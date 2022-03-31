 በአዉሮጳ መድረኮች የደመቁት የባህርዳር የሰርከስ ጥበበኞች | ባህል | DW | 31.03.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ባህል

በአዉሮጳ መድረኮች የደመቁት የባህርዳር የሰርከስ ጥበበኞች

የሰርከስ ባህርዳር በአዉሮጳ ትርኢቱን እያሳየ ነዉ። ሰርከስ ባህርዳር በተለይ በጀርመን የጥበብ ትርኢቱን ማሳየት ከጀመረ ሦስት ወራቶችን አስቆጥሮአል። የሰርከስ አባላቱን እየመራች ወደ አዉሮጳ የመጣችዉ የማዕከሉ ዋና መስራች እና የአማራ ክልል ሰርከስ ማኅበር ፕሬዚዳንት ዉዴ ዘለቀ፤ ቡድኑ ትርኢት ማሳየት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን እያስተዋወቀም ነዉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 13:17

«ኢትዮጵያ የሰርከስ ባለሞያዎች ሊረሱ ይገባል»

የሰርከስ ባህርዳር በአዉሮጳ በተለያዩ ሀገሮች ትርኢቱን እያሳየ ነዉ። ሰርከስ ባህርዳር በተለይ በጀርመን የጥበብ ትርኢቱን ማሳየት ከጀመረ ሦስት ወራቶችን አስቆጥሮአል። ዘጠኝ የሰርከስ አባላቱን እየመራች ወደ አዉሮጳ የመጣችዉ የማዕከሉ ዋና መስራች እና የአማራ ክልል ሰርከስ ማኅበር ፕሬዚዳንት ዉዴ ዘለቀ፤ ቡድኑ ትርኢት ማሳየት ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱን ባህል አኗኗር ብሎም ኢትዮጵያን በበጎ ጎን እያስተዋወቀ ነዉ። በተለያዩ የአዉሮጳ ከተሞች የሰርከስ ትርኢትን የሚያሳየዉ እና 10 የቡድን አባላትን የያዘዉ የባህርዳር የሰርከስ ማኅበር ከተመሰረተ ከ 29 ዓመት እንደሆነዉ አርቲስቲክ ዳይሬክተር ዉዴ ዘለቀ ተነግራናለች። ቡድኑ ባለፈዉ ታህሳስ ወር የዶቼ ቬለ የራድዮ ጣብያ በሚገኝበት በቦን ከተማ፤ ለፈረንጆቹ የገና ዋዜማ ጀምሮ ትርኢቱን እያሳየ ቆይቶአል። በአሁኑ ሰዓት የሰርከስ ቡድኑ የተለያዩ የጀርመን ከተሞችን ዞሮ ወደ ፈረንሳይ እና ኦስትርያ፤ ስዊዘርላንድ ብሎም ሆላንድ ሃገራት ዝግጅቱን ለማቅረብ መረሃ-ግብሩን አጠናቋል። በአዉሮጳ ከፍተኛ የኮሮና ተህዋሲ ስርጭት በመከሰቱ እና የዝዉዉር እገዳ በመጣሉ፤  ቡድኑ አብዛኛዉን ጊዜ በልምምድ እና በትምህርት ላይ መቆየቱንም አርቲስቲክ ዳይሬክተር ዉዴ ዘለቀ ተናግራለች። በኢትዮጵያ የመጀመርያዉ ሴት የሰርከስ አሰልጣኝ እንደሆነች የነገረችን የአማራ ክልል የሰርከስ ማኅበር ፕሬዚዳንት ዉዴ ዘለቀን በጀርመን ኖርዝ ራይን ግዛት ዱረን ከተማ ላይ አግኝተናታል።

Äthiopien Circus Bahir Dar

   

የተለያዩ የሰርከስ አርቲስቶች ስፖርታዊ ጥበብን የተላበሱ ዝግጅቶችን እንዲያቀርቡ በተለዩ መድረክ ይዞ የሚቀርበዉ የጃቡላ አፍሪቃ የተባለዉ ፕሮግራም መሪ ጀርመናዊዉ ጆይ ሙራህ፤ ባህርዳር የሚገኘዉን የሰርከስ ትምህርት ቤትን እንደሚረዱ ተናግረዋል። 

«ባህርዳር የሚገኘዉን የሰርከስ ትምህርት ቤት እየረዳን ነዉ። በትምህርት ቤቱ ከሚገኘዉ የሰርከስ ቡድን ጋር ስንሰራም ወደ አስር ዓመት ሆኖናል። ባህርዳር ከሚገኘዉ ከዚህ የሰርከስ ትምህርት ቤት ወደዚህ ወደ ጀርመን እየጋበዝን በተለያዩ የአዉሮጳ ሃገራት ትርዒቶችን ስናሳይ ዓመታትን አሳልፈናል።» በጀርመን የጃቡላ አፍሪቃ መድረክ ተጠሪ ጆይ ሙራህ እንደተናገሩት በትርኢት ላይ ከኢትዮጵያዉያኑ የሰርከስ ባለሞያዎች ሌላ ከሌሎች አፍሪቃ ሃገራት ለምሳሌ ከኬንያ ከኮንጎ ከታንዛንያ የመጡ የጥበቡ ባለሞያዎች ተሳታፊ እንደሆኑም ተናግረዋል።

«ድርጅታችን ሾዉ ቢዝ ኢንተርቴንመንት ይባላል። ጃቡላ አፍሪቃ የሚል መጠረርያ የሰጠነዉ ደግሞ በድርጅቱ ስር ለህዝብ መድረክ ላይ የምናቀርበዉ ትርዒት ነዉ። የአፍሪቃ ደስታ እንደማለት ነዉ፤ ትርኢቱ አፍሪቃ ነክ ነዉ። መረሃግብሩን የምንመራዉም እኛ ነን።  በትርዒት ቡድኑ ዉስጥ ከኢትዮጵያ፤ ከዚምባቤ፤ ከኬንያ፤ ከታንዛንያ ፤ እና ከኮንጎ የመጡ  የሰርከስ ባለሞያዎች ይገኙበታል። የተለያዩ ትርኢቶችን እናቀርባለን፤ ባህርዳር የሚገኘዉን የሰርከስ ቡድንን ጨምሮ በተለያዩ የአፍሪቃ ሀገራት ወጣት የኪነ-ጥበብ ባለሞያዎችን እንረዳለን።» 

የአማራ ክልል ሰርከስ ማኅበር ፕሬዚዳንት ዉዴ ዘለቀ እንደምትለዉ በኢትዮጵያ የሰርከስ ጥበብ አላደገም ይሁንና በሀገሪቱ በርካታ የዘርፉ ጥበበኞ አሉ ድጋፍንም ይፈልጋሉ። የባህርዳር የሰርከስ ቡድን ወደ ጀርመን መምጣት የቻለዉ ለቡድኑ ወጭዉን ሁሉ የሚሸፍን ግዙፍ የጀርመን የመድረክ አቀናባሪ ድርጅትን በማግኘቱ ነዉ።

Äthiopien Circus Bahir Dar

የባህርዳሩ የሰርከስ ቡድን በጀርመን ትርኢቱን ባቀረበባቸዉ መድረኮች ሁሉ ተወዳጅነትን አግኝቶአል። RTL በተሰኘ በታዋቂ የጀርመን ቴሌቭዝንም ልዩ ተሰጦአቸዉን የሚያሳዩ ሰዎች በሚቀርቡበት መድረክ ቀርቦ ታይቶአል። ወጣቱ የሰርከስ ቡድን ከትርዒቱ ባሻገር አንዳንድ የትምhreት ኮርሶችን እንደሚከታተል ተነግሮአል።  በጀርመን የኮሮና ስርጭትን ለመከላከል የተጣለዉ ገደም እየላላ ነዉ። አዉሮጳ የሚገኘዉ የባህርዳር የሰርከስ ቡድንም የጥበብ ትርኢቱን ማሳየት ቀጥሎአል። ቡድኑ እንዲመነደግ በመመኘት ሙሉ ዝግጅቱን የድምጽ ማድመቻ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን ። 

አዜብ ታደሰ

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

«ኢትዮጵያ የሰርከስ ባለሞያዎች ሊረሱ ይገባል»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

„JABULA AFRICA – CIRCUS DER TANZENDEN TROMMELN“ ist ein Bühnen-Circus-Spektakel der ganz besonderen Art. Elemente afrikanischer Kultur, Artistik und tempogeladener Action vermischen sich zu einem exotischen Circus-Event mit atemberaubenden Show-Acts von Kontinent des Staunens.. Seit Februar 2011 tourt das spektakuläre Bühnenprogramm durch ganz Europa. Eine Crew aus mehr als 25 Artisten begeistert das Publikum mit Tempo, Präzision und dem Ausdruck überschäumender Lebensfreude. Das afrikanische Kollektiv der Show setzt sich aus vielseitigen Performern, Akrobaten, Jongleuren, Musiker, Tänzer/innen, Sänger/innen und eine Live Band zusammen. *** Die perfekte in Szene gesetzte Mischung aus zauberhafter Artistik und afrikanischer Kultur entführt die Zuschauer in eine vollkommen andere Welt. Ob die athletisch gebauten Akrobaten, die Knochenbrecher, rituelle Kriegertänze oder Tänzerinnen über die Bühne führen – es ist garantiert für jeden Zuschauer etwas dabei. Die offensichtliche, ehrliche Freude der Künstler, mit der sie auf der Bühne agieren, bleibt beim Publikum nicht unbemerkt: Der Funke springt immer über und berührt direkt die Herzen, was sich sofort an der Atmosphäre zeigt. Die vibrierende Energie der vielfältigen Darbietungen macht es unmöglich, den Blick abzuwenden. Author: @ JABULA AFRICA

«ኢትዮጵያ የሰርከስ ባለሞያዎች ሊረሱ ይገባል» 31.03.2022

ኢትዮጵያ ዉስጥ ፆታዊ ጥቃት ለምን እየተባባሰ መጣ ?

ኢትዮጵያ ዉስጥ ፆታዊ ጥቃት ለምን እየተባባሰ መጣ ? 10.03.2022

«በሴቶች ላይ የሚደርሰዉን ጥቃት አይቶ፤ ሕግ ይከበርላቸዉ፤ መንግሥት ተገቢዉን ትኩረት ይስጣቸዉ ብዬ አንድ ሺ ጊዜ ስናገረዉ የነበሩትን ነገሮች መድገም አልፈልግም። የሚያዋጣዉ ራስዋን ያበቃች ሴት የሚፈጥሩ ተምረናል የሚሉ፤  ሰብዓዊነት ግድ ይለናል የሚሉ፤ ፖለቲከኛ ነን የሚሉ፤ በጋራ ብቁ ሴትን የመፍጠር፤ አቅም ቢኖራቸዉ ጥሩ ነዉ።»

የዓለማችን  ከፍተኛ የታሪክ ሽልማት ያገኙት ጀርመናዊት ተመራማሪ

የዓለማችን  ከፍተኛ የታሪክ ሽልማት ያገኙት ጀርመናዊት ተመራማሪ 17.03.2022

የታሪክ ተመራመሪዋ በኢትዮጵያ ላይ ያካሄዱት ጥናት በዋናነት የሚያተኩረው በ15ኛውና በ16ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ በነገሥታቱ ሥርዓትና በቤተ-መንግሥቶቻቸው ባህል (ሥርዓት) ልይ የሚያተኩር ነው። ጀርመናዊትዋ ተመራማሪ በኢትዮጵያ  የነበረውን የሰሎሞናዊ  ሥርወ-መንግሥት ባሕላዊ ታሪክ፤ የሥልጣን ከፍታ አዲስና ሕያው ሥዕል ሥለውልናል ተብሎአል።