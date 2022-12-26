 በኢትዮጵያ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተመራ የባለሥልጣናት ቡድን መቀሌ መግባቱ | ኢትዮጵያ | DW | 26.12.2022

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ኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተመራ የባለሥልጣናት ቡድን መቀሌ መግባቱ

የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ዛሬ በመቐለ ከህወሓት አመራሮች እና የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ጋር ተገናኝተው ተወያዩ። ባለሥልጣናቱ ወደ መቐለ የተጓዙት ከረዥም ጊዜያት በኋላ በተደረገው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ነው።

ጉብኝቱ ከጦርነቱ ወዲህ የመጀመሪያ ነው

 

የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ዛሬ በመቐለ ከህወሓት አመራሮች እና የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ጋር ተገናኝተው ተወያዩ። በዛሬው የመቀሌ ውይይት የኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ፤ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ሬድዋን ሁሴንን ጨምሮ የተለያዩ የፌደራሉ መንግሥት ሚኒስትሮች፣ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት መሪዎች እናሌሎች በርካቶች ተገኝተዋል። የመንግሥት ባለሥልጣናት ወደ መቐለ የተጓዙት ከረዥም ጊዜ በኋላ በተደረገው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በረራ ሲሆን የጸጥታ ጥበቃውም ሙሉ በሙሉ በትግራይ ኃይሎች መከናወኑን ከመቀሌ ዘጋቢያችን ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ በላከልን ዘገባ ጠቅሷል። የህወሓት መሪ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል የፌደራሉን መንግሥት ባለሥልጣናት በተቀበሉበት  ጊዜም ለስምምነቱ ትግበራ እና ለባለሥልጣናቱ የመቀሌ ጉብኝት መሳካት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን በስም ጠቅሰው አመስግነዋል። ደብረ ጽዮን የፌደራል መንግሥቱ ባለሥልጣናት የመቐለ ጉብኝት የሰላም ሂደቱ ተጠናክሮ መሄድ ማሳያ ብለውታል።

ሚሊየን ኃይለ ሥላሴ

ሸዋዬ ለገሠ

እሸቴ በቀለ

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ጉብኝቱ ከጦርነቱ ወዲህ የመጀመሪያ ነው