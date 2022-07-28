በአዲስ አበባ የተማሪዎች ተቃውሞና የአስተዳደሩ ምላሽ

በአዲስ አበባ በውስን ትምህርት ቤቶች ሰሞኑን የተማሪዎች ተቃውሞና ሁከት ተስተውሏል፡፡ ተማሪዎቹ አዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያለ ፈቃዳቸው የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ መሰቀልንና የክልሉ መዝሙር መዘመርን ተቃውመው ነው አደባባይ የወጡት ተብሏል፡፡ የከተማ አስተዳደሩ ግን ከተማሪዎቹ ሁከት ጀርባ የፖለቲካ ደባ አለ ባይ ነው፡፡
ሰሞኑን በአዲስ አበባ በውስን ትምህርት ቤቶች የተማሪዎች ተቃውሞና ሁከት ተስተውሏል፡፡ ተማሪዎቹ አዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያለ ፈቃዳቸው የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ መሰቀልንና የክልሉ መዝሙር መዘመርን ተቃውመው ነው አደባባይ የወጡትም፡፡ የከተማ አስተዳደሩ ግን ከተማሪዎቹ ሁኬት ጀርባ የፖለቲካ ደባ ነው ያለው እያለ ነው፡፡
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ በትምህርት ቤቶች መሰቀሉንና የኦሮሚያ መዝሙርም መዘመሩን በመቃወም በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች የተቃውሞ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ተስተውሏል፡፡ ከትምህርት ቤት ወደ ትምህርት ቤት በተዛመተው በዚሁ ግጭት የአካል ጉዳቶች እና የንብረት ውድመትም ተከስቷልም። ለተቃውሞው አደባባይ የወጡት ተማሪዎቹ የባንዲራው መሰቀልም ሆነ የክልል መዝሙሩ መዘመር በኃይል የተጫነብን ስለሆነ የማንቀበለው ነው ሲሉ ነበር ተቃውሞያቸውን ያሰሙት፡፡
ይሁንና መንግስት “ይህ ከሌላ ፖለቲካዊ ፍላጎት ጋር የተያያዘ ነው” ይላል፡፡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሰለሞን ዲባባ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት፤ “ሰሞነኛው የተማሪዎቹ ተቃውሞ የከተማዋ ነዋሪዎች እና የተማሪዎች አጀንዳ አይደለም፡፡” እንደ እሳቸው ገለጻ ከአንድ ወር በፊት “መንግስት በደቡብ አፍሪቃ ፕሪቶሪያ ውስጥ ከህወሓት ጋር ባደረገው ስምምነት ያልተደሰቱ አካላት ከሁኬቱ ጀርባ ናቸው፡፡” አቶ ሰለሞን የግለሰቦቹ (ቡድኖቹን) ስም ግን ከመግለጽ ተቆጥበው፤ በአዲስ አበባ በሃይል ተጭኖ የሚሰጥ ትምህርትም ሆነ የባንዲራ መስቀልና መዝሙር ማዘመር የለምም ነው ያሉት፡፡
እንደ አቶ ሰለሞን ገለጻ አሁን ላይ በአዲስ አበባ ከሚገኙ ከ500 በላይ ትምህርት ቤቶች በ403 ውስጥ የአፋን ኦሮሞ ትምህርት ይሰጣል፡፡ ከዚህ ቀደምም በአፋን ኦሮሞ ትምህርት በሚሰጥባቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ የክልሉን ባንዲራ መስቀሉም የነበረና አዲስ ነገር ያልሆነ ነው ብለዋል፡፡ የሰሞነኛው ሁኬት ስፋቱና ያደረሰውን የጉዳት መጠን በተመለከተም ጥያቄ አቅርበንላቸዋል፡ እስካሁን ስድስት ትምህርት ቤቶች ገደማ የሁኬቱ ሰለባዎች ሲሆኑ በሰው ላይ ጉዳትና በንብረት ላይም ውድመት ደርሷል ብለዋል፡፡
አዲስ አበባ ፖሊስ ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ በየትምህርት ቤቱ የተለያዩ የግጭት ማቀጣጠያ አጀንዳ ፈጥረዋል ያሏቸው በተወሰኑ ትምህርት ቤቶች የንብረት ጉዳት ማስከተላቸውን ገልጾ፤ በተግባሩ ጠርጥሬያቸዋለሁ ያለውን 97 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ሥር አውሎ ምርመራ እያከናወነ መሆኑን አሳውቆ ነበር፡፡
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኀበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ይህኑን በማስመልከት ባወጣው መግለጫ በአዲስ አበባ ት/ቤቶች በተነሱ ግጭቶች ለእስር የተዳረጉት ተማሪዎች እና መምህራን በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጠየቆ፤ «የአዲስ አበባን ሕዝብ መብትና ፍላጎት በጉልበት ለመጨፍለቅ የሚደረገው እንቅስቃሴ በአስቸኳይ ይቁም» ሲል ማሳሰቡ ይታወሳል፡፡
ከትናንት በስቲያ እሁድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወ/ሮ አዳነት አቤቤ ከከተማይቱ ነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ከመግባባት መደረሱን ገልፀው፤ በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ ትምህርት ሲሰጥ የክልሉ ባንዲራ እንዲሰቀልና የክልላዊ መንግስቱ መዝሙር መዘመርን አያይዞ በአንድ ላይ እንደ ህግ የሚያስቀምጥ በመሆኑ ይህ ሁኔታ ትምህርቱ በሚሰጥባቸው አካባቢዎችም ሁሉ ላለፉት አመታት ሲተገበር ቆይቷል ብለዋል፡፡
ከንቲባዋ ይህን መልእክት ባስተላለፉበት ማግስት ትናንት ሰኞ ሽሮ ሜታ ተብሎ በሚጠራ አከባቢ ኢንጦጦ አምባ ትምህርት ቤት ውስጥ ተቃውሞ የተደረገ ሲሆን፤ በዛሬው እለት ዶይቼ ቬለ በስፍራው ቅኝት ሲያደርግም አከባቢውን የአዲስ አበባ ፖሊስ መለዮ ከለበሱ የፀጥታ ሃይሎች ሌላ በትምህርት ቤቱ ቅጥር ጊቢም ሆነ በአከባቢው ተማሪዎች አይታዩም፡፡
የአዲስ አበባ ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ም/ኃላፊው አቶ ሰለሞን ችግሩን ለመፍታት በየክፍለከተማ እና ወረዳዎች ከትምህርት ማህበረሰቡ ጋር ውይይት ተደርጎ መሰረታዊ እልባት ያገኛል ብለዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
አዜብ ታደሰ