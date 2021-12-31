 በአፋር እና አማራ ክልሎች የሰብዓዊ መብት ጥሰት፤ የኢሰመጉ ሪፖርት | ኢትዮጵያ | DW | 31.12.2021

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ኢትዮጵያ

በአፋር እና አማራ ክልሎች የሰብዓዊ መብት ጥሰት፤ የኢሰመጉ ሪፖርት

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ( ኢሰመጉ) በአፋር እና አማራ ክልሎች በንፁሃን ላይ የተፈፀመን የሰብዓዊ መብት ጥሰት ዘገባ ዛሬ ይፋ አደረገ። ኢሰመጉ የመጀመርያ ደረጃ ምርመራ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ግድያዎች፣ የጅምላ ጭፍጨፋዎች ፣ ጾታዊ ጥቃቶች፣ የአካል እና የሥነ ልቡና ጉዳቶች ፣ የመሠረተ ልማት ውድመቶች እና ዘረፋዎች መፈፀማቸውን ገልጿል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:02

የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በአማራ እና አፋር ክልሎች የደረሰበትን አዲስ የምርመራ ግኝት ይፋ አደረገ

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ( ኢሰመጉ ) በአፋር እና አማራ ክልሎች በተለያዩ ሥፍራዎች በንፁሃን ላይ የተፈፀመን የሰብዓዊ መብት ጥሰት ዘገባ ዛሬ ይፋ አደረገ።
ኢሰመጉ በሁለቱ ክልሎች ለአንድ ሳምንት አደረግሁት ባለው የመጀመርያ ደረጃ ምርመራ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ግድያዎች፣ የጅምላ ጭፍጨፋዎች ፣ ጾታዊ ጥቃቶች፣ የአካል እና የሥነ ልቡና ጉዳቶች ፣ የመሠረተ ልማት ውድመቶች እና ዘረፋዎች መፈፀማቸውን ገልጿል።
ኢሰመጉ ከታኅሣሥ 8 እስከ 15 2014 ዓ.ም አደረግሁት ባለው ምርመራ ከ913 በላይ ሰዎች መገደላቸውን፣ ከ531 በላይ ዜጎች ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸውና ከ65 በላይ ሴቶች ደግሞ ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል ብሏል።

Äthiopien Präsentation EHRC-Bericht Binnenvertriebene und Abschlussbericht über Wahlen


ድርጅቱ ትናንት ባወጣው የማይካድራን ጭፍጨፋ በተመለከተው ዘገባው ከ1100 በላይ ንፁሃን ዜጎች በጭካኔ መገደላቸውን ገልጾ ነበር።
ኢሰመጉ ከዚህ በተጨማሪ የ2013 ዓ.ም ጠቅላላ ምርጫ የመጨረሻ ጥቅል የታዛቢነት ዘገባውንም ይፋ አድርጓል።

ሰለሞን ሙጬ

ታምራት ዲንሳ 

ሸዋዬ ለገሰ

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የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በአማራ እና አፋር ክልሎች የደረሰበትን አዲስ የምርመራ ግኝት ይፋ አደረገ  