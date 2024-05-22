በኢትዮጵያ በሴቶች ላይ የኦንላይን ዘለፋ እና ማሸማቀቅ ከፍተኛ መሆኑን ጥናት አመለከተ

በኢትዮጵያ በሴቶች ላይ የኦንላይን ዘለፋ እና ማሸማቀቅ ከፍተኛ መሆኑን ጥናት አመለከተረቡዕ፣ ግንቦት 14 2016
የዘመኑ ዲጅታል ቴክኖሎጂ የወለዳቸው የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሰው ልጆችን በማቀራረብ፣ በማዝናናት እና መረጃ በመስጠት የሚጠቅሙትን ያህል ግላዊነትን አደጋ ላይ በመጣል፣ የጥላቻ ንግግሮችን እና የተዛቡ እና የውሸት መረጃዎችን በማሰራጨትም ጉዳት ያደርሳሉ።በቅርቡ በኢትዮጵያ የተደረገ አንድ ጥናትም ሴቶች የበለጠ የዚህ ችግር ሰለባ መሆናቸውን አመልክቷል።
መቀመጫውን ብሪታኒያ ያደረገው ሴንተር ፎር ኢንፎርሜሽን ሪዚሊንስ/Centre for Information Resilience / የተባለው የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ተቋም በቅርቡ ይፋ ያደረገው ይህ አዲስ ጥናት በኢትዮጵያ በተለያዩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አማካኝነት ሴቶች ላይ የሚሰነዘሩ አሸማቃቂ ፣ማስፈራሪያ የታከለበት እና ጾታዊ ማንነትን የሚያንቆሽሹ የጥላቻ ንግግሮች በከፍተኛ ሁኔታ ጨምረዋል።
ይህም ሴቶችን ከማህበራዊ ተሳትፎዎች እንዲነጠሉ ፣ሀሳባቸውን በነፃነት እንዳይገልፁ እና በበይነመረብም ይሁን ከበይነመረብ ውጭ ያላቸውን ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ እየገደበ እንደሚገኝ ጥናቱ አመልክቷል። በኢትዮጵያ የትኛውም የማህበራዊ መገናኛ ገፅ ለሴቶች ደህንነቱ የተጠበቀ አይደለም የሚለው ጥናቱ፤ ፌስ ቡክ ቀዳሚ የጥቃት መድረክ መሆኑን ገልጿል። የፌስ ቡክ መልዕክቶች ጎጂ ናቸዉ-ጥናት
ጥናቱን መነሻ በማድረግ ያነጋገርናት የህክምና ባለሙያዋ ዶክተር ማህሌት መንገሻ በጥናቱ ግኝቶች ትስማማለች። ችግሩ ትኩረት አግኝቶ መጠናቱ ጥሩ ጅምር መሆኑን የምትገልፀው ዶክተር ማህሌት ከህክምና ስራዋ በተጨማሪ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በምታቀርባቸው በሴቶች መብት ላይ ያተኮሩ ሀሳቦቿ እሷም የዚሁ ችግር ሰለቫ መሆኗን ታስረዳለች።
ምፀት፣ ፌዝ እና ፆታ ላይ ያነጣጠሩ ዘለፋዎች
ቡድኑ ጥናቱን ለማካሄድ በኢትዮጵያ ውስጥ በሲቪል ማህበረሰብ እና በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላቸውን 14 ሴቶችን አነጋግሯል። የጥላቻ ንግግሩን ኢላማ፣ አይነት እና ባህሪ ለመለየትም በኤክስ (የቀድሞው ትዊተር)፣ በቴሌግራም እና በፌስቡክ በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ እና በእንግሊዝኛ የተጋሩ በሺዎች የሚቆጠሩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ጽሁፎችን ይዘት ተንትኗል። በዚህም ጥናቱ በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ምንነት በወንዶች አቻዎቻቸው ከሚደርሰው በደል እንዴት እንደሚለይም አሳይቷል። ከዚህ አንፃር በኢትዮጵያ ወንዶች ከአመለካከታቸው ወይም ከፖለቲካ አቋማቸው ጋር በተዛመደ የበይነመረብ ላይ ጥቃት ሲደርስባቸው፣ ሴቶች በሚያቀርቡት ሀሳብ ሳይሆን፤ በአካላዊ ማንነታቸው፣ በትዳር ሁኔታ እና በተጠረጠሩ ግንኙነቶች ላይ የተመረተ ጥቃት ይደርስባቸዋል።ለልጆች አደገኛ የሆኑ መተግበሪያዎች የትኞቹ ናቸው?
ተመራማሪዎቹ እንዳሉት ሴቶች ብዙውን ጊዜ ፌዝ ወይም ምፀት እንዲሁም ክብረነክ የሆኑ አገላለጾች ሰለቫ ናቸው።ጥናቱ እንደሚያሳየው ይህ ዓይነቱ በደል በሂደት በማህበረሰቡ ላይ ተፅእኖ እንደሚያሳድር እና ሴቶች ከማህበራዊ ህይወት እንዲወጡ እና በህብረተሰቡ ውስጥ እንዲገለሉ ያደርጋል።
ይህ አይነቱ ነቀፌታ እና ማሸማቀቅ እንደ እርሷ በስርዓተ ፆታ ጉዳዮች ላይ በሚሰሩ ሴቶች ብቻ ሳይሆን በሌሎች ጉዳዮችም ቢሆን የሴቶች ሀሳብ እና እይታ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በጥሩ መልኩ እንደማይሰተናገድም ዶክተር ማህሌት ታዝባለች። ለዚህም ማኅበረሰቡ በሴቶች ላይ ያለውን የቆየ አመለካከት ምክንያትነት ትጠቅሳለች።
ሌላዋ ጥናቱን በተመለከተ ዶቼቬለ ያነጋገራት ወጣት ፅላተ ሰለሞን ነች።ፅላተ ነፃነት የተባለ በበይነመረብ የሚሰራጭ ፖድካስት አዘጋጅ ስትሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የኮሚዴ ስራዎችን ለታዳሚያን ታቀርባለች። በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ንቁ ተሳታፊ መሆኗን የምትገልፀው ፅላተ በስራዎቿ በእነዚህ ዲጅታል መድረኮች አሉታዊ አስተያየቶች ይደርሷታል። ነገር ግን አስተያየቶቹ ሀሳብ ላይ ያተኮሩ ሳይሆኑ በእርሷ አካላዊ ገፅታ ላይ ያነጣጠሩ መሆናቸውን ትገልፃለች። የነፃነት ፖድካስት ተባባሪ አዘጋጅ ፅዮን ብሩክም የዚሁ ገፈት ቀማሽ ናት።
በአዕምሮ ጤና ላይ ተፅዕኖ
የኦንላይን ጥቃት እና ትንኮሳ በገሃዱ ዓለምም ተፅዕኖው ቀላል አይደለም። ቃለ መጠይቅ ከተደረገላቸው መካከል ከ78% በላይ የሚሆኑት በይነመረብ ላይ በደል ካጋጠማቸው በኋላ የፍርሃት ወይም የጭንቀት ስሜት እንዳላቸው ተናግረዋል።
አንዳንድ ሴቶች ራሳቸውን ለመጠበቅ ከኦንላይን ውይይቶች እና መድረኮች ይርቃሉ። ብዙዎች እንደ ስሜት ቀውስ፣ ድብርት እና ጭንቀት ያሉ ስነ ልቦናዊ ጉዳዮች አጋጥሟቸዋል። የፅላተ ገጠመኝ ይህንን የሚረጋግጥ ይመስላል።
ሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በውሸት እና በተዛባ መረጃ ላይ የተመሰረቱ በመሆናቸው፤በማህበራዊ ህይወታቸው፣ ቤተሰባቸው እና የስራ አካባቢያቸው እንዲሁም በሙያቸው ላይ ጉዳት ማድረሱን አጥኝዎቹ ገልፀዋል። በኢትዮጵያ የሀሰተኛና ጥላቻ ንግግሮችን የቃኘው ጥናት
አንዳንድ ሴቶች በበይነመረብ በተደረጉ ዘመቻዎች ምክንያት አካላዊ ጥቃት ወይም እንግልት እንደደረሰባቸው ለአጥኝዎቹ ገልፀዋል።ከዚህ ባሻገር ለእስር እና ለስደት የተዳረጉ ስለመኖራቸውም ጥናቱ ፍንጭ ሰጥቷል።ይህም የጥቃቱን የአሳሳቢነት ደረጃ አሳይቷል። ፅላተ እንደምትለው ምንም እንኳ በችግሩ ባትሰበርም ይህ ጥቃት ከስራ እስከ መባረር አድርሷታል።ስለሆነም ይህ መሰሉ ሴቶችን ከማንኛውም ተሳትፎ ያርቃል የሚል ስጋት አላት። እንደ ጥናቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በሴቶች ላይ በበይነመረብ የሚፈጸም ጥቃት ተለምዷዊ ነገር የማይታይ ነው። ሴቶች ስለሚደርስባቸው በደል ሲናገሩ፣ ይህን ማለፍ ካልፈለጉ በቀላሉ ከማህበራዊ መገናኛ ዘዴ መራቅ እንዳለባቸው ይነገራቸዋል ሲሉ አጥኝዎቹ ገልፀዋል።
የብሄር ማንነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት
በበይነመረብ ሴት ከመሆን ጋር ተያይዘው ከሚመጡት ፆታ ላይ ካነጣጠሩ የሽሙጥ፣ የስላቅ እና የማንቋሸሽ አስተያየቶች ባሻገር እንደ ብሄር ማንነት ወይም ሀይማኖት ካሉ ሌሎች የማንነት መለያ ባህሪያት ጋርም ስለሚያያዝ ጥቃቱ ድርብርብ እና የሚያስከትለው ጉዳትም የከፋ መሆኑን በጥናቱ ሰፍሯል።
በአማራ እና በኦሮሞ ብሄረሰብ ሴቶች እና ልጃገረዶች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ከሌሎች ብሄረሰቦች ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ መሆኑን ተመራማሪዎች ጠቁመዋል።ይህም መረጃው በተሰበሰበበት ወቅት በጎርጎሪያኑ ነሀሴ 2023 ዓ/ም እና የካቲት 2024 ዓ/ም ባለው ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠረውን አስከፊ ግጭት የሚያንፀባርቅ ነው ተብሏል። ለፖለቲካዊ ክስተቶች ምላሽ የሚሰጡ የጥላቻ ንግግሮች ግጭት ውስጥ በተሳተፉ የተወሰኑ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚሰነዘሩ የጥላቻ ንግግሮች የበለጠ ለጠብ የሚጋብዝ እና ግጭት ቀስቃሽ ቃላትን ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ተገንዝበዋል ።ከ80 በላይ ቋንቋዎች በሚነገሩባት ኢትዮጵያ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ኩባንያዎች የሚሳደቡ ጽሁፎችን ለመከታተል የሚያስችል ግብአት እና የሰው ሃይል ስለሌላቸው ብዙዎች ሪፖርት ከተደረጉ በኋላ ልጥፎቹ ሳይነሱ ለቀናት እንደሚቆዩም ጥናቱ አመልክቷል።
የመፍትሄ ርምጃዎች
አካል ጉዳተኝነት፣ የብሄር ማንነት እና ጾታ ላይ አትኩሮ የተሰራ ቢሆንም ሴቶች ከሌሎች ማንነቶች በበለጠ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የጥላቻ ንግግር ተጎጂ መሆናቸው ተገልጿል። ይህንን ችግር ለመፍታት ፅላተ እንደምትለው የሌሎችን ግላዊ መረጃ አሳልፎ መስጠት የሚያመጣውን መዘዝ ማስተማር፣ ችግር ባለበት ፅሁፍ ወይም ቪዲዮ ላይ ሀሳብ በመስጠት እና በማጋራት ተሳትፎ አለማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ገልፃለች። ፖሊሲና መመሪያም ተገቢ መሆኑን ታስረዳለች።
ዶክተር ማህሌት በበኩሏ በግለሰቦች፣በማህበረሰቡ እና በመንግስት ደረጃ መደረግ አለባቸው ያለቻቸውን መፍትሄዎች ጠቁማለች።
እንደ ጥናቱ በኢትዮጵያ በሴቶች ላይ የሚደርሰው ይህ መሰሉ በደል ተባብሶ የቀጠለው ችግሩን ለመቅረፍ የመፍትሄ እርምጃ ባለመወሰዱ ነው።ስለሆነም በተቋሙ ዘንድ ይህ ጥናት ለለውጥ ያግዛል የሚል ተስፋ አሳድሯል።
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ፀሀይ ጫኔ
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