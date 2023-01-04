በአዲስ አበባ የመኖሪያ ቤቶችን የመሸጫ ዋጋ መተንበይ ይቻላል?

የብር መዳከም፣ የውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ የግንባታ ግብዓቶች መናር፣ የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም በአዲስ አበባ የቤቶች ዋጋን ያንሩት ይዘዋል። ሆኖም ከተማዋ የተሻለ የሥራ ዕድልና የደህንነት ዋስትና የሚሹ ዜጎች፤ የናጠጡ ሐብታሞችና ከውጭ አገራት ጥሪት ቋጥረው የሚመለሱ ሁሉ ተመራጭ ማረፊያ ነች። ለቤቶቹ መወደድ ምክንያቶቹ ምንድናቸው? መፍትሔውስ?
በአዲስ አበባ ከተማ የመኖሪያ ቤቶች የመሸጫ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ሲጨምር የሚታዘቡት አቶ ቴዎድሮስ አዱኛቸው የገበያውን አኳኋን በቅጡ ቢረዱም በመጪዎቹ ወራት አሊያም ዓመታት ሊደርስበት የሚችለውን መተንበይ ግን ይቸግራቸዋል። እንደ አቶ ቴዎድሮስ ያሉ ባለሙያዎች የመኖሪያ ቤቶች በኢትዮጵያ ገበያ የሚኖራቸውን ተመንም ሆነ የግብይቱን ጠባይ ለመተንበይ በቅጡ የተሰነዱ በርከት ያሉ መረጃዎች ይፈልጋሉ። የአዲስ አበባ ከተማ የሕዝብ ቁጥር፣ የወሊድ እና ሞት ምጣኔ፤ እንዲሁም ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረገውን ፍልሰት የመሳሰሉ መረጃዎች ገበያውን ለመተንበይ ኹነኛ ግብዓት ናቸው።
በስፔን ባርሴሎና በሚገኘው ካታሎንያ ዩኒቨርሲቲ በንብረት ዋጋ ትመና እና አስተዳደር የሁለተኛ ዲግሪ ባለቤት የሆኑት እና ተቀባ እና ጓደኞቹ በተባለ የግል ኩባንያ በሙያቸው በመስራት ላይ የሚገኙት አቶ ቴዎድሮስ እንደሚሉት የገበያው መረጋጋት የኢትዮጵያ ፖለቲካ እና በኤኮኖሚ ውስጥ የሚፈጠሩ ድንገተኛ ኩነቶችም ተጨማሪ ፈተናዎች ናቸው። "በምንም ተዓምር ሲሚንቶ ከፋብሪካው ከሚወጣበት ዋጋ በአራት እና በአምስት እጥፍ ይሸጣል ብሎ ማንም አልጠበቀም። እንዲህ አይነት እርግጠኝነት ማጣት ባለበት፣ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ባለበት ሁኔታ መተንበይ አይቻልም" ሲሉ ይናገራሉ።
አቶ ቴዎድሮስ በምክትል ኃላፊነት የሚመሩት ተቀባ እና ጓደኞቹ የንብረት ዋጋ ትመና እና አስተዳደር ኩባንያ የፌድራል ቤቶች ኮርፖሬሽንን ከመሳሰሉ የመንግሥት ተቋማት ጋር በመስራት ላይ የሚገኝ ነው። የኩባንያውን የመሬት እና የንብረት ጉዳዮች አማካሪ ቡድን በኃላፊነት የሚመሩት አቶ ቴዎድሮስ የኢትዮጵያ የመኖሪያ ቤት ገበያ የወደፊት ሁናቴ ለመተንበይ ቢቸገሩም ባለፉት ወራት ግን ጭማሪ ማሳየቱን አላጡትም። የመኖሪያ ቤቶች ዋጋ ተመን "በወር ከ7 እስከ 8 በመቶ ድረስ ዋጋ እንደሚጨምር" ትንታኔ መመልከታቸውን ባለሙያው ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል።
የመሸጫ ዋጋው ዝቅተኛ በሚባለው ቱሉ ዲምቱ በተባለው አካባቢ "ባለ ሁለት መኝታ ቤት እስከ 3 ሚሊዮን ብር" እንደሚያወጣ የሚናገሩት የድለላ ባለሙያው አቶ ዮሐንስ በካዛንቺስ፣ አቧሬ ወይም ባልደራስ እና ቦሌ አካባቢ በተሰሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች መሸጫው "በጣም ውድ" እንደሆነ ገልጸዋል።
"መሬት አይወርድም፤ ቤትም አይወርድም"
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር "ሕገ-ወጥነትን ለመከላከል" በሚል ምክንያት ከኅዳር 29 ቀን 2015 ጀምሮ "ማንኛውም የቋሚ ንብረት ስም ዝውውር" እንዲቆም ያስተላለፈው ውሳኔ ግን ለጊዜው የመሬት፣ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እና የግል ቤቶች ግብይትን ገታ አድርጎታል። አገልግሎቱ ተመልሶ "እስከሚከፈት ግብይቱ ትንሽ ተቀዛቅዟል" የሚሉት የድለላ ባለሙያው አቶ መሐመድ አረቡ የዋጋ ለውጥ ግን እምብዛም እንደሌለ ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል።
"አንድ ሁለት ጊዜ ተዘግቶ ስለተከፈተ ሰው ለምዶታል። እስከሚከፈት እየጠበቀ ነው እንጂ ግብይቱ ተቀዛቅዟል። ተቀዛቅዟል ሲባል [ዋጋ] ቀንሷል አይደለም። ገዢ የለም ነገር ግን ዋጋው አልወረደም" የሚሉት አቶ መሐመድ "አንድ ሰሞን በጣም ይጨምር ነበር። አሁን ግን ትንሽ የመረጋጋት ነገር ያሳያል። ዞሮ ዞሮ ግን መሬት አይወርድም። ቤትም አይወርድም" ሲሉ የግብይቱን ጠባይ ይናገራሉ።
የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዋጋ ስንት ገባ?
በተለይ በመኖሪያ ቤቶች ዋጋ ላይ የታየውን ጭማሪ በለት ተለት ሥራቸው በቅርብ ከሚከታተሉት መካከል አቶ ዮሐንስ አስካል አንዱ ናቸው። የድለላ ባለሙያው አቶ ዮሐንስ እንደሚሉት በመንግሥት ከተሰሩት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዋጋ ከቦታ ቦታ እንዲሁም እንደየስፋታቸው ይለያያል። የመሸጫ ዋጋው ዝቅተኛ በሚባለው ቱሉ ዲምቱ በተባለው አካባቢ "ባለ ሁለት መኝታ ቤት እስከ 3 ሚሊዮን ብር" እንደሚያወጣ የሚናገሩት አቶ ዮሐንስ በካዛንቺስ፣ አቧሬ ወይም ባልደራስ እና ቦሌ አካባቢ በተሰሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች መሸጫው "በጣም ውድ" እንደሆነ ገልጸዋል።
የብር መዳከም፣ የውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ የግንባታ ግብዓቶች መናር፣ የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም በአዲስ አበባ የመኖሪያ ቤቶች ዋጋን በከፍተኛ ከሚያንሩ በርካታ ምክንያቶች መካከል እንደሚገኙበት ባለሙያዎች ይናገራሉ።
የድለላ ባለሙያው አቶ ዮሐንስ "ልደታን ጨምሮ አንድ ኮንዶሚኒየም ከሰባት ሚሊዮን ብር ያላነሰ ይሸጣል። ቦሌ እና ልደታን በመሳሰሉ አካባቢዎች ባለ አንድ መኝታ ከ5.5 እስከ 6 ሚሊዮን ብር ይሸጣል። አማካኝ የሚሆነው አያት አካባቢ ያለ ነው። አያት እና ጀሞ ተመሳሳይ ነው። ባለ አንድ መኝታ ቤት አያት 3.5 ሚሊዮን ከፍተኛው፤ ዝቅተኛው እስከ 3 ሚሊዮን ብር ድረስ ሊገኝ ይችላል" ሲሉ አስረድተዋል።
አቶ ዮሐንስ እንደሚሉት ቦሌ አካባቢ በሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ባለ ሶስት መኝታ የመኖሪያ ቤት መግዛት የፈለገ እስከ 9.5 ሚሊዮን ብር ድረስ መክፈል ይጠበቅበታል። ጀሞ እና አያት አካባቢ ተመሳሳይ የመኖሪያ ቤቶች ከ6 እስከ 6.5 ሚሊዮን ብር ያወጣሉ። ይኸ ዋጋ ቪላ ተብለው በሚጠሩ የመኖሪያ ቤቶች ላይ ጭምር የሚታይ እንደሆነ አቶ መሐመድ አረቡ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
በዋና ከተማዋ በ105 ካሬ ሜትር መሬት ላይ ያረፈ የመኖሪያ ቤት "ከ12 ሚሊዮን እስከ 12.5 ሚሊዮን ብር እንደሚሸጥ አቶ መሐመድ ይናገራሉ። የቅጥር ግቢው ስፋት ወደ 250 ካሬ ሜትር ከፍ ሲል ዋጋው ከ27 ሚሊዮን እስከ 30 ሚሊዮን ብር ይደርሳል። ከ1000 ካሬ ሜትር እስከ 1500 ካሬ ሜትር ስፋት ያላቸው በገበያው እንደሚገኙ የገለጹት አቶ መሐመድ "ከፍተኛው እንደ አቅምህ ነው። ወደ ሲኤምሲ እና አያት አካባቢ 1000 ካሬ ሜትር አለ። 150 ሚሊዮን አለ፤ 200 ሚሊዮን አለ" ሲሉ ያስረዳሉ።
አዲስ አበባ ለነዋሪዎቿ ደረጃውን የጠበቀ የመኖሪያ ቤት ለማቅረብ ቸግሯታል። እንዲያም ሆኖ የተሻለ የሥራ ዕድል እና የደህንነት ዋስትና የሚሹ ዜጎች፤ በክልል ከተሞች ሥራቸውን የሚከውኑ የናጠጡ ሐብታሞች እና ከውጭ አገራት ጥሪት ቋጥረው የሚመለሱ ሁሉ ተመራጭ ማረፊያ ነች።
አዲስ አበባ፦ የኢትዮጵያውያን ተመራጭ ማረፊያ
በአዲስ አበባ ከተማ ለሚታየው የመኖሪያ ቤቶች ዋጋ መናር አቶ ቴዎድሮስ አዱኛቸው በተለይ የአቅርቦት እና ፍላጎት አለመጣጣምን በቀዳሚነት ይጠቅሳሉ። በሥራ እና በትምህርት ወደ ውጭ አገራት ተጉዘው ጥሪት ያካበቱ ዜጎች እና የተሻለ ገቢ ያላቸው የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ጭምር የመኖሪያ ቤት መግዛት የሚሹት በአዲስ አበባ መሆኑ ለዋጋው መናር አቶ ቴዎድሮስ የሚጠቅሱት አንድ ምክንያት ነው።
የክልል ከተሞች ከአዲስ አበባ ጋር ያላቸው "በጣም የተራራቀ ዕድገት" የአገሪቱ ዜጎች ዋና ከተማዋን ደህንነታቸው የሚጠበቅበት፣ ለሥራ እና ለኑሮ የተሻለች ተመራጭ ያደርጓታል። ይኸ ደግሞ ከክልሎች ወደ አዲስ አበባ ለሚደረገው ፍልሰት መበርታት አስተዋጽዖ እያበረከተ ነው። ከሁለት ዓመታት ገደማ በፊት ከክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው ፍልሰት በዓመት 100 ሺሕ ገደማ መድረሱን የሚጠቁም መረጃ እንደነበር የሚያስታውሱት አቶ ቴዎድሮስ ከኤኮኖሚያዊ ምክንያቶች ባሻገር በአገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ሳቢያ "አሁን ይጠና ቢባል 200 ሺሕ እና ከዚያም በላይ ሊሆን ይችላል" ሲሉ ይናገራሉ።
የብር የመግዛት አቅም መዳከም እና የውጭ ምንዛሪ እጥረት በተቀረው የአገሪቱ ኤኮኖሚ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ዜጎች ጥሪታቸውን የመኖሪያ ቤትን በመሳሰሉ ንብረቶች ላይ እንዲያስቀምጡ እንዳስገደዳቸው የታዘቡት አቶ መሐመድ "ብር እያደር የመግዛት አቅሙ እየወረደ ስለሆነ ቢያንስ ቤት ላይ ላስቀምጥ ብሎ ቤት ይገዛል" ሲሉ ገፊውን ምክንያት ያስረዳሉ።
ከዚህ በተጨማሪ "የውጭ ገበያ መቀዛቀዝ" አቶ መሐመድ የታዘቡት ሁለተኛ ተጽዕኖ ነው። "ውጭ አገር እየሔዱ ዕቃ የሚያመጡ አሉ። እነሱ በዶላር እጥረት ምክንያት ሥራቸውን በትክክል መስራት ሲያቅታቸው እስከዚያ ብሩ እጃቸው ላይ ከሚቀመጥ በሚል ቤት ላይ መሬት ላይ ያስቀምጡታል። በዚያ ሰዓት ፈላጊ ይበዛል። አቅርቦቱ ትንሽ ነው። ስለዚህ በጣም ይወደዳል" ሲሉ ተናግረዋል።
ዜጎች ገንዘባቸውን በባንክ ቆጥበው ከሚያገኙት ወለድ ይልቅ የመኖሪያ ቤቶችን የመሳሰሉ ጥሪቶች ገዝቶ ዋጋቸው ሲጨምር መልሶ በመሸጥ የሚገኘው ጥቅም መብለጥ ለመኖሪያ ቤቶች ዋጋ መወደድ የራሱን ሚና እንደተጫወተ አቶ ቴዎድሮስ ይስማማሉ።
"ባንኮች የዶላር አቅርቦት ስለሌለ ከትይዩው ገበያ ገዝተው ነው የሚያመጡት። ያንን ትይዩ ገበያ ተጠቅመው የሚመጣ ነገር የግንባታ ዕቃዎችን ምን ያክል እንደሚያስወድድ የታወቀ ነው" የሚሉት አቶ ቴዎድሮስ ሲሚኒንቶ እና ብረትን የመሳሰሉ የግንባታ ግብዓቶች እጥረት እና የዋጋ ውድነት ለተመኑ መጨመር "ትልቅ" ሚና ተጫውተዋል። በግንባታ ዕቃዎች ላይ የሚታየው የዋጋ ንረት የመኖሪያ ቤቶች የመሸጫ ተመን ላይ እጅግ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደረ የኤኮኖሚ ባለሙያዎች ይስማማሉ። የዋጋ ንረቱ ከመኖሪያ ቤቶች ግብይቱ በተጨማሪ በወርኃዊ ኪራይ ላይ ጭምር ብርቱ ተጽዕኖ አሳድሯል።
ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የግንባታ ኩባንያዎች ባለቤቶች፣ ደላሎች እና ቤት መግዛት የሚሹ ዜጎች ግብይቱ እንዲህ በቀላሉ ሊረጋጋ እንደማይችል ሥጋት አላቸው። ዝቅተኛ እና መካከለኛ ገቢ ላላቸው የከተማዋ ነዋሪዎች የመኖሪያ ቤት መግዣ ብድር የሚሰጡ ባንኮች አለመኖር ደግሞ ብዙኃኑን ተስፋ የሚያሳጣ ጉዳይ ሆኗል።
አቶ ቴዎድሮስ እንደሚሉት መሬትን በአግባቡ መጠቀም እና የመኖሪያ ቤቶች አቅርቦትን ከፍላጎት ማጣጣም የሚችል ግንባታ ማከናወንን ጨምሮ የኢትዮጵያ መንግሥት ገበያውን ለማረጋጋት በርካታ ትኩረት ሊያደርግባቸው የሚገባ ጉዳዮች አሉ። ከእነዚህ መካከል አንዱ የኢትዮጵያ ከተሞችን ዕድገት ከአዲስ አበባ ጋር ማጣጣም የሚለው ይገኝበታል። አዳማ፣ ሐዋሳ፣ ባሕር ዳር፣ መቐለ እና ጅግጅጋ የመሳሰሉ ከተሞችን ስትራቴጂ ነድፎ በማሳደግ ወደ አዲስ አበባ የሚደረገውን ፍልሰት በመቀነስ በዋና ከተማዋ ላይ ያለውን ጫና ማቃለል እንደሚቻል አቶ ቴዎድሮስ አዱኛው ይጠቁማሉ።
እሸቴ በቀለ
ነጋሽ መሐመድ