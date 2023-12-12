በአደአ በርጋ ወረዳ የአመራር እስራት
ባለፈው ዓርብ ህዳር 28 ቀን፣ 2016 ዓ.ም. ሌሊት ለቅዳሜ ህዳር 29 አጥቢያ በምእራብ ሸዋ ዞን አደዓ በርጋ ወረዳ እንጭኒ ከተማ እኩለ ሌሊት ከተማዋ ላይ የታጣቂዎች ጥቃት ከደረሰ በኋላ በርካታ የወረዳው አመራሮች ታሰሩ ። ጥቃቱ ደረሰ በተባለበት ቀን መንግስት «ሸኔ» ሲል በአሸባሪነት የፈረጀው እና እራሱን «የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት» ብሎ የሚጠራው ታጠቂ ቡድን አባላት ከተማው ውስጥ ገብተው እንደነበር ተገልጿል ። በርካታ ቁጥር ያላቸው እነዚህ ታጣቂዎች የወረዳው ከተማ ውስጥ የሚገኘው ማረሚያ ቤትን በመስበር እስረኞች ማስለቀቃቸው ተገልጾም ነበር ። በጥቃቱ ወቅት ክፍተት አሳይተዋል የተባሉ የወረዳውና የከተማው አመራሮች መታሰራቸው ተነግሯል ።
ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸውን ያልገለጹት አስተያየታቸውን የሰጡን አንድ ጉዳዩን በቅርበት የሚውቁት የወረዳው ነዋሪ እንደነገሩን አመራሮቹ የታሰሩት በስራቸው ክፍተትን በማሳየት ተጠርጥረው ነው፡፡ አስተያየት ሰጪው አክለውም የወረዳው አስተባባሪ ኮሚቴ አሁን ላይ በሙሉ ታስረዋል፡፡ "በቃ አሁን ሁሉንም ከአስተዳደር ኃላፊነት አንስተውአቸው አስረዋቸዋል፡፡ የወረዳው አስተባባሪ ካቢኔ በሙሉ ታስረዋል ማለት ይቻላል፡፡ የወረዳው አስተዳዳሪ ከነ ምክትላቸው፡፡ የፓርቲ ጽ/ቤት ኃላፊዎች፣ የእንጭኒ ከተማ ከንቲባም ከምክትላቸው ጋር ታስረዋል፡፡ የታሰሩት በርካቶች ናቸው፡፡ እንደ አስተባባሪ ኮቴ የሚሰሩ ሁሉ ታስረዋል፡፡ አሁን ያሉ ዋናው የወረዳው አስተዳዳሪ ወደ ኃላፊነት ከመጡ ገና ሶስት ወራት መሆኑን እንኳን እጠራጠራለሁ፡፡ በየጊዜው አመራሮች ይቀያየራሉ፡፡ የታሰሩ ፖሊሶችም ብዙ ናቸው” ብለዋል፡፡
የአደዓ በርጋ ወረዳ ዋና ከተማ የሆነው እንጭኒ ከመዲናዋ አዲስ አበባ በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ 63 ኪ.ም. ገደማ ብቻ ርቃ የምትገኝ ሲሆን በምዕራብ ሸዋ ዞን ስር ትተዳደራለች፡፡ ግዙፎቹ የዳንጎቴ እና ሙገር ሲሞንቶን ጨምሮ በርካታ አገራዊ ኢንቨስትመንቶችም ይገኙባታል፡፡ ወረዳዋ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በበርካታ ቀበሌያት ውስጥ የከፋ የፀጥታ ይዞታከሚስተዋልባቸው በሚል ከምእራብ ሸዋ ዞን ተጠቃሽም ነበር፡፡
በአርብ ሌሊቱ የደረሰው የጸጥታ መደፍረስና ውጤቱ
በወረዳው ካጋጠሙ የጸጥታ ችግሮቹ ትልቁ ነው በተባለው በባለፈው ዓርብ ለሊቱ የታጣቂዎች ጥቃት በእንጪኒ ከተማ ውስጥ ወደ ሰባት ሰዎች ህይወት መቀጠፉን ጨምሮ በወረዳው ፖሊስ ጣቢያ እና ማረሚያ ቤት ላይ የበዛ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል፡፡ "በእርግጥ የወረዳው አስተዳደር ጊቢው ያን ያህል የከፋ ጉዳት አላስተናገደም፡፡ የከፋ ጉዳት የደረሰው በወረዳው ፖሊስ ጣቢያ እና ማረሚያ ቤት ላይ ነው፡፡ ማረሚያ ቤቱ ተሰብሮ እስረኞች ተለቀዋል፡፡ ፖሊስ ጣቢያም ተሰብሮ መሳሪያ መዘረፉ ተነግሯል፡፡ የፓርቲ ጽ/ቤት አንድ ሁለት መስታወት ብቻ ተሰብሯል፡፡ ከዚህ ያለፈ በወረዳው አስተዳደር ጊቢ ውስጥ የከፋ ጉዳት የለም፡፡ አሁን ከተለቀቁ እስረኞች አንድ ሶሰቱ ናቸው ተመልሰው እጅ የሰጡት ቀሪው የት እንደደረሰ አይታወቅም” ነው ያሉት፡፡
በነዋሪዎች ላይ የተፈጠረው የጸጥታ ስጋት
የአደዓ በርጋ ወረዳ ዋና ከተማ የሆነችውና የባለፈውን የጸጥታ ችግር ያስተናገደችው እንጭኒ ከተማ ግን አሁን ላይ የነዋሪዎቿ የሁል ጊዜ የተረጋጋ ህይወት እንደማይስተዋልም ነዋሪዎች ይገልጻሉ፡፡ አስተያየታቸውን የሰጡን የከተማዋ ነዋሪዎች የጸጥታ ሁኔታው አስግቶናል ይላሉ፡፡ ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁት አሰረተያየት ሰጪ ነዋሪዎቹ አክለውም ከመንግስት የተሻለ ጥበቃ እንደሚሹ አስረድተዋል፡፡
አስተያየት ሠጪው የከተማ ነዋሪ እንደሚሉት "ከጥቃቱ ማግስት ቅዳሜ አሁን እኔ ከነበርኩበት ከአንድ ቦታ ብቻ ወደ 60 የተተኳሽ ጥይት ቀለሃ ተለቅመዋል፡፡ በዚያን እለት የምናድርም አይመስልም ነበር፡፡ የተኩስ እሩምታውና የመሳሪያው ክብደት ሰምተን የማናውቀው ነበር፡፡ ያሁሉ ከተማ ውስጥ ሲሆን በማግስቱ ሰውም የምናይ አይመስልም ነበር፡፡ ከሌሊት 6-8 ሰዓት እንደበረዶ ነበር ጥይት የሚወርደው፡፡ ሰው ለምን እንዲህ እደተጨካከነ አላውቅም፡፡ ያሳዝናል፡፡ ይህ በህይወታችን ያላየነው ነው፡፡ ፈጣሪ እንጂ ይህን ጊዜ ማን ሊያሳልፈን ይችላል” ሲሉ ይጠይቃሉ፡፡
ሌላም ነዋሪ አስተያየታቸውን ቀጠሉ፡፡ "ከጥቃቱ በኋላ ከተማው ጸጥ ረጭ ብሏል፡፡ ሱቆች እንደልብ አልተከፈቱም፡፡ የሰውም እንቅስቃሴ ውስን ነው፡፡ በጣም ከባድ ነው፡፡ ፈጣሪ ይታረቀን እንጂ ምን እናረጋለን ነው ያሉት፡፡”
ነዋሪዎቹ በግዝፈቱ የሚታወቀው የእነጭኒ የእሁድ ገቢያም ከትናንት በስቲያ እሁድ በአነስተኛ መጠን ብቻ እንጂ እንደወትሮ ደምቆ አለመታየቱን አስረድተዋል፡፡ ነዋሪዎቹ ለቀጣይም የጸጥታ ስጋት እንዳላቸውም አልሸሸጉም፡፡
ዶቼ ቬለ ስለጉዳዩ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት ለወረዳው ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ፋና ረጋሳ እንዲሁም ለዞን እና ክልል ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊዎች ስልክ ብደውልም ጥረቱ ለዛሬ አልሰመረም፡፡ በኦሮሚያ ክልል ባለፉት ጥቂት ዓመታት የተስፋፋው ግጭት በተለይም በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግስት እና መንግስት "ሸኔ” በሚለው እራሱን "የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት (ኦነሰ)” ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን መካከል በታንዛንያ የተደረገው የሰላም ጥረት መክሸፉን ተከትሎ ተባብሶ ስለመቀጠሉ ይነገራል፡፡
ሥዩም ጌቱ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ