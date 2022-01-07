ከ90 ሚልዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባችው እነዚህ ቅንጡ የመኪና ማቆሚያዎች በብልሽት ምክንያት ተገቢው አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነ በአዲስ አእበባ መስተዳድር የትራፊክ ማነጅመንት አጀንሲ የኮሚዩኒኬሽን ዳይርክተር አቶ ብርሃኑ ኩማ ለ DW ለናግሯል።
በአዲስ አበባ የሚታየው የመኪና ማቆሚያ ችግር የሆነው ስለሺ ዘመነ የደንበኖች ጥሪ እስኪመጣለት ከመኪናው ፈቀቅ እንደማይል ነግሮናል። መኪና ውስጥ መቀመጥ ሰልችቶት ሻይ ቡና ማለት ቢፈልግ መኪናወን ፊትለፊቱ አቁሞ ካልሆነ ራቅ ባለ ቦታ አቁሞ መሄድ የማይታሰብ ነው ይላል። ምክንያቱ በቂ ጥበቃ ያላቸው ዘመናዊ የመኪና ማቆሚያዎቸ በአግባቡ አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆናቸወ ለስርቆት እየተዳረጉ እንደሆነ በመጥቀስ።
ችግሩን ይፈታሉ ተብለው በመርካቶና በመገናኛ የተገነቡ ዘመናዊ የመኪና ማቆሚያዎች በብልሽት ምክንያት ያለጥገና ረዥም ጊዜ ከአገልግሎት ውጭ በመሆናችው መችገራቸውንም አክሏል። ሌላው የአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሚኪኤል አብርሃም የመኪና ማቆሚያ ችግር ይፈታሉ ተብለው የተገነቡ ዘመናዊ የመኪና ማቆሚያዎች በመርካቶና መገናኛ ቢኖሩም በተለይ የመገናናው ብዙ አገልግሎት ሳይሰጥ በብልሽት ምክንያት አገልግሎት ባለምስጠቱ መችገራቸውን ይገልሉm።
ከ90 ሚልዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባችው እነዚህ ቅንጡ የመኪና ማቆሚያዎች በብልሽት ምክንያት ተገቢው አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነ በአዲስ አእበባ መስተዳድር የትራፊክ ማነጅመንት አጀንሲ የኮሚዩኒኬሽን ዳይርክተር አቶ ብርሃኑ ኩማ ለ DW ለናግሯል። ለዚህም ለጥገና የሚወጡ ጨረታዎች መጓተት በምክንያትነት ጠቅሷል።
በከተማዋ የሚገነቡ ፎቆች ምድር ቤታችወ ለመኪና ማቆሚያ እንዲያውሉ የሚደነግግ ህግ ቢወጣም ማቆሚያውን ስፍራ ለመጋዝንነትና ሌሎች አገለግሎቶች እያዋሉት ነው። በመሆኑም በትልልቅ አገለግሎት መስጫ ተቋማት አካባቢ ከፍትኛ የትራፊክ መጨናነቅ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። ይህን ለመቆጣጠር የሚያስችል መመሪያ ቢኖርም ደንብ ስላልወጣለት ብተፈለገው መንገድ መቆጣጥር አልተቻለም ብለዋ አቶ ብርሃኑ።
በአንዴ 90 መኪኖችን እንዲያስተናገድ ሆኖ በመኛኛ የተገነባውና 80 መኪኖችን የመያዝ አቅም ያለው የመርካቶው የመኪና ማቆሚያ ለግንባታችው ከ90 ሚልዮን ብር በላይ እንደወጣባቸው መረጃዎች ያመላክታሉ።
አሁን በአዲስ አበባ ያለውን የማቆሚያ ችግር ለመቅረፍ ከ160 በላይ ማህበራት በተድራጁ ወጣቶች አማካይነትና በዋና ዋና መንገዶችም በሰአት የተገደበ የመኪና ማቆሚያ አገልግሎት እየተሰጠ እንደሆነ አቶ በርሃኑ አክለዋል።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
እሸት በቀለ