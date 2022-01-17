 በአፋር ጦርነቱ ለፈጠረው መፈናቀል የሰብዓዊ ድጋፍ ፈተና | ኢትዮጵያ | DW | 17.01.2022

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ኢትዮጵያ

በአፋር ጦርነቱ ለፈጠረው መፈናቀል የሰብዓዊ ድጋፍ ፈተና

በአፋር እና በትግራይ ክልሎች አዋሳኝ በምትገኘው የአብአላ ከተማ እና በዙሪያዋ በሚደረገው ውጊያ 40 ሺሕ ገደማ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን የአፋር ክልል የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ቢሮ ኃላፊ ተናገሩ። የቢሮው ኃላፊ አቶ መሐመድ ሑሴን ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ተፈናቃዮቹ በክልሉ አምስት ጣቢያዎች ይገኛሉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:16

በአፋር ጦርነቱ ለፈጠረው መፈናቀል የሰብዓዊ ድጋፍ ፈተና

ከትግራይ ክልል ጋር ሰፊ የአስተዳደር ወሰን ያለው የአፋር ክልል በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከተጠቁና ከፍተኛ ሰብዓዊ ቀውስ ከተከሰተባቸው ነው፡፡ በሰሜን የአገሪቱ ክፍል የኢትዮጵያ መንግስትን የሚዋጋው ህወሓት በአፋር በርካታ ስፍራዎችን ከተቆጣጠረበት ከወጣም በኋላ ከሳምንታት በፊት እንዳድስ የማያቋርጥ የከባድ መሳሪያ ተኩስ ከፍቶበታል በተባለው የአፋር ክልል ዞን ሁለት ዋና ከተማ አብዓላ ከፍተኛ የሰብዓዊ ቀውስ መከሰቱ ነው የሚነገረው፡፡ ከትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌ 40 ኪ.ሜ. ገደማ ቅርበት ላይ እንደምትገኝ በሚነገረው አብዓላ በዚሁ የቅርብ ጊዜ ግጭት ብቻ ከ40 ሺህ በላይ የከተማዋ ነዋሪዎች ተፈናቅለው አብዛኞቹ አሁን ላይ በመጠለያ ካምፕ ውስጥ እንደሚገኙ ነው የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ቢሮ ኃላፊ አቶ መሃመድ ሁሴን ለዶይቸ ቬለ የተናገሩት፡፡ 

በሰመራ-አብዓላ-መቀሌ ኮሪደር ወደ ትግራይ ክልል ሰብዓዊ ድጋፎችን ለማድረስ ብቸኛው መንገድ እንደሆነ የሚነገረው በዚህ የአፋር ዞን 2 አብዓላ ከተማ ላይ ቅጭት የተቀሰቀሰው የፌዴራሉ መንግስት ወታደራዊ ሰራዊቱ ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ ትዕዛዝ ባስተላለፈበት ማግስት መሆኑን ነው ኃላፊው ሚጠቁሙት፡፡ 
በአፋር በኩል ይህ የእርዳታው ኮሪደር እንዳይዘጋ በዑጋዞችና የአገርሽማግሌዎች ጭምር ከፍተኛ ጥረት መደረጉን የሚያወሱት የክልሉ ሰብዓዊ ድጋፍ አስተባባሪው አቶ መሃመድ፤ ለአብዓላ ግጭት መቀስቀስም ህይሓትን ነው የሚከሱት፡፡ 

Äthiopien vom Krieg betroffene Binnenflüchtlinge aus Abala Afar-Region

የቢሮው ኃላፊ አቶ መሐመድ ሑሴን ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ተፈናቃዮቹ በክልሉ አምስት ጣቢያዎች ይገኛሉ።

ከህወሓት ይተኮሳል በተባለው የከባድ መሳሪያ ጥቃት በአብዓላ እስካሁን ስለጠፋው የሰው ህይወት እና ስለደረሰው ጉዳት ስፋት የጠየቅናቸው አቶ መሃመድ ሁሴን አከባቢው አሁንም ከግጭት ስጋት ነጻ እንዳልሆነ፤ ነገር ግን ይሄንን ለመለየት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ነግረውናል፡፡ በአፋር ለወራት በተካሄደው በጦርነቱ ምክኒያት 1.3 ሚሊየን ህዝብ ገደማ የእለት እርዳታ ጠባቂ መሆናቸውንና ከዚህ ውስጥ 423 ሺው በ21 ወረዳ 17 መጠለያ ጣቢያ እንደሚገኙ ነው ኃላፊው የገለጹት፡፡ እስካሁን ለተፈናቃዮቹ የእለት እርዳታ እየተደረገ መሆኑን በማመላከትም አሳሳቢው ተፈናቃዮቹ ለቀጣይ ስድስት ወራት መልሰው እስኪቋቋሙ በቀጣይነት ስለሚደረግ ድጋፍ ነውም ብለዋል፡፡ በአፋር በኩል አልፈው ወደ ትግራይ የሚሄዱ የእርዳታ ቁሳቁሶችን የጫኑ ተሸከርካሪዎች አሁን ላይ አለመኖራቸውንም ነው ኃላፊው አክለው የገለጹት፡፡ 

የእርዳታ ቁሳቁሶችን የጫኑ ተሸከርካሪዎች ወደ ትግራይ ከገቡ አንድ ወር መድፈኑን በባለፈው ሳምንት ሪፖርቱ ያመለከተው የተመድ ሰብዓዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ፤ የእርዳታ ቁሳቁሶችን ጭነው ወደ መቀሌ ለመጓዝ የሚጠባበቁ 68 ተሸከርካሪዎች መተላለፊያ በማጣታቸው በሰመራ መቆማቸውን መግለጹ ይታወሳል።

ስዩም ጌቱ 
እሸቴ በቀለ
ሸዋዬ ለገሰ
 

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በአፋር ጦርነቱ ለፈጠረው መፈናቀል የሰብዓዊ ድጋፍ ፈተና  

ተዛማጅ ዘገባዎች

War affected Internally Displaced People IDP from Abala town, Afar Region, Ethiopia 17.01.2022 Afar Region, Abala, Afar, TPLF, war, IDP Copyright: Seyoum Getu (DW Addis Ababa)

የጥር 9 ቀን 2014 ዓ.ም. የዜና መጽሔት 17.01.2022

05.01.2022 Amhara region, Waghimra zone Sekota town and surrounding areas.

ትግራይን ጨምሮ በሰሜን ኢትዮጵያ የተስተጓጎለው ሰብዓዊ ድጋፍ 15.01.2022

በሰሜን ኢትዮጵያ ያልተቋረጡ ግጭቶች በእጅጉ አስፈላጊ የተባለውን የሰብዓዊ ድጋፍ ለማዳረስ እንቅፋት መሆኑን የተመድ የአስቸኳይ ሰብዓዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ አስታወቀ፡፡ድርጅቱ ወደ ትግራይ ሰብዓዊ ድጋፍ ለማድረስ የሚያገለግለው የአብዓላ-መቀሌ ኮሪደር በግጭት ቀጠናነት መያዙ ሰብዓዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ ከገባ ወር እንዲቆጠር አስገድዷል ብሏል፡፡

AMHARA, ETHIOPIA - DECEMBER 16: Military vehicle damaged by rebels is seen after Ethiopian army took control of Dessie town of Amhara city from the rebel Tigray People's Liberation Front (TPLF) in Ethiopia on December 16, 2021. Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

የኢትዮጵያው ጦርነትና የድርድር ጥያቄ 26.12.2021

ተዋጊዎቼ ከአማራና ከአፋር ክልሎች እንዲያፈገፍጉ አዝዣለሁ ያለው ህወሓት  የተኩስ አቁምና የድርድር ጥያቄ የያዘ ደብዳቤ ለተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶንዮ ጉተሬሽ ልኳል። መንግሥት በበኩሉ ህወሓት ተዋጊዎቼ እንዲወጡ አዝዣለሁ ማለቱን «በኢትዮጵያ ኃይሎች የደረሰበትን ሽንፈት ለመሸፋፈን የፈጠረው ማደናገሪያ» ሲል አጣጥሎታል።