በአማራ ክልል ጦርነቱ በቢሊዮን የሚቆጠር ገቢ አሳጥቷል

በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት 5.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የገቢ ግብር መሰብሰብ እንዳልቻለ የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ይህን ለማካካስ ሰላማዊ በሆኑ አካባቢዎች ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ እንደሚሰራ አስታውቋል።
በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት 5.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የገቢ ግብር መሰብሰብ እንዳልቻለ የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ይህን ለማካካስ ሰላማዊ በሆኑ አካባቢዎች ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ እንደሚሰራ አስታውቋል። በተፈጠረው የበጀት መዛነፍ ምክንያት የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ በክልሉ በመንግስት ሊገነቡ የታቀዱ አዳዲስ ፕሮጀክቶች እንደማይከናወኑ በሳምንቱ መጨረሻ አስታውቋል፡፡
የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ በ2014 በጀት ዓመት 30 ቢሊዮን ብር ከገቢ ግብር ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ ነው፡፡ የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ክብረት መሐመድ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ከመደበኛ ግብር እና ከከተማ አስተዳደሮች 30 ቢሊዮን 500 ሺህ ብር ለመሰብሰብ ቢታቀድም በአማራ ክልል የተከሰተው ጦርነት ገቢውን በተባለው ልክ ለመሰብሰብ እንዳልስቻላቸው ተናግረዋል፡፡
ጦርነቱ በተካሄደባቸው አካባቢዎች ለግብር መሰብሰብ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችም መውደማቸውን ምክትል ኃላፊው ገልፀዋል፡፡
ጦርነት ባለባቸው የምስራቅ አማራ ዞኖች ያልተሰበሰበውን ግብር በተሸለ ሁኔታ ለመሰብሰብ በሌሎች ሰላማዊ ዞኖች የተጠናከረ ስራ እንደሚሰራም አቶ ክብረት አስረድተዋል፡፡
የአማራ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር ጥላሁን መሐሪ ሰሞኑን ለዶይቼ ቬለ በሰጡት መግለጫ ጦርነቱ በፈጠረው ጫና በክልሉ አጠቃላይ በጀት ላይ መዛነፍን የፈጠረ በመሆኑ በክለሉ መንግስት የሚገነባ አዲስ ፕሮጀክት በዚህ ዓመት አይኖርም፡፡
የአማራ ክልል ፕላን ልማት ቢሮ በበኩሉ ህወሓት በአማራ ክልል ወረራ ከፈፀመ ጀምሮ እስከ ደሴ ወረራ ጊዜ ድረስ በክልሉ 280 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ወድሟል አሊያም ተዘርፏል ብሏል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሠ