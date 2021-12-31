በአፋር ክልል ከ700 በላይ ትምህርት ቤቶች ወደሙ  

በአፋር ክልል ከሚገኙ 1ሺህ195 ትምህርት ቤቶች መካከል በ759ኙ ላይ ህወሓት ውድመትና ዝርፊያ መፈፀሙን የአፋር ክልል መንግስት አስታወቀ፣ ከ1ሺህ 500 በላይ ተማሪዎች ያለትምህርት መቅረታቸውን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አመልክቷል፣ የትምህርት ቤታቸው ንብረት መዘረፉን ተማሪዎች ተናግረዋል፡፡
በአፋር ክልል ከሚገኙ 1ሺህ195 ትምህርት ቤቶች መካከል በ759ኙ ላይ ህወሓት ውድመትና ዝርፊያ መፈፀሙን የአፋር ክልል መንግስት አስታወቀ፣ ከ1ሺህ 500 በላይ ተማሪዎች ያለትምህርት መቅረታቸውን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አመልክቷል፣ የትምህርት ቤታቸው ንብረት መዘረፉን ተማሪዎች ተናግረዋል፡፡
የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ (ሕወሓት) በአማራና በአፋር ክልሎች ወረራ በፈፀመበት ወቅት በርካታ ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ማውደሙን መንግስት በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል፡፡
በተለይ በሁለቱ ክልሎች የትምህርትና የጤና ተቋማት በከፋ ሁኔታ መውደማቸውና መዘረፋቸው በስፋት ተዘግቧል፡፡
ቡድኑ በአፋር ክልል ወረራ በፈፀመበት ወቅት በክልሉ ከሚገኙ 1 ሺህ 195 ትምህርት ቤቶች መካከል በ4 ዞኖች በ21 ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ 759 ትምህርት ቤቶች ላይ ዝርፊያና ውድመት መፈፀሙን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ ጃፓን ለዶይቼ ቬለ በስልክ ተናግረዋል፡፡
ታጣቂዎቹ የቻሉትን ንብረት ጭነው ወስደዋል፣ ወንበሮችን በመስበር ለማገዶ ተጠቅመውባቸዋል ኮምፒዩተሮችንሰባበረዋቸዋል ብለዋል አቶ አሊ፡፡
የህወሓት ኃይሎች በትምህርት ቤቶች ላይ ጉዳት ያደረሱት የአፋር ወጣቶች እንደማይማሩ ፍላጎት ስላለላቸው ነውም ሲሉ ገልፀዋል፡፡
ትምህርት ቤታቸው ከወደመባቸው ተማሪዎች መካከል አንዷ እንዳለችው ትምህርት ቤቱ ተራቁቶ፣ ጥቁር ሰሌዳዎች ተሰባብረው ባዶ ክፍል ቀርቷል ብላለች፡፡
በተመሳሳይ በአማራ ክልል ህወሓት በወረራ ወቅት 4ሺህ ት/ቤቶችን ማውደሙና መዝረፉን፣ ከ1ሚሊዮን 800ሺህ በላይ ተማሪዎች መፈናቀላቸውን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በቅርቡ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል፡፡
ስለ ጉዳዩ ከህወሓት በኩል አስተያየትን ለማካተት ያደረግሁት ጥረት በአለው የመገናኛ መስመር ችግር ምክንያት አልተሳካም፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ