በአፋር ክልል የታሰሩ የትግራይ ተወላጆች እንዲለቀቁ መጠየቁ

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር ተያይዞ ከትግራይ ክልል አዋሳኝ የሆኑ ሦስት የአፋር ክልል ወረዳዎች ፣ ማለትም ከአባላ ፣ከኮነባ፣ ከበራሕለ ታኅሣሥ 2014 ዓ. ም የተያዙ 9 ሺህ የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች በተለያዩ አካላት ድጋፍ እየተደረገላቸው መቆየታቸውን ተናግሮ ነበር።
በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ሰመራና አጋቲና ካምፕ ውስጥ ተይዘው የሚገኙ ወደ 9 ሺህ የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች ወደሚፈልጉት አካባቢ እንዲመለሱ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ተባለ።
መሠረቱን በትግራይ ላይ ያደረገው የራእይ ፖርቲ ሊቀ መንበር አቶ ሊላይ ኃይለማርያም የሕወሓት ኃይሎች የአፋር ክልሏን አባላ ከተማን በከባድ መሣሪያ ሲደበድቡ ሕዝቡ በአራቱም አቅጣጫ ተደናግጦ በመሸሹ እና በኋላ የክልሉ መንግሥት ከየበረሃው እነዚህን ሰዎች ከያሉበት አሰባስቦ ወደ ካምፕ ያስገባቸው መሆናቸውን ጠቅሰው የችግሩ መነሻ ሥረ መሠረት እና ከሕዝብ አገኘነው ያሉትን መረጃ ለ DW ገልፀዋል።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ( ኢሰመኮ ) ከግንቦት 15 እስከ 20 ቀን 2014 ዓ. ም ፣ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር ተያይዞ ከትግራይ ክልል አዋሳኝ የሆኑ ሦስት የአፋር ክልል ወረዳዎች ፣ ማለትም ከአባላ ፣ከኮነባ፣ ከበራሕለ ታኅሣሥ 2014 ዓ. ም የተያዙ 9 ሺህ የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች በተለያዩ አካላት ድጋፍ እየተደረገላቸው መቆየታቸውን ተናግሮ ነበር። ኢሰመኮ እነዚህ ሰዎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአፋጣኝ እንዲለቀቁም በወቅቱ ጠይቋል። ድርጊቱ "በብሔር ማንነት ላይ የተመሠረተ ሕገ ወጥ እና የዘፈቀደ እሥር በመሆኑ በአፋጣኝ ሊለቀቁ ይገባል፣ ወደ መኖሪያ አካባቢያቸውም እስኪመለሱ ድረስ በካምፑ ውስጥ ለመቆየት የሚፈልጉ ሰዎች ቢኖሩ በሙሉ ፈቃደኝነት ያለ እንቅስቃሴ ገደብ ሊሆን ይገባል" በማለት ሰዎቹ ከመኖሪያቸው አካባቢ እንዲወጡና በካምፖቹ ውስጥ እንዲቆዩ የተደረጉት ከፈቃዳቸው ውጪ መሆኑን ገልጾ ነበር።
ችግሩ በዘላቂነት እንዲፈታ እየተደረገ ያለውን ጥረት በተመለከተ በኮሚሽኑ የክትትል እና ምርመራ የሪጅን ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ሰላማዊት ግርማይ ሥራው በሂደት ላይ መሆኑን አብራርተዋል።
"የሚመለሱበት ኮሚቴ ተዋቅሯል። የየከተሞቹ ከንቲባዎች ሰዎቹ አነጋግረዋቸዋል። መመለስ የሚፈልጉበትን ሁኔታ ዝርዝሩን ለይተዋል" ብለዋል
"ክልሉ በወቅቱ የወሰደው እርምጃ ትክክል ነው" ያሉት አቶ ሊላይ "ሕዝቡ ተመልሶ ወደ ከተማው [አባላ] እንዳይሄድ አካባቢው በሕወሓት ቁጥጥር ሥር ነበር ፣ በቅርብ ቀን ሄጄ እንዳየሁት አባላ ወደ ምድረ በዳ ተቀይሯል። በሙሉ ከተማው ወድሟል ፣ ሕዝቡም ቢመለስ የት ይገባል ፣ ምን ይበላል የሚለውም ለክልሉ ምንግሥት ትልቅ ጥያዌ ነበር" ብለዋል።
ማሕበራዊ መሠረቱን ትግራይ ያደረገው የራእይ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሊላይ ኃይለማርያም በካምፕ ውስጥ ያሉት ሰዎች አሁን የሚገኙበትን ሁኔታ ሲገልጹ
" መታወቂያ እያወጡ እየሰጧቸው ነው። አሁን ለ አምስት ሺህ ሰው መዝግበው መታወቂያ እየሰጡ ነው። ከዚያም ባሻገር የአፋር ሽማግሌዎች እና ትግርኛ ተናጋሪ የአገር ሽማግሌዎች ሰሞኑን ውይይት ያካሂዳሉ" በማለት የተለቀቁ ሰዎች መኖራቸውንም ጭምር ተናግረዋል።
"እነዚህ ሰዎች ወደዚያ ተመልሰው ሰላማዊ ኑሯቸውን የሚኖሩበትን ፣ የሚቋቋሙበትን፣ እርዳታ ብናደርግላቸው" ሲሉም የተማጽኖ ጥሪ አቅርበዋል።
ስለ ጉዳዩ ከአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ተጨማሪ ማብራሪያና ምላሽ ለማግኘት ደጋግሜ ጥረት ባደርግም ለጊዜው አልተሳካም።
አቶ ሊላይ እንዳሉት ከሆነ ግን እንዚህን ሰዎች የመደገፉ ጫና የክልሉ መንግሥት ጫንቃ ላይ ያረፈ ነው። ብዙ ነገሮችም እየተስተካከሉ መሆኑን አብራርተዋል።
በወቅቱ ኢሰመኮ አነጋግሯቸው የነበሩት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ባለሥልጣናት ካምፕ ውስጥ ያሉት የትግራይ ተወላጆች ለደህንነታቸው ጥበቃ እና ከፀጥታ ሥጋት ጋር በተያያዘ በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን ለመለየት በሚል የእንቅስቃሴ ገደብ መጣላቸውን ገልፀው ነበር።
ሰሎሞን ሙጬ
ዮሐንስ ገብረግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ