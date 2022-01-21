 በአዲስ አበባ እና ኦሮሚያ አዋሳኝ የሰዎች ህይወት ያለፈበት ግጭት | ኢትዮጵያ | DW | 21.01.2022

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ኢትዮጵያ

በአዲስ አበባ እና ኦሮሚያ አዋሳኝ የሰዎች ህይወት ያለፈበት ግጭት

የወይብላ ማሪያም ታቦታትን ወደ መንበር የሚመልሱ ምዕመናን እና የፀጥታ ኃይሎች መኃል ትናንት በተፈጠረው ግጭት የ2 ሰዎች ህይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ በርካቶች መጎዳታቸውን የዓይን እማኞች ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ።ታቦታቱን ከጥምቀተ ባህር ወደ መንበር የመመለስ ሂደት ዛሬ ከፍተኛ የጸጥታ ኃይሎች እና የእምነቱ ተከታይ ምዕመናን በተገኙበት ተፈጽሟል፡፡

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የሁለት ሰዎች ህይወት ያለፈበት ግጭት

ትናንት በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ እና ኦሮሚያ ክልል ቡራዩ ከተማ አዋሳኝ አካባቢ የጥምቀት በዓል አክብረው ታቦታት ወደ መንበር የሚመልሱ ምዕመናን እና የፀጥታ ኃይሎች መኃል በተፈጠረው ግጭት የሁለት ሰዎች ህይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ በርካቶች መጎዳታቸውን የአይን እማኞች ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። የሟቾቹ ቁጥር ዛሬ ሶስት መድረሱን የሚገልጹት የአይን እማኞች ምናልባትም ክፉኛ የተጎዱ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ የሟቾች ቁጥሩ ከዚህም ሊጨምር ይችላል ይላሉ። በትናንትናው እለት በፀጥታ ችግር የተስተጓጎለው የወይብላ ማሪያም ታቦታትን ከጥምቀተ ባህር ወደ መንበር የመመለስ ሂደት ዛሬ ከፍተኛ የጸጥታ ኃይሎች እና የእምነቱ ተከታይ ምዕመናን በተገኙበት ተፈጽሟል፡፡ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ የዛሬውንና የትናንቱን ሁነት ተከታትሎ ቀጣዩን ዘገባ አጠናቅሯል።
ስዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ

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የሁለት ሰዎች ህይወት ያለፈበት ግጭት  