት መቀጨጭ አይነተኛ ሚና እተጫወተ ነው የሚሉ አሉ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ የሚዲያ ባለሙያዎች ዘርፉ ለአገር እድገትና ግንባታ የሚጫወተውን ሚና ከፍ ለማድረግ የሙያውን ነጻነት መጠበቅና በመርህ መምራት ይገባልም ነው ያሉት፡፡

ኢትዮጵያ ከሶስት ዓመታት በፊት በ2010 ዓ.ም መንግስታዊ ለውጥና ሪፎርም ሲካሄድባት በውል እምርታን ካሳዩ ዘርፎች የሚዲያ ኢንደስትሪ በጉልህ ተጠቃሽ ነው፡፡ ኢትዮጵያ በዓለም አንድም ጋዜጠኛ ያላሰረችና የመገናኛ ብዙሃን ሙያዊነትና ነጻነት ጉልህ ተስፋን ማሳየቱም የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀን በመዲናዋ አዲስ አበባ እንዲዘጋጅም አበቃት፡፡ ይሁንና «ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያዩ ጎራዎችን የያዘ የሚመስለው አሁናዊ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ጠባይ የሚዲያ እና ጋዜጠኝነትን ዓለማ የሚጻረሩ ነው» ይላሉ ባለሙያዎች፡፡ ጋዜጠኛ ታምሩ ጽጌ በኢትዮጵያ ለዓመታት በዘርፉ ተሰማርቶ ያገለገለና አሁንም በሙያው ያለ ነው፡፡
በጂማ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት እና ኮሚዩኒኬሽን ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ዶ/ር ደመላሽ መንግስቱ በበኩላቸው የመገናኛ ብዙሃን ሚና ከመተቸትና ማሞካሸትም በላይ ነው ይላሉ፡፡ ያለሙያቸው በዘርፉ የተሰማሩ መብዛታቸውን እንደ ስጋት የሚያነሳው ጋዜጠኛ ታምሩ ጽጌ በማስተማር፣ በማዝናናትና ህብረተሰብን በማንቃት ጉልህ ሚናን የሚጫወተው ሙያው በዚህ ከቀጠለ አደገኛነቱንም ያነሳል፡፡ ዶ/ር ደመላሽ መንግስቱም ሃሳቡን ይጋራሉ፡፡ 

ስዩም ጌቱ

ልደት አበበ

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የመገናኛ ብዙሃን ጠባይ  