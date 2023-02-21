በአፍሪቃ ቀንድ አገራት የዝናብ እጥረት ይኖራል ተባለ

የምሥራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግሥታት ባለሥልጣን ኢጋድ የአየር ንብረት ትንበያ እና የመተግበሪያ ማእከል ትላንት ባወጣው መግለጫ በበሚቀጥሉት ሦስት ወራት ውስጥ በአብዛኛዎቹ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢዎች በተለይ በሶማሊያ፣ በኢትዮጵያ እና በኬንያ ከመደበኛ በታች ዝናብ ይጠበቃል።
የምሥራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግሥታት ባለሥልጣን ኢጋድ የአየር ንብረት ትንበያ እና የመተግበሪያ ማእከል ትላንት ባወጣው መግለጫ በበሚቀጥሉት ሶስት ወራት ውስጥ በአብዛኛዎቹ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢዎች በተለይ በሶማሊያ፣ በኢትዮጵያ እና በኬንያ ከመደበኛ በታች ዝናብ ይጠበቃል ብሏል።
ሪፖርቱን ትላንት ያወጣው የኢጋድ የአየር ንብረት ትንበያ እና የመተግበሪያዎች ማእከል የአየር ንብረት ባለሙያ ዶክተር ሁሴን ሰይድ እንድሪስ አካባቢዎቹ በድርቅ የተጎዱ ስለሆኑ ቅድመ ዝግጅት ያስለልጋል ለቀጣይ ሶስት ወራት የአየር ንብረት ትንበያው ሚያሳየው በአፍሪቃ ቀንድ አካባቢ ዝናቡ ከመደበኛ በታች ዝናብ እንደሚያገኙ ነው የሚያሳየው ብለዋል « እነዚ አካባቢዎች ላለፉት አምስት ወቅቶች ከመደበኛ በታች ዝናብ ሲያገኙ የቆዩ ናቸው አሁን የሚያሳየው የአየር ትንበያው በዚህ ላይ ቅድመ ዝግጅት መደረግ ያስፈልጋል» ብለዋል ዶክተር ሁሴን አያይዘውም አካባቢዎቹ በአብዛኛው በድርቅ የተጎዱ ስለሆኑ ይህንን መቋቋም አይችሉም ድጋሚ ዝናብ እጥረት ሲከሰት ችግሩን ያባብሰዋል አያይዘውም «እኛ ቀድመን መረጃ አውጥተናል መንግስታት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሰዎች እና እንስሳት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ከመድረሱ በፊት ቀደም ብለው እርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው»ብለዋል።
ከሶስት ሳምንታት በፊት ለሚመለከታቸው አካላት ስለ አየር ትንበያው እንዳሳወቁ የተናገሩት የኢትዮጵያ የሚትሮሎጂ ትንበያ እና ቅድመ ማስጠንቀቂያ መምሪያ ስራ አስፈፃሚ ደክተር አሳምነው ተሾመ እንደሚሉት የኢትዮጵያ ሚትሮሎጂ ኢኒስቲቲዩት ስራው በአመት ሶስት ግዜ የወቅቱን ትንበያዎች በማዘጋጀት ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት ስለ ሁኔታው ማሳወቅ እንደሆነ ተናግረው «በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑ የደቡብ አጋማሽ በሆኑ የአገራችን አካባቢዎች የዝናቡ አገባብ መጠነኛ የሆነ መዘግየት ሊያሳይ ይችላል በወቅቱ መጨረሻዎች ላይ ግን የተለያየ መጠን ያለው ዝናብ ሊያገኙ ይችላሉ የሚል ትንበያ ሰተናል በአንፃሩ ደሞ የተወሰኑ አካባቢዎች ደግሞ ከመደበኛ በታች የሆነ ጥናብ ሊኖራቸው እንደሚችል ትንበያ ሰጥተናል ብለዋል ዶክተር አሳምነው አያይዘውም «በተለይ የደቡብ አጋማሽ የአገራችን አካባቢዎች አምስት ተከታታይ የዝናብ ወቅቶችን ከመደበኛ በታች የዝናብ ስርጭት ነበራቸው ከዛ ጋር ተያይዞ ብዙ ተፅእኖዎች ነበሩ በማህበረሰቡ ላይ ስለዚህ የተለያዩ አካላት በዚህ ላይ ተቀናጅተው ቢሰሩ ለማህበረሰቡ በቂ የሆነግንዛቤ ቢሰጥ የሚደርሰውን ጉዳት ሊቀንስ ይችላል» ብለዋል።
የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ ደበበ ዘውዴን በኢትዮጵያ በቀጣዮቹ ወራት በተለያዩ አካባቢዎች ከመደበኛ በታች ዝናብ ይጠበቃል ተብሏል ይህ ችግር ደግሞ አሁን ያለውን የእርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር እንዲጨምር ያደርጋል ተብሎ ይገመታል። መስሪያ ቤታችሁ ምን አይነት ቅድመ ዝግጅት እያደረገ ነው ስንል ጠይቀናቸው «ድርቅ በአለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚመጣ አሉታዊ ተጽእኖ ነው ኢትዮጵያ ዝናብ ጠባቂ አገር ናት የበልግ ዝናብን በጣም ነው ምንጠብቀው ምክንያቱም ከ60 በመቶው በላይ የሆነው የደቡብ አጋማሽ ውሀ የሚያገኘው ከነልግ ዝናብ ነው ስለዚህ የአየር ትንበያ ባለሙያዎች ይህንን ካሉ የዝግጁነት አቅም ማዘጋጀት ያስፈልጋል» ብለዋል የተጠናከረ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን ያሉት አቶ ደበበ « እንደሚትሮሎጂ ዘገባ ዝናብ ወይ ቀድሞ ሊመጣ ወይም ሊዘገይ ይችላል አሁን ላይ በድርቅ ምክንያት እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ እያደረግን ነን» ብለዋል ።
በደቡብ ኢትዮጵያ በተለያዩ አከባቢዎች በተለይም በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን እና ሶማሌ ክልል ደቡባዊ ክፍሎች ለአምስት ተከታታይ አመታት ዝናብ ባለመጣሉ ምክንያት የሰዎች እና የእንስሳት ለሞት ተዳርገዋል።
ማኅሌት ፋሲል
ሂሩት መለሰ