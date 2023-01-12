 በአዲስ አበባ የትራንስፖርት አገልግሎት ታሪፍ ማሻሻያ | ኢትዮጵያ | DW | 20.01.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

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ኢትዮጵያ

በአዲስ አበባ የትራንስፖርት አገልግሎት ታሪፍ ማሻሻያ

በአዲስ አበባ የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ ታክሲዎች፣ አውቶቡሶች፣ መካከለኛ ተሽከርካሪዎችና የከተማ ባቡሮች ላይ የአገልግሎት የክፍያ ሒሳብ የታሪፍ ማሻሻያ ተደረገ። ከነገ ጥር 13 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ጀምሮ ሥራ ላይ ይውላል የተባለው የትራንስፖርት አገልግሎት ክፍያ ማሻሻያ በአንበሳ እና በሸገር አውቶቡሶች ላይ ሲደረግ ከ4 ዓመታት በኋላ ነው።

Äthiopien Addis Abeba | Straße und Mobilität

በአዲስ አበባ የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ ታክሲዎች፣ አውቶቡሶች፣ መካከለኛ ተሽከርካሪዎች እና የከተማ ባቡሮች ላይ የአገልግሎት የክፍያ ሒሳብ ወይም የታሪፍ ማሻሻያ ተደረገ። ከነገ ጥር 13 ቀን፣ 2015 ዓ. ም ጀምሮ ሥራ ላይ ይውላል የተባለው የትራንስፖርት አገልግሎት ክፍያ ወይም የታሪፍ ማሻሻያ በአንበሳ እና በሸገር አውቶቡሶች ላይ ሲደረግ ከአራት ዓመታት በኋላ ነው። ከፍተኛ የማሻሻያ ክፍያ ጭማሪው በአውቶቡሶች ላይ የተደረገ ሲሆን፤ እስከ ስድስት ብር ድረስ ጭማሪ ተደርጓል። እስከ 17 ኪሎ ሜትር ድርስ በሚወስድ የባቡር አገልግሎት ላይ ደግሞ ከነበረበት የ 3 ብር ጭማሪ ተደርጎ ሰባት ብር ሆናል።

አብዛኛዎቹ ማለትም 23 የከተማ ባቡሮቹ ከሥራ ውጪ የሆኑበት የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ጽ/ቤት አገልግሎት እየሰጠ ያለው በ 18 ቱ ብቻ ሲሆን ይህም ቢሆን መጨናነቅ እና ግፊያ ያልተለየው ነው። ቢሮው በቅርቡ ሰባት ባቡሮች ከቻይና በተገኘ የ 60 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ በሂደት ላይ ነኝ ሲል አስታውቋል።

በአዲስ አበባ ከተማ በሁሉም አይነት የተመዘገቡ 9667 ተሽከርካሪዎች የከተማ ውስጥ ሕዝብ የማጓጓዝ አገልግሎት ይሰጣሉ ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ምትኩ አሥማረ በተለይ እስከ ስድስት ብር ድረስ ጭማሪ የተደረገበትን የአውቶቡስ ታሪፍ ማሻሻያ ምክንያት ገልፀዋል። ቢሮው ማሻሻያ ያደረገበት ሌላኛው የትራንስፖርት አማራጭ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ነው። በጭማሪው መሰረት አራት ብር የነበረው የ 17 ኪሎ ሜትር የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ታሪፍ ወደ ሰባት ብር ከፍ ብሏል። ያም ሆኖ ግን ተቋሙ ካሉት 41 ባቡሮች ውስጥ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት 18ቱ ብቻ መሆናቸው አማራጮች እንዲጠቡ አድርጎታል።

Äthiopien Addis Abeba | Straße und Mobilität

ተሽከርካሪዎች በአዲስ አበባ ጎዳና ላይ ይታያሉ

መንግሥት የታሪፍ ማሻሻያውን ዛሬ ይፋ ቢያደርግም ከሳምንታት በፊት ከፍተኛ የሚባል የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ማድረጉን ተከትሎ በተለይ አመሻሽ ላይ የታክሲ አሽከርካሪዎች በራሳቸው ፈቃድ ዋጋ ጨምረው ያስከፍላሉ። ባሉን 350 የቁጥጥር ሠራተኞች ብቻ መሰል ችግሮችን መቆጣጠር ያስቸግራል የሚሉት የቢሮ ኃላፊው ሕዝቡ ከዋጋ ተመን በላይ ባለመክፈል መብቱን ሊያስከብር ይገባል ብለዋል። ታክሲዎች በቀን ያ 25 ሊትር የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ ሆነው ሳላ የተወሰኑት አገልግሎት የማይሰጡ ሆነው መገኘታቸውም ሌላው ችግር ነው።

በሥሩ አራት ተጠሪ ተቋማትን ያቀፈው የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፈቃድና ቁጥጥርን፣ የትራፊክ ማኔጅመንትን፣ የከተማ አውቶቡስ እና የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎቶችን ያስተዳድራል። የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች እና የሚጓጓዘው ሕዝብ ፍላጎት አለመመጣጠን በአዲስ አበባ መሠረታዊ ሊቃለሉ ካልቻሉ ችግሮች ዋነኛው ነው።

ሰለሞን ሙጬ

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ኂሩት መለሰ

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ጭማሪው ከጥር 13 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ጀምሮ ይተገበራል ተብሏል

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ሀኑካ አዲስ አበባ ላይ በድምቀት ተከበረ። የእስራኤላዊያን አይሁዶች የድል መታሰቢያ እና የተዓምር በዓል ነው። ቤተ እስራኤላዊያን ለመጀመርያ ጊዜ በአደባባይ በአዲስ አበባ ዉስጥ አክብረዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ከጥንት ዘመን ጀምሮ ቤተ እስራኤላዊያን በተለይም በጎንደር፣ በትግራይ የተወሰኑ አካባቢዎች፣ በወሎ ፣ በሰሜን ሸዋና አዲስ አበባ ይኖራሉ።

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ከመቐለ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አዲስ አበባ ለመጓዝ የሞከሩ ከአሉላ አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ እንዲመለሱ መገደዳቸውን ተናገሩ 09.01.2023

ከመቐለ ወደ አዲስ አበባ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር የሞከሩ ዜጎች በተለይም ወጣቶች ከአሉላ አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ እንዲመለሱ መገደዳቸውን ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። ከበረራ የታገዱት በፌድራል መንግሥት ይሁን በትግራይ ክልል ባለሥልጣናት የሚያውቁት ነገር ባይኖርም ውሳኔው ግን "ከላይ የመጣ ትእዛዝ ነው" የሚል ምላሽ ተሰጥቷቸዋል።

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በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ስለ ኦሮምኛ ቋንቋ ውሳኔ 12.01.2023

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በከተማው ውስጥ ለኦሮምኛ ቋንቋ ማስተማርያነት ከኦሮሚያ ክልል በውሰት ወስዶ ተግባራዊ ሲያደረግ የነበረውን ሥርዓተ ትምህርት «በአዲስ የሚተካ» ባለው ሥርዓተ ትምህርት ተግባር ላይ የሚያውል ውሳኔ ማሳለፉን ዐስታወቀ።