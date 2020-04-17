 በአሸዋ ላይ መንሸራተት በናሚቢያ | ራድዮ | DW | 22.03.2022

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ራድዮ

በአሸዋ ላይ መንሸራተት በናሚቢያ

በአሸዋ ላይ መንሸራተት ወይም ሳንድቦርዲንግ እንደ ሌሎች በውኃ እና በበረዶ ላይ የሚደረጉ የስፖርት አይነቶች ታዋቂ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ስፖርቱ በፍጥነት እያደገ ነው። ለዚህ የልብ ምትን ከፍ ለሚያደርግ ስፖርት አለ የተባለ ቦታ ደግሞ የናሚቢያ ስዋኮፕሙንድ ከተማ የሚገኘው የአሸዋ ክምር ነው።

ቪድዮውን ይመልከቱ። 03:05

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