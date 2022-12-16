በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ስለ ኦሮምኛ ቋንቋ ውሳኔ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በከተማው ውስጥ ለኦሮምኛ ቋንቋ ማስተማርያነት ከኦሮሚያ ክልል በውሰት ወስዶ ተግባራዊ ሲያደረግ የነበረውን ሥርዓተ ትምህርት «በአዲስ የሚተካ» ባለው ሥርዓተ ትምህርት ተግባር ላይ የሚያውል ውሳኔ ማሳለፉን ዐስታወቀ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በከተማው ውስጥ ለኦሮምኛ ቋንቋ ማስተማርያነት ከኦሮሚያ ክልል በውሰት ወስዶ ተግባራዊ ሲያደረግ የነበረውን ሥርዓተ ትምህርት «በአዲስ የሚተካ» ባለው ሥርዓተ ትምህርት ተግባር ላይ የሚያውል ውሳኔ ማሳለፉን ዐስታወቀ። በውሰት ተወስዶ ነበር የተባለው ሥርዓተ ትምህርት በአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቤቶች ውስጥ «የኦሮሚያ ክልል መዝሙር ይዘመር እና የክልሉ ባንዲራ ይሰቀል የለም አይሰቀልም» በሚል ባለፉት ሳምንታት በከተማዋ የፀጥታ ችግር ምንጭ ሆኖ ነበር። ካቢኔው ያሳለፈው ውሳኔ «በአፋን ኦሮሞ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ለሚማሩ ተማሪዎች አማርኛ እንደ ተጨማሪ ወይም ሁለተኛ ቋንቋ እንዲሰጥ፣ በአማርኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ለሚማሩ ተማሪዎች ደግሞ አፋን ኦሮሞ እንደ ተጨማሪ ወይም ሁለተኛ ቋንቋ እንዲሰጥ» የሚያደርግ ነው ተብሏል። ስለ ሌሎች የሀገር ውስጥ ቋንቋዎች ግን የተባለ ነገር የለም።
ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ በሁሉም የከተማው ትምህርት ቤቶች ሁሉንም የትምህርት አይነቶችን በእንግሊዘኛ ቋንቋ መማር እንዲችሉ እና ለ9ኛ እና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች አረብኛና ፈረንሳይኛ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አማራጭ ትምህርት ሆኖ እንዲቀጥል መወሰኑም ተገልጿል። ዶይቸ ቬለ (DW) ያነጋገራቸው የሥርዓተ ትምህርት ባለሞያዎች ጉዳዩ በፖለቲካ ውሳኔ ሳይሆን በምክክር እና በውይይት በባለሞያዎች ጥናት የተደገፈ እና በስክነት ሊታይ የሚገባ መሆን አለበት ብለዋል።
በአዲስ አበባ የተማሪዎች ተቃውሞና የፖለቲከኞች አስተያየት
የኮተቤ ትምህርት ዩንቨርሲቲ አስጠናው በተባለው የአዲስ አበባ ከተማ «የብዝኃ የቋንቋ ሥርዓተ ትምህርት» ዙሪያ ምክክሮችና ውይይቶች ሲካሄዱበት ከቆየ በኋላ የመስተዳድሩ ውሳኔ ሰጪ አካል ወይም ካቢኔ ሰባት ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ማሳለፉ ተገልጿል።
የቋንቋን ጉዳይ ሰፋ አድርጎ በተመለከተው በአዲሱ የከተማው ሥርዓተ ትምህርት ጥናት መሰረት በአፋን ኦሮሞ የዐፍ መፍቻ ቋንቋቸው ለሚማሩ ተማሪዎች አማርኛ እንደ ተጨማሪ ወይም ሁለተኛ ቋንቋ እንዲሰጥ፣ በአማርኛ የዐፍ መፍቻ ቋንቋቸው ለሚማሩ ተማሪዎች ደግሞ አፋን ኦሮሞ እንደ ተጨማሪ ወይም ሁለተኛ ቋንቋ እንዲሰጥ ተወስኗል።
በሌላ በኩል የከተማዋ ተማሪዎች «ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ በሁሉም የከተማው ትምህርት ቤቶች የሀገር ውስጥ ቋንቋ መማራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ሁሉንም የትምህርት አይነቶችን በእንግሊዝኛ ቋንቋ መማር እንዲችሉ እንዲደረግ» ውሳኔ ተላልፏል። የሥርዓተ ትምህርት ባለሞያ የሆኑት ዶክተር ሰለሞን በላይ በዐፍ መፍቻ ቋንቋ መማር የሚደገፍ ዓለምአቀፍ ዐሳብ መሆኑን ገልፀው ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግሥት ትኩረት የትምህርት ጥራት ላይ ቢሆን የላቀውን ሀገርና ትውልድ ይጠቀማል።
«መጀመሪያ ትኩረት የሚሰጠው የመምህራን ስልጠና ላይ፣ የማስተማሪያ እቃዎች መሟላት ላይ ቢሆን፣ የምምህራን የኑሮ ሁኔታ ቢሻሻል» ብለዋል። የአዲስ አበባ ከትማ መስተዳድር ውሳኔ ለ9ኛ እና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች አረብኛና ፈረንሳይኛ ቋንቋዎች በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አማራጭ ትምህርት ሆነው እንዲቀጥሉ ፈቅዷል።
በአዲስ አበባ የተማሪዎች ተቃውሞና የአስተዳደሩ ምላሽ
ሌላኛው የትምህርት ባለሞያ አቶ ማሞ መንገሻ ይህ የከተማ መስተዳድሩ ውሳኔ ከፖለቲካ ውሳኔ የሚመነጭ መሆኑን በመጥቀስ የሕግ ድጋፍ ያለውና መነሻው ሕገ መንግሥት መሆኑን ገልፀዋል።«የቋንቋ ጉዳይ መነሻው ሕገ መንግሥት ላይ የተፃፈ ነው። ከዚያ የተቀዳ ስለሆነ ሕጋዊ መሰረት አለው» ብለዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የኦሮሚያ ክልል መዝሙር ይዘመር እና የክልሉ ባንዲራ ይሰቀል አይሰቀልም በሚል ባለፉት ሳምንታት በከተማዋ የፀጥታ ችግር ምንጭ ሆኖ ነበር። ለዚህ መነሻ ሆኗል የተባለው በአዲስ አበባ ከተማ ለኦሮምኛ ቋንቋ ማስተማርያነት ከኦሮምያ ክልል በውሰት ተወስዶ ተግባራዊ ሲደረግ ነበር የተባለው ሥርዓተ ትምህርት ከተማ አስተዳደሩ በአዲስ ባረቀቀው ሥርዓት ትምህርት ይተካል ተብሏል።
ዶክተር ሰለሞን እንደሚሉት በእናት ቋንቋ መማር የሚደገፍ ነው። ሆኖም ይህም ሆኖ ማንበብና መፃፍ የማይችሉ ተማሪዎች ብዙዎች ሆነው ይገኛሉ በማለት መተኮር ያለበት ትምህርቱ ላይ ነው ብለዋል። በአዲሱ የአዲስ አበባ ከተማ ሥርዓተ ትምህርት መሰረት «የቅድመ አንደኛ ደረጃ የትምህርት መጀመሪያ እድሜ ከ4 ዓመት ጀምሮ ይሆናል። የ11ኛ እና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የሥራ እና የቴክኒክ ትምህርት በተለያዩ አመራጮች» እንደሚማሩ ተገልጿል።
ሰለሞን ሙጬ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
አዜብ ታደሰ