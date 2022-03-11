በአፋር የቀጠለው የዜጎች መፈናቀልና እንግልት

በአፋር ክልል የህወሓት ተዋጊዎች በገቡባቸው አምስት ወረዳዎች ውስጥ በየእለቱ ይካሄዳል በተባለው ጦርነት ዜጎች መፈናቀላቸው መቀጠሉን የአከባቢው ተፈናቃዮች ገለጹ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የክልሉ ወረዳዎች ተፈናቃዮች በአከባቢው በየእለቱ የጦርነቱ ዳፋ የሚያፈናቅላቸው ዜጎች ህይወት አደጋ ላይ ነው ብለዋልም፡፡
በአፋር ክልል የህወሓት ተዋጊዎች በገቡባቸው የዞን ሁለት አምስት ወረዳዎች ውስጥ በየእለቱ ይካሄዳል በተባለው ጦርነት ዜጎች መፈናቀላቸው መቀጠሉን የአከባቢው ተፈናቃዮች ገለጹ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የክልሉ ዞን ሶስት ወረዳዎች ተፈናቃዮች በአከባቢው በየእለቱ የጦርነቱ ዳፋ የሚያፈናቅላቸው ዜጎች ህይወት አደጋ ላይ ነው ብለዋልም፡፡
አሊ ሁሴን ከአፋር ክልል ዞን ሁለት ዓብዓላ ወረዳ ሰሜናዊ ቀበሌ አከባቢ ተፈናቅሎ በተለያዩ ፈተናዎች የታጀቡ ጉዞ ካደረገ በኋላ ትናንት አፍዴራ መድረሱን ይናገራል፡፡ አሊ የተፈናቀለበት የወረዳው ሰሜናዊ ክፍል ሶስት ቀበለያት እስካሁን ውጊያ እየተደረገባቸው ቢሆንም ቀሪው የአብዓላ ወረዳ በህወሓት ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደሚገኙም ያወሳል፡፡ በእነዚህ የጦርነት ቃጠና ባላቸው አከባቢዎች ደም አፋሳሽ ጦርነት እና ንብረት አውዳሚ ድርጊቶች ይስታዋላሉ የሚለው ተፈናቃዩ፤ በየጊዜው 40 – 50 ከ.ሜ. የሚደርሱ እርቀቶችን እየተጓዙ ቁስለኞችን እንደሚያወጡም አክሏል፡፡ ትራንስፖርት ጨምሮ ማንኛውም አይነት ማህበራዊ መገልገያዎችም በነዚህ አከባቢዎች አለመኖራቸው የህዝቡን ሰቆቃ ማስቀጠሉንም አስተያየት ሰጪው ያነሳል፡፡
ሌላው ከኮኖባ ወረዳ ተፈናቅሎ አፍዴራ መጠለያ መድረሱን የሚገልፀው ተፈናቃይ ዳውድ ኢብራሂም በበኩሉ፤ በየእለቱ በማያቧራው ጦርነት የሚፈናቀሉ ዜጎች በመንገድ ላይ ጭምር የህይወትን ዋጋ ይከፍላሉ ይላል፡፡ የዞን ሁለት እረብቲ ወረዳ ተፈናቃይ የሆነው መሃመድ ኑር ኡስማን ደግሞ ለወራት በዞኑ አምስት ወረዳዎች በቀጠለው ጦርንት በየእለቱ የሚፈናቀሉ ዜጎች እና ሰቆቃቸውን ከመጨመር ሌላ የተገኘለት አንዳችም እልባት የለም ብሏል፡፡
እንደ ተፈናቃዮቹ አስተያየት አፍዴራን ጨምሮ የተሻለ ሰላም ወዳለባቸው አከባቢዎች የተሸሸጉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች፤ ከቁጥራቸው መብዛት የተነሳ በቂ የእርዳታ አቅርቦት ማግኘት እንደማይችሉና ብርቱ ፈተናም እንደሚያስተናግዱ አውግተውናል፡፡ የአፋር ክልል ባለስልጣናት በተለይም የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ቢሮ ኃላፊ አቶ መሃመድ ሁሴን፣ የክልሉ ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አህመድ ኮሎይታ እና ሌሎች የክልሉ ፀጥታ አስተዳደር ባለስልጣናት ጋር ደውለን ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለዛሬ አልተሳካም፡፡ የፌዴራል መንግስት ኮሚዩኒኬሽን ባለስልጣናት ጋ ደውለንም እንዲሁ አልተሳካም፡፡ ይሁንና ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከዶይቼ ቬለ ጋር ስለ ጉዳዩ ቃለምልልስ ያደረጉት የፌዴራል መንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ መንግስታቸው በአፋር እየተካሄደ ያለውን ሰብዓዊ ቀውስ ትኩረት እንዳልነፈገውና የተለያዩ ድጋፎችን እንደሚያደርግ አብራርተውልን ነበር፡፡
በአፋር ክልል በጥር ወር አጋማሽ ህወሓት አባዓላ በሚባል የአፋር ዞን 2 ወረዳን ጨምሮ እረብቲ፣ መጋሌ፣ ኮኖባ እና በርሃሌ በሚባሉ አምስት ወረዳዎች ባስፋፋው ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከቀዬያቸው መፈናቀላቸውን የአፋር ክልል ባለስልጣናት እና የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች በተደጋጋሚ መግለጻቸው አይዘነጋም፡፡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዓዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ቢሮ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ባወጣው ሪፖርት እንዳመለከተውም በአፋር ክልል ቀጥሏል ባለው ጦርነት በየጊዜው የሚፈናቀሉ ሰዎች መጨመራቸውንና የሰብዓዊ እርዳታ ሁኔታንም ፈታኝና ውስብስብ ማድረጉን መግለጹ ይታወሳል፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ
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