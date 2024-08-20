በአሜሪካ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብሔራዊ ጉባኤ ጆ ባይደን በይፋም ባይሆን ፓርቲያቸውን ተሰናበቱ

በአሜሪካ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብሔራዊ ጉባኤ ጆ ባይደን በይፋም ባይሆን ፓርቲያቸውን ተሰናበቱማክሰኞ፣ ነሐሴ 14 2016
ካማላ ሐሪስ በመጪው ዓመት የሚካሔደው ምርጫ በይፋ ዕጩ መሆናቸው የሚወጅበት የዴሞክራቲክ ፓርቲ ብሔራዊ ጉባኤ የሁለተኛ ቀን ላይ ደርሷል። በዛሬው መርሐ-ግብር የቀድሞው ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማ ባለቤታቸው ሚሼል ኦባማ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የጉባኤ የመጀመሪያ ቀን መርሐ-ግብር ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በይፋም ባይሆን ከፓርቲው የተሰናበቱበት ነው። ደፋፊዎቻቸው "ጆ እንወድሀለን" ብለው ይፋም ባይሆን ስንብት አድርገዋል። ተንታኞች እንደሚሉት ጆ ባይደን በመድረኩ ያሰሙት ንግግር ቢያንስ በዚህ ወቅት ሊያደርጉት ያቀዱት አልነበረም። ባይደን ከውድድሩ ራሳቸውን ከማግለላቸው በፊት ለሁለተኛ የሥልጣን ዘመን የመወዳደር ፍላጎት ነበራቸው።
ካማላ ሐሪስ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ሆነው ቢመረጡ ምን አይነት ኤኮኖሚያዊ እንድምታ ይኖረዋል?
በንግግራው በምረጡኝ ዘመቻቸው ወቅት ሊያከናውኗቸው ቃል የገቡ ጉዳዮችን እየጠቃቀሱ የፕሬዝደንትነት ዘመናቸውን አሞጋግሰዋል። አንድ ሰዓት ገደማ በዘለቀ ንግግራቸው "እንደ ብዙዎቻችሁ ልቤን እና ነፍሴን ለዚህች ሀገር ሰጥቺያለሁ " ያሉት ባይደን በደጋፊዎቻቸው በደጋፊዎቻቸው ከፍ ባለ ድምጽ "እናመሰግለን ጆ " ተብለዋል።
ትላንት በመጀመሪያው ቀን ንግግር ያደረጉት ባይደን ከሺካጎ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ተመልሰዋል። ካማላ በሚቀጥለው ዓመት ለሚካሔደው ምርጫ የሚኒሶታ አገረ ገዢ ቲም ዋልዝን በአጋርነት መርጠዋል። ምርጫውን ካሸነፉ ዋልዝ ምክትል ፕሬዝደንት ይሆናሉ።
ባይደን አሜሪካውያን ዴሞክራሲያቸውን እንዲጠብቁ ጠየቁ
በሺካጎ በመካሔድ ላይ የሚገኘውን የአሜሪካ የዴሞክራቲክ ፓርቲ ብሔራዊ ኮንግረስ በተመለከተ አበበ ፈለቀ የሚከተለውን ማብራሪያ በስልክ ሰጥቷል። ሙሉውን ማብራሪያ ለማድመጥ የድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ።
አበበ ፈለቀ
እሸቴ በቀለ
ዮሐንስ ገብረእግዚዓብሔር