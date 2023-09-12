በአውሮጳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የአዲስ ዓመት መልዕክት

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በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ሲቀናት መደሰታቸው ፣ ስታተም መታመማቸው አልቀረም። ከስንዴ መሀል እንክርዳድ አይጠፋም እንደሚባለው ዘመኑ ያመጣውን ቴክኖሎጂ በአንድ አስተያየት ሰጭ አባባል «መርዝ ለመንዛት» የሚጠቀሙበትም አልጠፉም። ለመሆኑ ኑሮአቸውን አውሮጳ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን በ2016 ለሀገራቸው ለኢትዮጵያ ምን ይመኛሉ?ምንስ ይጠብቃሉ?
ዘመኑን በትውልድ ሀገራቸው አቆጣጠር የሚያሰሉ ኢትዮጵያውያን በየሚኖሩበት የውጭ ሀገራት በዓላትን እንደ ተወለዱበት ሀገር ወግ ባህል የማክበር ልምድ አላቸው። አካላችን ውጭ ሆነ እንጂ ልባችን ሀገራችን ነው የሚሉት በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ሲቀናት መደሰታቸው ፣ስትከፋ መከፋታቸው ፣ስታተም መታመማቸው አልቀረም።ከስንዴ መሀል እንክርዳድ አይጠፋም እንደሚባለው ዘመኑ ያመጣውን ቴክኖሎጂ ለበጎ ዓላማ ሳይሆን በአንድ አስተያየት ሰጭ አባባል «መርዝ ለመንዛት» የሚጠቀሙበትም አልጠፉም።ተፈናቃዮች በዓልን በሻምቡ ከተማ ለመሆኑ ኑሮአቸውን አውሮጳ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን በ2016 ለሀገራቸው ለኢትዮጵያ ምን ይመኛሉ? ምንስ ይጠብቃሉ? ዶቼቬለ አስተያየታቸውን ከጠየቃቸው መካከል በጀርመን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋኅዶ ቤተ ክርስቲያን መሥራች ሊቀ ካኅናት ዶክተር መርዓዊ ተበጀ አንዱ ናቸው። ተሰናባቹን 2015 ዓ.ም.ን ወደ ኋላ መለስ ብለው በመቃኘት በ2016 ሊከናወን ይገባል ያሉትን ገልጸዋል።
20 ዓመታት በላይ ብሪታንያ የኖሩት ወይዘሮ ዘነቡ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዞሮ መግቢያቸው በሆነችው በኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ መክረዋል።
በጀርመን የኖርድ ራይን ቬስት ፋለን ፌደራዊ ክፍለ ግዛት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን ያቀፈው የነጃሺ ጀመዐ ማኅበር አስተባባሪ አቶ ጀማል ዳውድ ሌላው አስተያየታታቸው የሰጡን የሃይማኖት አባት ናቸው። አቶ ጀማል በ2015 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ቤተ ዕምነቶች ሳይቀር መፍረሳቸውን አስታውሰው ከባድ ያሏቸው የ2015 ችግሮች በ2016 እንዳይቀጥሉም መፍትሄ ያሉትን ጠቁመዋል። ብሪታንያ ከሚገኘው ሀደርስፌልድ ዩኒቨርስቲ ስደተኞችን በመርዳት ላበረከቱት አስተዋጽኦ በቅርቡ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ የተበረከተላቸው ወይዘሮ ዘነቡ ፣ለሀገራቸውም ለህዝባቸውም አዲሱ ዓመት ሰላም የሚወርድበት እንዲሆን ተመኝተዋል።የአዲስ ዓመት ይቅርታ በሲዳማ ክልል ከ20 ዓመታት በላይ ብሪታንያ የኖሩት ወይዘሮ ዘነቡ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዞሮ መግቢያቸው በሆነችው በኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ መክረዋል። ጀርመን የሚኖሩትና የሚሰሩት የኤኮኖሚ ምሁሩ ዶክተር ፀጋየ ደግነህ ለዳያስፖራ የሚሰጠውን የዘንድሮው የበጎ ሰው ሽልማት፣ በቅርቡ ተቀብለዋል። በ2016 ሊሆን ይገባል ያሉት ይህ ነው። ፓሪስ ፈረንሳይ ለ40 ዓመታት የኖሩት ኢትዮጵያዊ ፈረንሳዊው አቶ ፉአድ ኢስማኤል ፍሬድሪክ ሊተኮርበት የሚገባ ያሉትን ዋና ነገር አስቀድመዋል።
ኂሩት መለሰ
ታምራት ዲንሳ