 በአፋር በአማራ እና በትግራይ ክልሎች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተፈናቅለው ይገኛሉ ፤ ዩኒሴፍ | ኢትዮጵያ | DW | 02.11.2022

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በ3 ክልልሎች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተፈናቅለው ይገኛሉ ተባለ

በአፋር በአማራ እና በትግራይ ክልሎች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተፈናቅለው ይገኛሉ ፤ ዩኒሴፍ

ዩኒሴፍ በያዝነው ሳምንት ይፋ ባደረገው ዘገባ 29.7 ሚሊዮን ሰዎች በኢትዮጵያ የሰብዓዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል አለ። ዩኒሴፍ እንዳለው በአፋር፣ በአማራ እንዲሁም በትግራይ ክልሎች ከግማሽ ሚሊየን በላይ ህዝብ ተፈናቅለው ይገኛሉ ብሏል።

በአማራ እና ትግራይ ክልሎች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች አሉ

 ዩኒሴፍ በያዝነው ሳምንት ባወጣው ዘገባ በሰሜን ኢትዮጵያ ነሐሴ ወር  ላይ ዳግም ባገረሸው ጦርነት ምክንያት በሦስት ክልልሎች ማለትም በአማራ፣ በአፋር እና በትግራይ ክልልሎች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተፈናቅለው ይገኛሉ ብልዋል።

የዩኒሴፍ ዘገባ እንደሚያመለክተው በመላው ኢትዮጵያ የሰብዓዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር 29.7 ሚሊዮን ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 12.5 ሚሊዮን ያህሉ ሕጻናት ናቸው ይላል፡፡
የብሔራዊ አደጋና ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኑነት ሀላፊ አቶ ደበበ ዘውዴ በበኩላቸው የዩኒሴፍን ዘገባ  አይቀበሉትም። በአሁኑ ሰአት መከላከያ በተቆጣጠራቸው ቦታዎች ተፈናቅለው የነበሩ በርካቶች በመንግሥት ድጋፍ እየተደረገላቸው  እንዲሁም ወደ መኖሪያቸው እየተመለሱ ነው ይላሉ።

«መከላከያ እና ጥምር ጦሩ ነፃ ባወጣቸው አካባቢዎች ያሉ የማኅበረሰብ ክፍሎች ባሉበት  ነው ድጋፍ እየተደረገላቸው ያለው ። አሁንም የመንግሥት ድጋፍ ቀጥልዋል ሌላ ግን ተፈናቅለው ወደሌላ ሄደዋል የሚለውን እኔ የማውቀው ነገር የለም» ብለዋል።

ዩኒሴፍ በዘገባ በኢትዮጵያ የሰብዓዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር 29.7 ሚሊዮን ነው መባሉንም አቶ ደበበ አይቀበሉትም። 

Äthiopien l IDPs in Afar region

በአፋር ክልል የሚገኙ ተፈናቃዩች

«የአደጋ ስጋት ቅነሳ ሥራችን ላይ ለምን አይተኮርም 29 ሚሊዩን ህዝብ ተራበ የሚለው ላይ ለምንድነው ሚተኮረው ስለኢትዮጵያ የሚመለከተው የኢትዮጵያ መንግሥት እንጂ ዩኒሴፍ(UNICEF) እና ደብሊው ኤፍ ፒ(WFP) አይደለም። በሰለጠኑት ሃገራትም ይራባል ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያገባው የኢትዮጵያ መንግሥት ብቻ ነው»

ዩኒሴፍ ዘገባ «በደህንነት ስጋት እና በእርዳታ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚደረጉ ገደቦች በሦስቱ ክልሎች የሰብኣዊ እርዳታን መገደባቸውን ቀጥለዋል» ይላል ዘገባ አያይዞም በትግራይ ክልል «ከሐምሌ ወር እስከ መስከረም ወር ባለው ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ የጤና አገልግሎት ያገኙ ሕጻናት፣ ነፍሰ ጡር እና የሚያጠቡ ሴቶች ቁጥር 84 በመቶ ገደማ ቀንሷል» ሲል በዘገባው አካትዋል ። ዶቼ ቬሌ ዩኒሴፍ ያወጣው ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት ኃላፊዎቹን ለማናገር ያደረግነው ጥረት አልተሳካም።

በኢትዮጵያ መንግሥት እና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ «ህወሓት» መካከል ለሁለት ዓመት የዘለቀው ጦርነት የበርካታ ሰዎችን ህይዎት ሲቀጥፍ በሦስቱ ክልሎች ማለትም በአፋር በአማራ እና በትግራይ በርካቶችን ከመኖሪያቸው አፈናቅልዋል።

ማህሌት ፋሲል 
ሸዋዬ ለገሠ

 

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