 በአማራ ክልል የውኃ ተቋማት ጥገና እየተካሄደ ነዉ ተባለ | ኢትዮጵያ | DW | 17.01.2023

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ኢትዮጵያ

በአማራ ክልል የውኃ ተቋማት ጥገና እየተካሄደ ነዉ ተባለ

በሰሜን ኢትዮጵያ ከነበረው ጦርነት ጋር በተያዘ በአማራ ክልል በህይወትና በአካል ከደረሰው ጥፋትና ሰብአዊ ጉስቁልና በተጨማሪ በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን በጦርነት የወደሙ አካባቢዎችን ለማጥነት የተቋቋመው “የአማራ ክልል በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች መልሶ ማቋቋምና ግንባታ ፈንድ ጽ/ቤት” አስታውቋል፡፡

Äthiopien Wondatir Mekonnen

በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው የውኃ ተቋማት መልሶ ግንባታ እየተካሄደ መሆኑን የአማራ ክልል ውኃና ኢነርጂ ቢሮ አስታወቀ፣ ውኃ ተቋርጦባቸው ከነበሩ 8 ሚሊዮን ነዋሪዎች መካከል እስካሁን ግማሽ ያህሉ የውኃ ተቋማቱ ተገንብተው አገልግሎት ማግኘታቸውም ተመልክቷል፣ በአማራ ክልል ጦርነቱ በነበረባቸው 9 ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች 1ሺህ 429 የውኃ ተቋማት ዝርፊያና ወድመት ደርሶባቸው እንደነበርም ቢሮው አመልክቷል፣ ነዋሪዎቹ የውኃ ተቋማት ተገንብተው አገልግሎት እያገኙ መሆኑንም ገልጠዋል፡፡

በሰሜን ኢትዮጵያ ከነበረው ጦርነት ጋር በተያዘ በአማራ ክልል በህይወትና በአካል ከደረሰው ጥፋትና ሰብአዊ ጉስቁልና በተጨማሪ በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን በጦርነት የወደሙ አካባቢዎችን ለማጥነት የተቋቋመው “የአማራ ክልል በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች መልሶ ማቋቋምና ግንባታ ፈንድ ጽ/ቤት” አስታውቋል፡፡ እንደ ጽ/ቤቱ በጦርነቱ በአማራ ክልል ብቻ ከ288 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወድሟል አሊያም ተዘርፏል፡፡

ዝርፊያና ውድመት ከደረሰባቸው ተቋማት መካከል የመጠጥ ውኃ ተቋማት አንደኛው እንደሆነ ደግሞ የአማራ ክልል ውኃና ኢነርጂ ቢሮ አመልክቷል፡፡ በምክትል ቢሮ ኃላፊ ደረጃ የቢሮው የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ወንድአጥር መኮንን እንዳሉት በደረሰው የውኃ ተቋማት ወድመትና ዝርፊያ 8 ሚሊዮን ህዝብ ለከፍተኛ የውኃ እጥረት ተዳርጎ ቆይቷል፡፡

“1ሺህ 429 የውኃ ተቋማት ወድመዋል፣ ተዘረፈዋል በተለየ መንገድ የውኃ ተቋማት ላይ ልዩ ትኩረት ተደርጎ ጥቃት ተፈፅሟል፣ ከ2ኛው ጦርነት በኋላ በተደረገ ጥናት 8.1 ሚሊዮን ውኃ ያገኝ የነበረ የአማራ ክልል ህዝብ ውኃ ተቋርጦበት ነበር፣ ውኃ እንዲቋረጥበት ያደረገው አንደኛ፣ የኤሌክተሮ መካኒካል አቃዎች፣ ሁለተኛ፣ የውኃ መሳቢያ ሞተሮች ተነቅለው ተወስደዋል፣ ሦስተኛ፣ መንቀል የማይቻለውን ደግሞ እዛው ላይ የማውደም ስራ ተሰርቷል፣ ከፍተኛ ጉልበት ያላቸው ጀኔሬተሮች ተነቅለው ተወስደዋል፡፡” ብለዋል፡፡

ህብረተሰቡ በአደረገው ተሳትፎ ከ1.6 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ውኃ መልሶ ያገኘ ሲሆን 2.4 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ ደግሞ መንግስትና ግብረሰናይ ድረጅቶች ባደረጉት ርብርብ ውኃ እንደገና ሊያገኙ ችለዋል ነው ያሉት፣ ሆኖም ከ4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች አሁንም በችግር ላይ እንደሆኑ ነው አቶ ወንድአጥር ያስረዱት፡፡

“የአማራ ክልል መንግስት ከግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በሰራው ስራ 2.4 ሚሊዮን ህዝብ መልሶ ውሀ እንዲያገኝ ሆኗል፣ ቀደም ሲል ውኃ ሲያገኝ የነበር ነገር ግን አሁንም የውኃ አገልግሎት የሚፈልግ 4 ሚሊዮን ህዝብ በችግር ላይ ይገኛል፡፡”

Äthiopien Wondatir Mekonnen

አቶ ወንድአጥር መኮንን: የአማራ ክልል ውኃና ኢነርጂ ቢሮ በምክትል ቢሮ ኃላፊ ደረጃ የቢሮው የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ

የላሊበላ ከተማ ነዋሪው አቶ ግርማይ አበበ በስልክ እንደተናገሩት በከተማ የጀኔሬተሮች ብልሽትና ዝርፊያ፣ በገጠር ደግሞ የውኃ ተቋማት ስርቆት ከፍተኛ የውኃ እጥረት ፈጥሮ እንደነበር አስታውሰው፣ አሁን ግን ተቋማቱ ተጠግነው የከተማውም የሆነ የገጠር አካባቢዎች ውኃ እያገኙ ነው፡፡

“… መብራት ስለተቋረጠ ከዝቅተኛ ቦታ ወደ ከፍተኛ ቦታ ነው ውኃ የሚሄደው ያ ደግሞ በመብራት ነው የሚሄደው፣ መብራት በመቋረጡ ምክንያት ያው አገልግሎቱ አቁሞ ነበር፣ ነገር ግን … ባንቧውን በመቁረጥ ለራሳቸው (የህወሓት ታጣቂዎች) በመጠቀም ብዙ ችግር ደርሶበት ነበር፣ አሁን ውኃ ልማት ባሉት ባለሙያዎች ችግሩን በማፈላለግ ጥገና ተደርጎ ውኃ እየደረሰን ነው፡፡” ነው ያሉት፡፡

አቶ መንግስቱ ቸኮል ነዋሪነታቸው በሰቆጣ ከተማ ሲሆን በጦርነቱ ወቅት ሙሉ በሙሉ አቆሞ የነበረው የውኃ አገልግሎት አሁን መመለሱን ነግረውናል፡፡

የቢሮው የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ወንድአጥር መኮንን የመልሶ ጥገናው ስራ ካለፈው የካቲት 2014 ዓም ጀምሮ እየተካሄደ እንደሆነ ጠቁመው አጋር አካላት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ባለሀብቶች የቀሩ የግንባታ ስራዎችን ዳር ለማድረስ ተብብር እንዲያደርጉ ጠይቀዋል፡፡

በአማራ ክልል ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ 2 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ዋጋ ያላቸው 1ሺህ 429 የውሀ ተቋማት ጉዳት እንደደረሰባቸው አሊያም እንደተዘረፉ የአማራ ክልል ውኃና ኢነርጂ ቢሮ አመልክቷል፡፡

ዓለምነው መኮንን

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

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በጦርነቱ 9 ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች 1ሺህ 429 የውኃ ተቋማት ዝርፊያና ወድመት ደርሶባቸዋል

ተዛማጅ ዘገባዎች

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በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ውስጥ ወደ 8.8 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰብዓዊ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች እርዳታ ለማቅረብ ተጨማሪ 13 ቢሊዮን ብር ምደባ እንደሚያስፈልገው የብሔራዊ አደጋ ሥጋት አመራር ኮሚሽን ገለፀ። ኮሚሽኑ ይህንን ሥራ ለማከናወን አሁን ላይ በካዝናው 6 ቢሊዮን ብር ብቻ ተቀማጭ እንዳለው ገልጿል።

Binnenvertriebene aus Alamata kehren an ihre Orte zurück: 31.10.2022 Alamata, Ethiopia, war, IDPs, Amhara Photo Credit Sintayehu Seid (From Alamata Youth League) via DW Correspondent from Bahir Dar. we have permission to use the photo

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