 በአዲስ አበባ የተማሪዎች ተቃውሞና የፖለቲከኞች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 13.12.2022

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ኢትዮጵያ

በአዲስ አበባ የተማሪዎች ተቃውሞና የፖለቲከኞች አስተያየት

«መዝሙር ተዘመረ አልተዘመረ ባንዲራ ተሰቀለ አልተሰቀለ፤ ለኛ ሁለተኛ እና ሦስተኛ ደረጃ ላይ ያለ ጥያቄ ነው። መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችንን መልስ እንዲያገኙ በመጣር ላይ ነን። ይህ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ጥያቄ እንዳይነሳ ህዝብን ለማዘናጋት የሚደረግ ድርጊት ነው።» ኦፌኮ

«ተቃውሞዉ የነዋሪዎችና የተማሪዎች አጀንዳ አይደለም» የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በተለያዩ ግዜያት በሰንደቅ አላማ በሚሰቀልበት ወቅት የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ አላማ እና የክልሉ መዝሙርን አንዘምርም በማለት ተማሪዎች ከትምህርት ቤቱ አስተዳደሮች እና ከፀጥታ አስከባሪዎች ጋር ከፍተኛ ግጭት ውስጥ ገብተው ለእስር  ሲዳረጉ እንዲሁም የትምህርት ቤት ተቋማት ንብረቶች ላይ ከፍተኛ የተባለ ጉዳት ሲደርስ ታይቷል ። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ድርጊቱን በመቃወም በተለያዩ ግዜያት መግለጫ አውጥተዋል ። የፖለቲካ ፓርቲዎች በአዲስ አበባ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ እየተደረገ ስላለው  የተማሪዎች ተቃውሞ ምን ትላላችሁ መፍትሄውስ ምንድነው ስንል ጠይቀናቸዋል። 
የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ ዶር በቃሉ አጥናፉ ይህን ብለዋል 
«የአዲስ አበባ መተዳደሪያ የሚፈቅደው ነገር አይደለም ተማሪዎችም ሆነ ወላጆች የሚያነሱት ጥያቄ አግባብነት አለው ። መንግስት ግን ይህንን ለማስቆም የሀይል እርምጃ እየተጠቀመ ነው። ይህ ግን ብዙ እርቀት አያስኬደውም ። ወደ አላስፈላጊ ግርግር ነው የሚወስደን ። ከህዝብ ፍላጎት እና ከህገመንግስት ውጪ የሚደረግ እንቅስቃሴ የአንባ ገነንነት መገለጫ ነው» ብለዋል ።  

ፓርቲያቸው እየተደረገ ያለውን ድርጊት በመቃወም ከዚ ቀደም ተደጋጋሚ መግለጫ እንዳወጣ  የተናገሩት የኢትዮጵያ ዜጉች ለማኅበራዊ ፍትህ  ፓርቲ አባል እና አዲስ አበባ ከተማ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር  የሆኑት አቶ ግርማ ሰይፉ በበኩላቸው የሚከተለውን ብለዋል  
« መግለጫዎቻችን በሙላ የሚያስተላልፉት መልእክት አንደኛ  ዜጎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማር የለባቸውም  የሚለውን ያነሳ የለም ። በዚህ ላይ  ክርክርም አላነሳንም ሊበረታታ የሚገባ ጉዳይ ነው።  መደገፍ ጭምር አለባቸው ብለን እናምናለን ። የአንድ ክልልን አርማ አብረው እየቀላቀሉ መጠቀም ግን አግባብ አይደለም። መፍትሄው ክብርት ከንቲባዋ ከዚ በፊት  ተናግረዋል ጥናቶች ተጠንተው አዲስ አበባ ቋንቋዎችን ለማስተማር ካሪኩረም እየተሰራ ነው ተብልዋል ለውይይት ማቅረብ እና የህዝብን እሺታ ማግኘት ይኖርበታል»። ብለዋል 

የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ህዝብ ግኑኝነት ኃላፊ አቶ ጥሩነህ ገምታ በበኩላቸው ይህን ምላሽ ሰተውናል።  «መዝሙር ተዘመረ አልተዘመረ ባንዲራ ተሰቀለ አልተሰቀለ ለኛ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ደረጃ ያለ ጥያቄ ነው።መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችንን መመለስ ላይ ነው። አሁን የኛ ትኩረት የሰው መብት ይጣሳል ሰው ይፈናቀላል ሰው ይገደላል። ይህ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እንዳይነሳ ህዝብን ለማዘናጋት የሚደረግ ድርጊት ነው። እና ምናየው በዚ መልኩ ነው።  የህዝብ መንግስት በህዝብ የተመረጠ መንግስት ቢመጣ ነው  መፍትሄው ።

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ሰለሞን ዲባባ ለዶቼ ቬሌ እንደተናገሩት «ሰሞነኛው የተማሪዎች ተቃውሞ የነዋሪዎች እና የተማሪዎች አጀንዳ አይደለም ብለዋል»።

ማህሌት ፋሲል 

አዜብ ታደሰ 

 

 

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«ተቃውሞዉ የነዋሪዎችና የተማሪዎች አጀንዳ አይደለም» የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በአዲስ አበባ የተማሪዎች ተቃውሞና የአስተዳደሩ ምላሽ

በአዲስ አበባ የተማሪዎች ተቃውሞና የአስተዳደሩ ምላሽ 13.12.2022

በአዲስ አበባ በውስን ትምህርት ቤቶች ሰሞኑን የተማሪዎች ተቃውሞና ሁከት ተስተውሏል፡፡ ተማሪዎቹ አዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያለ ፈቃዳቸው የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ መሰቀልንና የክልሉ መዝሙር መዘመርን ተቃውመው ነው አደባባይ የወጡት ተብሏል፡፡ የከተማ አስተዳደሩ ግን ከተማሪዎቹ ሁከት ጀርባ የፖለቲካ ደባ አለ ባይ ነው፡፡

የሦስት የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ መግለጫ

የሦስት የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ መግለጫ 31.05.2022

የ«ሀገር ጉዳይ ያሳስበናል» ያሉ ሦስት የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ሥርዓት አልበኘነት የሕጋዊነት ያህል ነግሷል በማለት የጋራ መግለጫ አወጡ። መግለጫውን ያወጡት፦ እናት ፓርቲ፣ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) እና የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ናቸው።

መንግሥት ዜጎች ላይ የሚታየዉን ጭፍጨፋ እንዲያስቆም ተጠየቀ

መንግሥት ዜጎች ላይ የሚታየዉን ጭፍጨፋ እንዲያስቆም ተጠየቀ 21.06.2022

ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን በማንነታቸው ብቻ ተለይተው ጭፍጨፋ ለተፈፀመባቸው ሰዎች ምክንያቱ ከመንግሥት ቸልታ እና አደጋውን ለማስቆም ካለመፈለግ የመነጨ ነው ሲሉ የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተናጠል ባወጧቸው መግለጫወች ገለፁ።