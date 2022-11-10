በአንዳንድ የአማራ ክልል ከተሞች መረጋጋት መታየቱ

ሰሞኑን ከልዩ ኃይል አዲስ አደረጃጀት ጋር ተያይዞ በአማራ ክልል ከተሞች ተፈጥሮ የነበረው አለመረጋጋት በብዙ ከተሞች እየበረደ መምጣቱን የየከተሞቹ ዋሪዎች ተናገሩ፣ በባሕር ዳር ዛሬ ከቀትር በፊት ባንኮችና ትምህርት ቤቶች ዝግ እንደነበሩ አይተናል፣ ለቀናት ተቋርጠው የነበሩ ህዝብትራንስፖርት አገልግሎቶች በአብዛኛዎቹ ከተሞች እንደገና ተጀምረዋል፡፡
ሰሞኑን ከልዩ ኃይል አዲስ አደረጃጀት ጋር ተያይዞ በአማራ ክልል ከተሞች ተፈጥሮ የነበረው አለመረጋጋት በብዙ ከተሞች እየበረደ መምጣቱን የየከተሞቹ ዋሪዎች ተናገሩ፣ በባሕር ዳር ዛሬ ከቀትር በፊት ባንኮችና ትምህርት ቤቶች ዝግ እንደነበሩ አይተናል፣ ለቀናት ተቋርጠው የነበሩ ህዝብትራንስፖርት አገልግሎቶች በአብዛኛዎቹ ከተሞች እንደገና ተጀምረዋል፡፡
በባሕር ዳር ከተማ ተዘዋወረን እንደተመለከትነው፣ ትናንት ከሰዓት በኋላ በከተማዋ በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋፍቶ የነበረው ሁከት በርዷል፣ የህዝንብና ሌሎች ማናቸውም ተሸከርካሪዎች ያለችግር አገልግሎት እየሰጡ ነው። ለቀናት አገልግሎት አቋርጠው የነበሩ መለስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ተሸከርካሪዎችም ወደ ዞንና ወረዳ ከተሞች ተሳፋሪዎችን ይዘው ከመናኸሪያ ሲወጡ ተመልክተናል። የመከላከያ ሠራዊት አባላትም በአንዳንድ ቦታዎች በየቅርብ እርቀት ሰብሰብ ሰብሰብ ብለው ፀጥታውን ሲጠብቁ አይተናል። ያም ሆኖ የባንክ አገልግሎት ዛሬም በባሕር ዳር ከተማ ዝግ ሲሆኑ ተማሪዎችም ወደ ትምህርት ቤቶቻቸው አልሄዱም። በአንዳንድ የከተማዋ ዳርቻዎች የምግብና የመጠጥ አገልግሎት የሚሰጡ ቤቶች የተከፈቱ ቢሆንም በመሀል ከተማው የሚገኙ የገበያ ማዕከላት ግን ዛሬም ዝግ ሆነው ማርፈዳቸውን ታዝበናል። አብዛኛዎቹ የመንግሥት ሠራተኞች በሥራ ገበታቸው ላይ ተገኝተዋል። ይህንም አንድ የመንግሥት ሠራተኛ አረጋግጠውልናል። »እኔ ያው ቢሮ ነኝ ሌሎችም ሠራተኞቻችን በመደበኛ ሥራዎቻቸው ላይ ናቸው፣ በእርግጥ ትናንት ከሰዓት በኋላ ነገሮች ብዙም ጥሩ ስላልነበሩ ወደ ሥራ አልገባንም ነበር።»
በባሕር ዳር ከተማ የመጓጓዣ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መጀመሩንም እኝሁ አስተያየት ሰጪ ተናግረዋል። የታክሲና የባለ ሦስት እግር ተሸከርካሪዎች አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነ ነግረውናል። በጎንደርና በደብረታቦር ከተሞችም ነገሮች ወደነበሩበት እየተመለሱ እንደሆነ አስተያየት ሰጪዎች ይገልፃሉ። የከተማ ውስጥ የመጓጓዣ አገልግሎቶች ሲጀምሩ፣ የመንግሥት ሠራተኞችም ወደ ሥራ ገብተዋል ብለዋል። በደብረማርቆስ ከተማ ከተፈቀደለት የፀጥታ ኃይል ውጪ የድምፅና ድምፅ አልባ የጦር መሳሪያ በቤተክርስቲያናት፣ በመዝናኛ ቦታዎች፣ በግሮሰሪዎች፣ በማንኛውም ሰዓት መያዝ መከልከሉን ለዶይቼ ቬሌ የተናገሩት የከተማ አስተዳደሩ የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ይበልጣል አጥናፉ፣ ሰሞኑን ተከስተው የነበሩ አለመረጋጋቶች ተወግደው ነገሮች ወደ ነበሩበት እየተመለሱ ነው ብለዋል። ትናንት ከፍተኛ ግጭት የነበረባት የደብረ ብርሃን ከተማ ወደ መረጋጋት እየተመለሰች እንደሆነ አንድ የከተማዋ ነዋሪ አብራርተዋል። መንገዶችና አንዳንድ የሱቆች ተከፍተዋል፤ ሆኖም የመንግሥት ሠራተኞች ወደ ሥራ አልገቡም ነው ያሉት አስተያየት ሰጪው። አንድ ተፈናቃይ በበኩላቸው ትናንት በነበረው ግጭት የሁለት ተፈናቃይ ወጣቶች ሕይወት ማለፉን ጠቅሰው ሥርዓተ ቀብራቸው መፈፀሙን አመልክተዋል። አሁን በከተማዋ መረጋጋት እንደሚይም ተናግረዋል። የደሴና የኮምቦልቻ ከተሞች ምንጫችን በስልክ እንደነገሩን በየከተሞቹ ውስጥ የመጓጓዣ አገልግሎት ተጀምሯል። ሠራተኞች ወደ ቢሮም ገብተዋል ነው ያሉት። ሰሞኑን ከልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀት ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል በተፈጠረ አለመረጋጋት በአንዳንድ የክልሉ ከተሞች ሞትና የአካል ጉዳትን ያስከተሉ ተቃውሞዎች ተስተናግደዋል።
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
ታምራት ዲንሳ