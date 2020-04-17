በአሸዋ ላይ መንሸራተት በናሚቢያ

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በአሸዋ ላይ መንሸራተት ወይም ሳንድቦርዲንግ እንደ ሌሎች በውኃ እና በበረዶ ላይ የሚደረጉ የስፖርት አይነቶች ታዋቂ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ስፖርቱ በፍጥነት እያደገ ነው። ለዚህ የልብ ምትን ከፍ ለሚያደርግ ስፖርት አለ የተባለ ቦታ ደግሞ የናሚቢያ ስዋኮፕሙንድ ከተማ የሚገኘው የአሸዋ ክምር ነው።
በቅኝ ገዢዎች ላይ ያመፁ የሔሬሮ ማሕበረሰብ አባላት በ1904 (ዘመኑ በሙሉ እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) በጀርመን ጦር የተደፈለቁበት ዝነኛዉ የዎተርበግ ተራራን የተንተራሰችዉ ኦካካራራ ትንሽ ናት።አንድ የተግባረ-ዕድ ማሰልጠኛ ማዕከል፣ ሁለት የትራፊክ መብራቶች፣ 4 ሺሕ ነዋሪዎች።
የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት የዓለምን ጎራ ዳግም ወደ ሁለት ወገን የከፈለው መስሏል። አንዱ ጎራ የሩሲያን ርምጃ በይፋ ሲያወግዝ ሌላው ወገን ዝምታን መርጧል። አብዛኞቹ የአፍሪቃ ሃገራት አቋማቸው ግልጽ አይደለም እየተባለ ነው። የሩሲያን አካሄድ የደገፉም አሉ።
ሊሰናበት የአንድ ሳምንት ዕድሜ በቀረው በጎርጎሪዮሳዊ 2021 ዓ,ም በተለያዩ የአፍሪቃ ውስጥ ዴሞክራሲዊ አስተዳደር እንዲኖር የተደረጉ ጥረቶች ታይተዋል። ምንም እንኳን በርካታ የአፍሪቃ ሃገራት ሕዝቦች ፍላጎታቸውን አደባባይ እየወጡ በሚችሉት መንገድ ሁሉ ቢያሳዩም እጅግ ጥቂቱ ብቻ በአዎንታዊ ውጤት ተመልሰዋል።
በኢኮኖሚ ችግር ፣ የራሳቸውንም የቤተሰባቸውንም ኑሮ ለመለወጥ አልያም በሀገራቸው በሚከሰት ፖለቲካዊ ቀውስ ሳቢያ በሺዎች የሚቆጠሩ የደሃ ሃገራት ዜጎች በየጊዜው ለስደት በገፍ ይጎርፋሉ።
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