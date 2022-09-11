በአዲስ አበባ የ2015 ዓ.ም የአዲስ አመት አቀባበል እና የተላለፉ መልዕክቶች

ትናንት በተጠናቀቀው 2014 ዓ. ም ኢትዮጵያ በተመረጠ መንግሥት የተመሰረተ አስተዳደር ዘርግታለች። አዳዲስ ክልሎች የፌዴሬሽኑ አባል ሆነዋል። ክልል እንሁን የሚለው ጥያቄ ጎልቶ የተስተናገደበትም ነበር። በዚሁ ዓመት አልሸባብ ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ሰንዝሯል ፣ደቡብ ሱዳን እና ሱዳንም ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት የከፈቱበት ዓመት ነበር።
ትናንት በተጠናቀቀው 2014 ዓ. ም ኢትዮጵያ በተመረጠ መንግሥት የተመሰረተ አስተዳደር ዘርግታለች። አዳዲስ ክልሎች የፌዴሬሽኑ አባል ሆነዋል። ክልል እንሁን የሚለው ጥያቄ ጎልቶ የተስተናገደበትም ነበር።
በዚሁ ዓመት አልሸባብ ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ሰንዝሯል ፣ደቡብ ሱዳን እና ሱዳንም ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት የከፈቱበት ዓመት ነበር። ሀገር ላይ ዓለም አቀፍ ጫና የበረታበት ፣ ንፁሃን አማሮች በወለጋ በማንነታቸው ብቻ ያለምንም ወንጀል ተጨፈጨፉበት ፣ የትግራይ ሕዝብ ከመሰረታዊ አገልግሎቶች ተቆራርጦ የከረመበትና ችግር የበዝዛበትም ነበር። ተሸኝቷል።
የኑሮ ውድነቱ እሳት ሆኖ የሚፋጅ ፣ ሕዝብ ፈተናው በዝቶበት ለምሬት የተጋለጠበት ዘመን ጭምር ነበር። የጥላቻ ንግግሮችና ለኔ የኔ ምልከታዎች በከፋ ሁኔታ በየ ማህበራዊ መገናኛ ዐውታሩ በአሳሳቢ ደረጃ የተስተዋሉበት ነበር።
የቤት ክራይ ግዢ ጣራ መንካቱ ፣ ወዲህ የቅንጡ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች በየጎዳናው መበራከት የኑሮ መራራቅ ቁልጭ ብሎ የታየበትም ነበር።
የአዲስ አበባ እና የኦሮሚያ ክልል የአስተዳደር ወሰን በዚሁ ዓመት የተለየ ሲሆን የክልል መዝሙር ይዘመር አይዘመር፣ የጋራ መኖሪያ ቤቶች የእጣ አወጣጥ ቅሌት፣ የጋዜጠኞች መታፈን አዲስ አበባን ሰቅዘው ይዘው ያለፉ ክስተቶች ነበሩ።
ሕይወት ይቀጥላልና ዶሮ ከ 1 ሺህ ብር በላይ እየተገዛ እየተሸጠም በዓሉ ተከብሯል። አብዛኛው ግን ይህንን የማድረግ አቅም ያጣ ይመስላል። በእርግጥም እያጣ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት "ያገባደድነውን ዓመት ስናስብ ትውስታችን በብዙ መልካምና እኩይ አጋጣሚዎች ተሞልቶ እናገኘዋለን" በማለት የዓመቱን መልክ ገልፀውታል።
አዲስ ዓመት መሆኑ ሰዎች ተስፋ እንዲያደርጉ ግን ይገፋፋቸዋል።
ኢትዮጵያ ያለፈውን ዓመትም፣ ይሄኛውንም ስትቀበል ጦርነት ውስጥ ነበረች ፣ ነችም። ባለፈው ዓመት የበዓል ስሜቱ የሞተ ነበር። ፍፁም የተቀዛቀዘ። በዚህኛው ዓመት ይሻላል ሊባል ይችላል።
ከተማውም እንቅስቃሴው ደህና የሚባል ነበር። በተለይ በዋዜማው።
አንዳንድ የመዝናኛ ስፍራዎች እንዲያውም ጭፈራው፣ ጨዋታው፣ ደስታ መሻቱ አገር በጦርነት የምትገረፍበት ወቅት ላይ መሆኑ ፍፁም የተዘነጋበት ይመስላል።
የየሃይማኖት መሪዎች የመልካም ምኞት መልዕክት ለተከታይ ምእመኖቻቸው አስተላልፈዋል። ሰላም ይሰፍን ዘንድም ተማፅነዋል።
ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቀነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ
"በግጭት ችግሮቻችንን መፍታት በፍፁም አንችልም። በመራራቅም ማደግ አንችልም። ከገባንበት አላስፈላጊ ግጭት እና ጦርነት በፍጥነት ወጥተን ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት ወደሚያስችል ወደ ምክክር እና ውይይት እንግባ ። አዲሱ አመት እውነተኛ አዲስ አመት ሊሆን የሚችለው ይህን ያደረግን እንደሆን ነው" የሚል ዐቢይ መልእክት አስተላልፈዋል።
መልካም አዲስ ዓምት ይሁንልን።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ