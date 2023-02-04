በአሜሪካ የትግራይ ማኅበረሰብ ውይይት

በትግራይ ጊዜያዊ መንግሥት ምስረታ ሂደት ላይ ተሳትፎ ማድረግ መጀመራቸውን በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ የትግራይ ማኀበረሰብ አባላት አስታወቁ። በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች አማካሪ ኮሚቴ አባል አቶ ዓባይ ግደይ በተለይ ለዶይቸ ቨለ እንደገለጹት፣ በትግራይ ጊዜያዊ መንግሥት ምስረታ ሂደት ላይ ምክክር ማካሄድ ጀምረዋል
በትግራይ ክልል ለሁለት ዓመታት ያህል የተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት በአፍሪቃ ህብረት ሸምጋይነት ዕልባት ማግኘቱ በውጭ ለሚኖሩ የትግራይ ማኅበረሰብ አባላት ትልቅ እፎይታ ማስገኘቱን አቶ ዓባይ ይናገራሉ። በአትላንታ ጆርጂያ በተካሄደው የህወሓት 48ኛ ዓመት አከባበር ላይ ያገኘናቸው አቶ ዓባይ እንደሚሉት፣ የሰላም ሂደቱ በውጭ በሚኖሩ የትግራይ ማኅበረሰብ አባላት በኩል ሙሉ ድጋፍ ያለው ነው።
«የሰላሙን ሂደት ደግፈነዋል። የትግራይን ሕዝብ ፍላጎት ነው እዚህ የምናንፀባርቀው። ለትግራይ ህዝብ የአንድ ቀን ሰላም በጣም ብዙ ነገር ይቀይራል። የተወሰነ ተስፋም አለ። ተዘግቶ የነበረው የተወሰነ ርዳታ የተወሰነ ህክምና መግባቱና ከቤተሰቦቻችን ጋር ያለውን በሙሉ ባናውቅም ቢያንስ ቢያንስ በሕይወት ያሉት በተፈጠረው ትንሽ የማኅበራዊ አገልግሎት መከፈት እኛም ከቤተሰቦቻችን ትንሽ የተስፋ ድምጽ መስማት ጀምረናል። እና ይህ የሰላም ውል የምንደግፈው ነው። ይህ የሰላም ዉል የተሟላ እስኪሆን ድረስ ሰላሙ ወደ ኋላ እንዳይመለስም መልሰን ወደ ችግር እንዳንገባ እኛም የበኩላችንን ድርሻ የምንወጣበት ነው።»
በአትላንታ የህወሓት 48 ዓመት በዓል አስተባባሪ አቶ አብርሃ መለስ በበኩላቸው፣ በሰላም ልደቱ ላይ ይህንኑ የዓባይን አስተያየት አጠናክረዋል።
«ሰላሙን በጣም እንደግፈዋለን። ከፌዴራል መንግሥት ጋር ወደኋላ እንዳይመለስ የአትላንታ ነዋሪዎችም በዳያስፖራ ያለን ድጋፍ አለን። ምክንያቱም በዚህ ሁለት ዓመት የተደረገው ውጊያ በሁለቱም ወገን ብዙ ሕይወት የቀጠፈ ነውና። በተለይ በትግራይ የተደረገውን ሁሉም ዓለም የሚያውቀው ከፍተኛ ችግር ደርሷል በዚህ ሁለት ዓመት፤ በዚህ የዛሬው ዝግጅት ለትግራይ ህዝብ ዕርዳታ የምናደርግበት ነው።»
በደቡብ አፍሪቃ ፕሪቶሪያ ህወሓት ከፌዴራል መንግሥት ጋር ባደረገው የሰላም ውል መሠረት፣ በትግራይ ጊዜያዊ መንግሥት እንደሚመሠረት ይጠበቃል። ምስረታውን ለማካሄድ የተቋቋመው አስተባባሪ ኮሚቴ ሊቀመንበር ጀነራል ሌትናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ በቅርቡ በሰጡት መግለጫ፣ ጊዜያዊ መንግሥቱ የሚተዳደሩት ሰነድን የማዘጋጀቱ ሒደት የተገባደደ መሆኑን አስታውቀዋል።
በዚሁ የሽግግር መንግሥት ምስረታ ሂደት ላይ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ የትግራይ ማኅበረሰብ አባላት ጋር ውይይት መካሄድ መጀመሩን አቶ አባይ ገልጸዉልናል።
«የሽግግሩ ሂደት፣ አሁን ኮሚቴ ተቋቁሞ ከዲያስጶራ ከእኛም ጋር ምክክር ተጀምሯል። ምናልባት ይህ ጅምር በመሆኑ ሁሉንም የሚያጠግብ ሁሉንም የሚያረካ ባይሆንም፣ አሁንም ቢሆን በውስጣችንም አካታች እንዲሆን ፖለቲካዊና ዲሞክራሲያዊ ትግል እያደረግን በሌላ በኩል ደግሞ፣ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ችግር እንዲቃለል ወደነበርንበት ተመልሰን ሕዝባችንን ክሰን፣ ወደ ሰላማዊ ሕይወትና ወደተሟላ መግባባት እና በዚህም ምናልባት በሕገ መንግሥቱ መሠረት ግዛቶች ተመልሰው የትግራይ ህዝብ የወደፊት ዕድሉን የሚወስንበት ሕገ መንግሥታዊ ስርዓቱን ተከትሎ ቢሄድ የተሻለ መንገድ ነው ብለን ስለምናምን እንግዲህ ዳያስፖራውን ይህንን ነው የሚያደርገው፤ በአንድ በኩል፤ በሌላ በኩል በትግራይ በሚደረገው የሽግግር ሂደት ተዘግቶም እያለ ድምጽ ለመሆን ሞክረናል። እንግዲህ እንደምታውቀው፣ በዲያስጶራው ብዙ እንቅስቃሴዎች ነበሩ፣ ወደን ሳይሆን ተገደን በስነልቦና ብዙ ልብ የሚነካ የሚያሳዝን ቢሆንም፣ እዚህ ዲያስጶራ ጭምር ብዙ ሰዉ ያጣንበት ሰው በጭንቀት የተሰዋበት ትግል ነው ያሳለፍነው እና አሁን የሽግግሩ ሂደት አሁን ገና የተጀመረው፤ ትንሽ ምክክር ተጀምሯል። ከዲያስጶራው ከሃገር ቤቱም ጋር ከተወዳዳሪ ድርጅቶችም ጋር ሁሉም ያካተተ እንዲሆን የትግራይ ህዝብ አብሮ እንደታገለ ሁሉ የሽግግሩም ሂደት አብሮ እንዲሠራ ሁሉን አቀፍ እንዲሆን ይህንንም ደግሞ በሌላው በተደራዳሪው ወገን ተቀባይነት አግኝቶ ቢያንስ ቢያንስ ወደነበርንበት ሰላምና ዕድገት ተመልሰን መልሰን ወደዚህ አይነት ዕዳ የማንገባበት ይህም ትውልድ ተመልሶ ወደዚህ፣ የማይመለስበት ሁኔታ ለመፍጠር የሚቻለውን ሁሉ እናደርጋለን ብለን ነው እዚህ የተገኘነው።» ብለዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ