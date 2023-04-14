በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ታጣቂዎች ወደ ሰላም መመለስ

በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ታጥቀው መንግሥትን ለመውጋት ጫካ ገብተው የነበሩ ታጣቂዎች በአገር ሽማግሌዎችና በሐይማኖት አባቶች ጥረት ወደ መንግሥት መግባታቸውን የአማራ ክልል መንግሥትና የአካባቢው አስተዳደር አስታወቁ።
በክልሉ የተለያዩ ወንጀሎችን ሲፈፅሙ ነበሩ የተባሉ 200 ያህል ታጣቂዎች በሃይማኖት አባቶችና በአገር ሽማግሌዎች ከፍተኛ ጥረት በሰላማዊ መንገድ መመለሳቸው ነው የተነገረው። የአማራ ክልል የሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ፣ መንግሥት የነፍስ ወከፍ መሣሪያ ሕጋዊ ማድረግ እንጂ ሌላ ፍላጎት ስለሌለው፣ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ጃዊ ወረዳ ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን ለመንግሥት ሰጥተዋል ብሏል።
በአማራ ክልል የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ሰላምና ፀጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ቢሻው በበኩላቸው ቡድኑ በተለይ በጃዊ ወረዳ በሚገኙ የፍትህ ተቋማትና ንብረቶች ላይ ጉዳት ሲያደርስ እንደነበርና በመንግሥት የፀጥታ ኃይሉ ላይም ጥቃት ሲያደርስ እንደነበር አስታውሰዋል። የአካባቢው የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ባደረጓቸው ተከታታይ ጥረቶች ቡድኑ የጠየቃቸው ሁለት ጥያቄዎችም በመንግሥት በኩል ይሁንታ በማግኘታቸው ታጣቂው ኃይል በሰላማዊ መንገድ እጁን ለመንግሥት እየሰጠ ነው ነው ያሉት።
ቡድኑ የታጠቀውን የነፍስ ወከፍ መሣሪያ እንዳያወርድ፣ ከዚህ በፊት ለሠሯቸው ወንጀሎች ይቅርታ እንዲደረግላቸው ስምምነት ላይ መደረሱ ነው የተነገረው። ከተመላሽ ታጣቂዎች መካከል አቶ ልብሞኝ ዓለማየሁ «መንግሥት ከአሁን ቀደም የፈፀምነውን ጥፋት ይቅር በማለቱና በገንዘባችን የገዛነውን መሳሪያ አውርዱ ባለማለቱ፣ እኛም በሰላማዊ መንገድ በሰላም ለመኖርና የበደልነውን ህዝብ ለመካስ በመግባባታችን የሰላም ጥሪውን በደስታ ተቀብለነዋል» ሲሉ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ ተናግረዋል።
ሽምግልናውን ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲመሩ ከነበሩ አባቶች መካከል መሪጌታ ያሬድ ታመነ የሽምግልናው ሂደት አስቸጋሪና ውጣ ውረድ የነበረበት መሆኑን ጠቁመው በመጀመሪያው ቀን ከ118 በላይ ታጣቂዎች በሶስት ቡድን ሆነው በሰላም ወደ መንግስት መግባታቸውን ገልፀዋል። ቀጣይ የቀሩ ታጣቂዎችን ለመቀበል ኬላ ላይ እንደሚውሉ ያመለከቱት መሪጌታ ያሬድ በተሠራው እና በተገኘው ውጤት መደሰታቸውን አስረድተዋል። ታጣቂዎቹ በዋናነት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በኩል ዓባይ ዳር በሚባልና በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር በጃዊ ወረዳ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር