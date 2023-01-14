በአዲስ አበባ ዙሪያ የቀጠለው የመኖሪያ ቤት እና ማፍረስ ያስከተለው ችግር

በአዲስ አበባ ዙሪያ በህገወጥ መንግድ ተገነቡ የተባሉት ቤቶች ላይ መንግስት የሚወስደው የማፍረስ ተግባር ተጠናክሮ መቀጠሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ፡፡ በተለይም በአዲሱ የሸገር ከተማ ሱሉልታ ክፍለ ከተማ በአካኮ ማና አቢቹ ቀበሌ አስቀድሞ በመንግስት እውቅና የሰራነው ቤትም ጭምር ነው የፈረሰብን ያሉት ነዋሪዎች ምሬታቸውን ገልጸዋል።
በአዲስ አበባ ዙሪያ የቀጠለው የቤቶች ማፍረስ
በአዲስ አበባ ዙሪያ በህገወጥ መንግድ ተገነቡ የተባሉት ቤቶች ላይ መንግስት የሚወስደው የማፍረስ ተግባር ተጠናክሮ መቀጠሉ እየተነገረ ነው፡፡
በተለይም በአዲሱ የሸገር ከተማ ሱሉልታ ክፍለ ከተማ በአካኮ ማና አቢቹ ቀበሌ አስቀድሞ በመንግስት እውቅና የሰራነው ቤትም ጭምር ነው የፈረሰብን ያሉት ነዋሪዎች ምሬታቸውን እየገለጹ ነው፡፡
አስተያየት ሰጪዎቹ ተጠናክሮ እስከ ትናንትም የቀጠለው የቤቶች ማፍረስ ተግባሩ ለከፋ ማህበራዊ ቀውስ እየዳረገን ነው ብለዋል።
“ሁሉንም ቤቶች ህገወት በሚል በአከባቢው እያፈረሱ ነው፡፡ በጣም ብዙ ሰው መንገድ ላይ እየወደቀ ነው፡፡ ከጎረቤቴ እንኳ ሰሞኑን ቤቷ እላይዋ ላይ ፈርሶ ወጥታ መንገድ ላይ የወለደች አውቃለሁ፡፡ ሲያፈርሱም ያለ ማስጠንቀቂያ ነው፡፡”
ሰሞኑን በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ እየተካሄደ ባለው የቤቶች ማፍረስ ተግባር ሰለባ ሁነናል ያሉን ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ ሱሉልታ ከተማ ስር ከሚገኘው የአካኮ ማና አብቹ ቀበሌ አስተያየታቸውን የሰጡን ተጎጂ የተናገሩት ነው፡፡የመሬት አጠቃቀም ቅሬታ በአዲስ አበባ
እስከ 800 ሺህ አውጥቼ የገነባሁት ቤተ ነው የፈረሰብኝ የሚሉት እኚህ ነዋሪ፤ አስቀድሞ ቤቱን እንድንሰራ ያበረታቱን የነበሩ የአከባቢው አስተዳዳሪዎች ናቸው ይላሉ፡፡ “ያለን ሁሉ በዚህ ላይ አውለን በውድ የግንባታ እቃ የሰራነው ቤት ነው እየፈረሰብን ያለው፡፡ ያለን እድል መንገድ ላይ መውደቅ ነው የሚሆነው፡፡” ሲሉም አስተያየታቸውን አክለዋል፡፡
በቤቶቹ ፈረሳ የተፈናቀሉት ነዋሪው በአስተያየታቸው አክለው እንዳብራሩትም የቤቶቹ ማፍረስ ዘመቻው አሁንም ሳያቋርጥ መቀጠሉን ነው የሚያብራሩት፡፡ “አንድም ቤት አይዘሉም፤ በሙሉ እያፈረሱ ነው፡፡ እየተፈናቀለ ያለውም እጅግ በርካታ ሰው ነው፡፡”
ቤታቸው ሙሉ በሙሉ ፈርሶባቸው ማደሪያም እንደሌላቸው የሚገልጹት ሌላኛው አስተያየት ሰጪ፡ በትምህርት ላይ ያለውን ታዳጊ ልጃቸውን ይዘው ወደ ሌላ አከባቢ መሰደዳቸውን ነው ሚያነሱት፡፡ እኚህ ነዋሪም ስንሰራ ተበረታተን ከሰራን በኋላ ህገወጥ ነው በሚል ቤታቸውን ፈርሶብናል ነው ያሉት፡፡
በአዲሱ መዋቅር በሸገር ከተማ አስተዳደር የአካኮ ማና አቢቹ አከባቢ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም ብርሃኑ የዚህ አከባቢ ነዋሪዎች ቅሬታን በማስመልከት ከዚህ በፊት ለዶይቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት፤ ይህ ቦታ ከበፊትም አዲስባሃ የተባለው የደን ልማት ስር የነበረና አሁን ደግሞ የጫካ ፕሮጀክት በሚል እየተሰራበት ያለው የመንግስት ፕሮጀክት አካል ነው ብለዋል፡፡ አስተዳዳሪው እርምጃው እየተወሰደ ያለው ከ2010 ዓ.ም. ወዲህ የተሰሩት ቤትቶች ላይ ነው ብለውም ነበር፡፡
አስተዳዳሪው አክለውም በአከባቢው በህጋዊ መንገድ የተሰጠ መሬት አለመኖሩንና ለወደፊቱ መፍትሄ ነዋሪዎቹ ህጋዊ መስመርን ተከትለው የመኖሪያም ሆነ የመስሪያ ቦታ የሚያገኙበት መንገድ እንደሚኖርም አስረድተውን ነበር፡፡
ዶቼ ቬለ አሁናዊው የመንግስት እርምጃ ስለሚፈጥረው ማህበራዊ ቀውስና ስለዘላቂ መፍትሄ ከአዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶ/ር ተሾመ አዱኛ ለመጠየቅ ለጊዜው ያደረገው ጥረት አልተሳካም፡፡ ባለፈው ሰኞ የሸገር ከተማ አስተዳደር ምስረታ ላይ ለከተማው ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ግን በህገወጥ መንገድ ተወሯል ላሉት የአዲስ አበባ ዙሪያ አከባቢዎች መፍትሄው በህገወጥ የተገነቡ ግንባታዎችን ማፍረስ ነው በሚል አጽእኖት ሰጥተው ነበር፡፡
በኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች በስፋት ይገነባሉ የሚባሉ ህገወጥ ግንባታዎች ከዚህ በፊትም የተለያዩ ውዝግቦችን ማስነሳታቸው አይዘነጋም፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ