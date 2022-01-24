 በኢትዮጵያ ስለታቀደው ሀገር አቀፍ ምክክር አስተያየት ከተለያዩ ከተሞች | ኢትዮጵያ | DW | 25.01.2022

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ኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ ስለታቀደው ሀገር አቀፍ ምክክር አስተያየት ከተለያዩ ከተሞች

በኢትዮጵያ ሊካሔድ በታቀደው አገራዊ ምክክር ላይ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ ነዋሪዎች ለዶይቸ ቬለ የሰጡትን አስተያየት አሰባስበናል። አስተያየት ሰጪዎች ስለውይይቱ ያላቸውን በጎ አመለካከት እና የተቃውሞ ሐሳብ አንስተው ሰንዝረዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 02:27

ስለ ሀገር አቀፉ ምክክሩ አስተያየት ከአዲስ አበባ

ኢትዮጵያ ዉስጥ  ሀገራዊ ምክክር እንደሚደረግ በተደጋጋሚ እየተገለጠ ነው። ሰሜን ኢትዮጵያ የሚደረገዉ ጦርነት ግን አሁንም አልተቋረጠም። አፋር ክልል አባላ እና አካባቢውን የትግራይ ተዋጊዎች መያዛቸውን የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዚህ ወቅት ስለታሰበው ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ  ምክክር  በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ነዋሪ የሆኑ ዜጎች የሰጧቸውን አስተያየቶች አሰባስበናል። የታቀደው ብሔራዊ ምክክር በተሳካ መልኩ የሚካሄድ ከሆነ እየደፈረሰ ላለው የሰላም  መፍትሄ ሊያመጣ እንደሚችል ህዝቡ እምነቱን ይገልጻል። 
የዶይቼ ቬለ ስዩም ጌቱ ያነጋገራቸው የኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች ብሔራዊ ምክክሩ እንዲሳካም አሳታፊነቱ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ይገልጻሉ።  ብሔራዊ የምክክር መድረክ በአገሪቱ ያሉትን የቆዩ የቁርሾ መነሻ ምንጮች እንደሚያስወግድ አንዳንዶቹ መልካም አጋጣሚ ነው ሲሉ፤ ሌሎች ደግሞ ውጤት አያመጣም ብለዋል። በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎችን ለብሔራዊ ምክክሩ ውጤታማነት ነው የፈታናቸው ማለት የአሸባሪ ቡድኑ አባላት በምክክሩ እንደሚሳተፉ አመላካች ነው ያሉም አስተያየት ሰጪዎችን ዶይቼ ቬሌ አነጋግሯል።ከአዲስ አበባ፣ ከባሕርዳር፣ ከኦሮሚያ፣ከድሬዳዋና ከአሶሳ የተጠናቀሩ አስተያየቶችን ከታች ያሉትን ማገናኛዎች በመጫን ማድመጥ ትችላላችሁ።

ሰለሞን ሙጬ

ዓለምነው መኮንን 

ሥዩም ጌቱ 

መሳይ ተክሉ

ነጋሳ ደሳለኝ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

እሸቴ በቀለ

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ስለ ሀገር አቀፉ ምክክሩ አስተያየት ከአዲስ አበባ  

ስለ ሀገር አቀፉ ምክክሩ አስተያየት ከባህር ዳር  

ስለ ሀገር አቀፉ ምክክሩ አስተያየት ከኦሮሚያ ክልል  

ስለ ሀገር አቀፉ ምክክሩ አስተያየት ከድሬዳዋ  

ስለ ሀገር አቀፉ ምክክሩ አስተያየት ከአሶሳ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የሕዝብ ቁጣ በአደባባይ እያመሳት የምትገኘው የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጀነራል ሞሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ባለፉት ሁለት ቀናት ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። በለሥልጣኑ በሁለትዮሽ እና ቀጣናዊ የጋራ ጉዳዮች ሊመክሩ እንደሚችሉ ከመዘገቡ በቀር በቅልጽ የተነገረ ነገር የለም።

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ሕወሓት አፋር ውስጥ ይዞታዎችን መቆጣጠሩ ተገለጠ 25.01.2022

ሰሜናዊ የአፋር ክልል አካባቢ የሆኑትን በርሃሌን እና መጋሌን ሕወሓት እንደ አዲስ በከፈተው ጥቃት ምክንያት በቁጥጥሩ ሥራ እንዳደረጋቸው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ገለፀ።የክልሉ መንግሥት እንዳለው የፌዴራል መንግሥት ለሰላም ባለው ፍላጎት ምክንያት በአካባቢዎቹ የመከላከያ ሠራዊት የለም።