በአማራ ክልል የእናቶች ሞት ቀነሰ

የወላድ እናቶችን ሞት ለመቀነስ ትኩረት ተሰጥቶ በመሰራቱ ባለፉት 20 ዓመታ በክልልም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ አጥጋቢ ውጤት መመዝገቡን የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶ/ር ጋሹ ክንዱ በቢሯቸው በሰጡት መግለጫ ገልጠዋል፡፡
የወላድ እናቶችን ሞት ለመቀነስ ትኩረት ተሰጥቶ በመሰራቱ ባለፉት 20 ዓመታ በክልልም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ አጥጋቢ ውጤት መመዝገቡን የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶ/ር ጋሹ ክንዱ በቢሯቸው በሰጡት መግለጫ ገልጠዋል፡፡ በአማራ ክልል ያለው በወሊድ ወቅት የእናቶች ሞትም ሆነ የመሻሻል አዝማሚያ በአገር አቀፍ ከተመዘገበው የተለየ እንዳልሆነም ኃላፊው አመልክተዋል፡፡
“እንደ ሀገር ለ17ኛ ጊዜ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ36ኛ ጊዜ እየተከበረ ነው፣ እንደሚታወቀው በአገር አቀፍ ደረጃም፣ በአገር አቀፍ ደረጃም የእናቶች ሞት በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ በዚህ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ 295 ሺህ እናቶች ከወሊድ ጋር በተያያዘ በየዓመቱ ይሞታሉ፣ እንደ ሀገር የእናቶች ሞት በጣም ከፍተኛ ቢሆንም ባለፉት 20 ዓመታት ሰፊ ስራ ተሰርቶ ጥሩ የሚባል ውጤት ተመዝግቧል፡፡ እንደጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ2000 ዓ ም ከ100መቶ ሺህ በህይወት ከሚወልዱ እናቶች መካከል 871 እናቶች በወሊድ ምክንያት ይሞቱ ነበር፣ በ2017 በተደረገ ጥናት ግን ይህ ቁጥር ወደ 401 ወርዷል፡፡” ብለዋል፡፡
የጤናማነት እናት ወር ሲከበር በሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ትኩረት እንደሚደረግም ዶ/ር ጋሹ አስረድተዋል፡፡
አነሱም ግንዛቤ መፍጠር፣ ሀብት ማሰባሰብና ተቋማትን ማደራጀት መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡
በባሕር ዳር ከተማ አስተዳደር ቤተሰብ መምሪያ ያገኘነቸው ወ/ሮ ሀብታም ጅብሪል ለመጀመሪያ እርግዝናቸው ወቅታዊና አስፈላጊውን የህክምና ክትትል ባለማድረጋቸው ህፃኑ በህይወት መወለድ እንዳልቻለ ነግረውናል፡፡ ከመጀመሪያው እርግዝና ትምህርት የወሰዱት ወ/ሮ ሀብታም ከዚያ በኋላ ግን ተገቢ የእርግዝና ክትትል በማድረግ በሰላም መገላገላቸውን አስረድተዋል፡፡
የሁለተኛ ልጃቸውን ለመገላገል ቀናት የቀራቸው ወ/ሮ ጥሩ ወርቅ የተባሉ የባህርዳር ከተማ ነዋሪ በመጀመሪያ እርግዝናቸው ተገቢውን ክትትል በጤና ተቋም አድርገው በሰላም ጤናማ ህፃን መገላገላቸውን አስታውሰው ዛሬም ለእርግዝና ክትትል በባህር ዳር ቤተሰብ መምሪያ እንደተገኙ ገልጠውልናል፡፡
መንግስት መከላከል በሚቻሉ የሚከሰቱ የእናቶችን ሞት አሁን ካለበት ከ100,000 እናቶች 401 ሞትን በ2025 ወደ 271 ለማውረድ እየሰራ እንደሆነ የክልሉ ጤና ቢሮ አመልክቷል፡፡
የዘንድሮው የጤናማነት እናት ወር በኢትዮጵያ ለ17ኛ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ36ኛ ጊዜ “መከላከል በምንችላቸው ምክንያቶች የሚከሰቱ የእናቶችን ሞት በጋራ እንከላከል” የሚል እየተከበረ ነው፡፡
ዓለምነው መኮነን
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
አዜብ ታደሰ