 በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ታጣቂዎች ወደ ሰላም መመለስ | ኢትዮጵያ | DW | 04.05.2023

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ኢትዮጵያ

በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ታጣቂዎች ወደ ሰላም መመለስ

በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ታጥቀው መንግሥትን ለመውጋት ጫካ ገብተው የነበሩ ታጣቂዎች በአገር ሽማግሌዎችና በሐይማኖት አባቶች ጥረት ወደ መንግሥት መግባታቸውን የአማራ ክልል መንግሥትና የአካባቢው አስተዳደር አስታወቁ።

በአማራ ክልል የታጣቂዎች ወደ ሰላም መመለስ

በክልሉ የተለያዩ ወንጀሎችን ሲፈፅሙ ነበሩ የተባሉ 200 ያህል ታጣቂዎች በሃይማኖት አባቶችና በአገር ሽማግሌዎች ከፍተኛ ጥረት በሰላማዊ መንገድ መመለሳቸው ነው የተነገረው። የአማራ ክልል የሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ፣ መንግሥት የነፍስ ወከፍ መሣሪያ ሕጋዊ ማድረግ እንጂ ሌላ ፍላጎት ስለሌለው፣ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ጃዊ ወረዳ ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን ለመንግሥት ሰጥተዋል ብሏል። 

በአማራ ክልል የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር  ሰላምና ፀጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ቢሻው በበኩላቸው ቡድኑ በተለይ በጃዊ ወረዳ በሚገኙ የፍትህ ተቋማትና ንብረቶች ላይ ጉዳት ሲያደርስ እንደነበርና በመንግሥት የፀጥታ ኃይሉ ላይም ጥቃት ሲያደርስ እንደነበር አስታውሰዋል። የአካባቢው የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ባደረጓቸው ተከታታይ ጥረቶች ቡድኑ የጠየቃቸው ሁለት ጥያቄዎችም በመንግሥት በኩል ይሁንታ በማግኘታቸው ታጣቂው ኃይል  በሰላማዊ መንገድ እጁን ለመንግሥት እየሰጠ ነው ነው ያሉት።

Äthiopien Kämpfer aus Awi-Zone Region Amahara legen Waffen nieder

ለማሸማገል የወጡት የሃይማኖት አባቶች እና የሀገር ሽማግሌዎች

ቡድኑ የታጠቀውን የነፍስ ወከፍ መሣሪያ እንዳያወርድ፣ ከዚህ በፊት ለሠሯቸው ወንጀሎች ይቅርታ እንዲደረግላቸው ስምምነት ላይ መደረሱ ነው የተነገረው። ከተመላሽ ታጣቂዎች መካከል አቶ ልብሞኝ ዓለማየሁ «መንግሥት ከአሁን ቀደም የፈፀምነውን ጥፋት ይቅር በማለቱና በገንዘባችን የገዛነውን መሳሪያ አውርዱ ባለማለቱ፣ እኛም በሰላማዊ መንገድ በሰላም ለመኖርና የበደልነውን ህዝብ ለመካስ በመግባባታችን የሰላም ጥሪውን በደስታ ተቀብለነዋል» ሲሉ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ ተናግረዋል።

Äthiopien Kämpfer aus Awi-Zone Region Amahara legen Waffen nieder

ሽምግልናውን ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲመሩ ከነበሩ አባቶች መካከል መሪጌታ ያሬድ ታመነ የሽምግልናው ሂደት አስቸጋሪና ውጣ ውረድ የነበረበት መሆኑን ጠቁመው በመጀመሪያው ቀን ከ118 በላይ ታጣቂዎች በሶስት ቡድን ሆነው በሰላም ወደ መንግስት መግባታቸውን ገልፀዋል። ቀጣይ የቀሩ ታጣቂዎችን ለመቀበል ኬላ ላይ እንደሚውሉ ያመለከቱት መሪጌታ ያሬድ በተሠራው እና በተገኘው ውጤት መደሰታቸውን አስረድተዋል። ታጣቂዎቹ በዋናነት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በኩል ዓባይ ዳር በሚባልና በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በጃዊ ወረዳ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።

ዓለምነው መኮንን

ሸዋዬ ለገሠ

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር

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በአማራ ክልል የታጣቂዎች ወደ ሰላም መመለስ

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የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና ለማደራጀት በሚል የተወሰነው ውሳኔ በአማራ ክልል ከፍተኛ ተቃውሞ አስነስቷል፤ ሕዝባዊ ቁጣም ቀስቅሷል ። በክልሉ በርካታ አካባቢዎች በሺህዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተሳተፉባቸው ብርቱ የአደባባይ የተቃውሞ ሰልፎች ላለፉት ጥቂት ቀናት በተከታታይ ቀጥለዋል ። በታጠቁ ኃይሎች መካከልም የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተገልጧል ።

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የኤርትራ ጦር በትግራይ በራሱ ከሚፈፅማቸው ወንጀሎች በተጨማሪ የተለያዩ የሚያስታጥቃቸው ሀይሎች እያሰማራ ነው ሲል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከሰሰ። አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩት ጊዜያዊ አስተዳደር ከአጓራባች የአማራ እና አፋር ክልሎች ጨምሮ ከሁሉም ኃይሎች ጋር መልካም ግንኙነት ለመፍጠር እንደሚፈልግ ገልፀዋል።