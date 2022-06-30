በአፋር በእስር ላይ የሚገኙ 9 ሺሕ ገደማ የትግራይ ተወላጆች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ኢሰመኮ ጥሪ አቀረበ

በአፋር ክልል ታስረው የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። ኮሚሽኑ “ለደኅንነታቸው ጥበቃ እና በወንጀል ጥርጣሬ የሚፈለጉ ሰዎችን ለመለየት” በሚል የተያዙ 9 ሺሕ ገደማ የትግራይ ተወላጆች በአፋር ክልል በሰመራ እና አጋቲና በተባሉ ቦታዎች ተይዘው እንደሚገኙ አስታውቋል።
በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ሰመራና አጋቲና ካምፕ ውስጥ ተይዘው የሚገኙ ሰዎች በአፋጣኝና ያለቅድመ ሁኔታ ሊለቀቁ ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ።
እስሩ "በብሔር ማንነት ላይ የተመሰረተ ሕገ ወጥ እና የዘፈቀደ በመሆኑ በአፋጣኝ ሊለቀቁ ይገባል" ያለው ኢሰመኮ ወደ መኖሪያ አካባቢያቸውም እስኪመለሱ ድረስ በካምፑ ውስጥ ለመቆየት የሚፈልጉ ሰዎች ቢኖሩ በሙሉ ፈቃደኝነትና ያለ ማናቸውም ዓይነት የእንቅስቃሴ ገደብ ሊሆን ይገባል ብሏል።
በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ በሚገኙ ሁለት ካምፖች ውስጥ በሰሜን ኢትዮጵያ ከተካሄደው ጦርነት ጋር ተያይዞ “ለደኅንነታቸው ጥበቃ እና በወንጀል ጥርጣሬ የሚፈለጉ ሰዎችን ለመለየት” በሚል ምክንያት ከትግራይ ክልል አዋሳኝ ከሆኑ 3 የአፋር ክልል ወረዳዎች፣ ማለትም ከአብአላ፣ ከኮነባ እና ከበረሃሌ፣ ታኅሣሥ 2014 ዓ.ም. ተይዘው የቆዩ 9 ሺህ የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች ተይዘው እንደሚገኙ በኢሰመኮ የክትትል እና ምርመራ የሥራ ክፍል የሪጅን ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ሰላማዊት ግርማይ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
ወይዘሮ ሰላማዊት "የክልሉ የፀጥታ ኃይል ከመኖሪያ ቦታቸው በማሰባሰብ ወደ እነዚህ ሁለት ካምፖች እንዲሰፍሩ አድርጓል" ሲሉ አያያዛቸውም በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ እንዳልነበር ገልፀዋል።
በአፋር በእስር ላይ የሚገኙት "ከ8 እስከ 9 ሺህ የሚሆን ቁጥር ያላቸው ነዋሪዎች ናቸው" ያሉት ኮሚሽነሯ "አያያዛቸው የእንቅስቃሴ ገደብ የተጣለበት እና ፈቃደኝነትን መሰረት ያደረገ አይደለም" ብለዋል።
በካምፖቹ ውስጥ የሰብአዊ እርዳታና የሕክምና አገልግሎት አቅርቦት እጅግ ውስን በመሆኑና በካምፑ በተከሰተ ወረርሽኝ መሰል በሽታ ለሕይወት መጥፋት ጭምር ምክንያት ሆኗል ያለው ኢሰመኮ
ባለፉት 5 ወራት ውስጥ በሰመራ ካምፕ ብቻ በበሽታ ሕይወታቸው ያለፉ ሰዎች፣ እንዲሁም ካምፑ ውስጥ በወሊድ ወቅት ልጅ የሞተባት እናት መኖራቸውን ኮሚሽኑ መረዳቱን ገልጿል።
ወቅታዊ እና ተገቢ ሕክምና ባለማግኘታቸው የቆዳ ወረርሽኝ የተባለው በሽታ ወደ ሌሎች ሰዎች በመዛመቱ አጠቃላይ ደኅንነታቸውና ሕይወታቸው ጭምር አደጋ ላይ እንደሚገኙ ኢሰመኮ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። ወይዘሮ ሰላማዊት ግርማይ እንዳሉት "አያያዛቸው የተጨናነቀ እና ቁጥራቸው ከቦታው ጋር የሚመጣጠን አይደለም"
ዶይቼ ቬለ የአፋር ክልል ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጡ ያደረገው ጥረት አልተሳካም።“የእንቅስቃሴ ገደብ የተጣለው ለሰዎቹ ደኅንነት ጥበቃ እና ከፀጥታ ስጋት ጋር በወንጀል ጥርጣሬ የሚፈለጉ ሰዎችን የመለየት ስራ መስራት በማስፈለጉ” መሆኑን የክልሉ ባለስልጣናት እንደነገሩት ግን ኢሰመኮ በመግለጫው አስፍሯል።
"ሁሉም በካምፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወይም ነዋሪዎች የትግራይ ተወላጆች ወይም ትግርኛ ተናጋሪዎች ናቸው። የጸጥታ ኃይሉ በሚያሰባስባቸው ወቅት ይህንን መሰረት አድርጎ እንደሆነ የያዛቸው ያደረግነው የክትትል ውጤት ያሳያል" ሲሉ ወይዘሮ ሰላማዊት ገልፀዋል።
የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶ/ር ዳንኤል በቀለ “ተይዘው የሚገኙት ሰዎች ሁኔታ በመጠለያ ጣቢያ ስም የተፈጸመ፣ በብሔር ማንነት ላይ የተመሰረተ ሕገ ወጥ እና የዘፈቀደ እስር በመሆኑ በአፋጣኝ ሊለቀቁ ይገባል፤ ወደ መኖሪያ አካባቢያቸውም እስኪመለሱ ድረስ በካምፑ ውስጥ ለመቆየት የሚፈልጉ ሰዎች ቢኖሩ በሙሉ ፈቃደኝነትና ያለ ማናቸውም ዓይነት የእንቅስቃሴ ገደብ ሊሆን ይገባል” ማለታቸው በመግለጫው ተጠቅሷል።
ኮሚሽነሩ "የአሁኑ አያያዝ የሕግ መሰረት የሌለው ከመሆኑም በተጨማሪ በካምፑ የሚገኙትን ሰዎች ለተደራረበ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እያጋለጠ በመሆኑ በአፋጣኝና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሊያበቃ ይገባል” ሲሉ ማሳሰባቸው ተገልጿል፡፡
ሰለሞን ሙጬ
እሸቴ በቀለ
አዜብ ታደሰ