በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ ከተወሰነ በኋላ ባሕር ዳር እንዴት ዋለች?

በባሕር ዳር ከተማ ልደታ በተባለ አካባቢ የጥይት ተኩስ ሲሰማ ውሏል። በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ካሳለፈው ውሳኔ በኋላ በከተማዋ መንገዶች እና መሠረታዊ የአገልግሎት ተቋማት መዘጋታቸውን የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ ታዝቧል።
በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በምኒስትሮች ምክር ቤት እንዲደነገግ ከተወሰነ በኋላ በክልሉ ዋና ከተማ ባሕር ዳር አንዳንድ አካባቢዎች የተኩስ ድምጽ ሲሰማ ውሏል። በከተማዋ መንገዶች እና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት መዘጋታቸውን የዶይቼ ቬለ ወኪል ተናግሯል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት "በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የሚታየውን በትጥቅ የተደገፈ ሕገ-ወጥ እንቅስቃሴ በመደበኛ የሕግ ማስክበር ሥርዓት ለመቆጣጠር ወደ ማይቻልበት ደረጃ የተሸጋገረ በመሆኑ" የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ የወሰነው ትላንት ሐምሌ 28 ቀን 2015 ነበር።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ ከተወሰነ በኋላ ችግሩን "የሚያባብሱ ስምሪት የሚሰጡ ኃይሎች" በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን መንግሥት አረጋግጧል። "ከትላንት ማምሻ ጀምሮ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው፤ ጉዳዩን የሚያባብሱ ስምሪት የሚሰጡ ኃይሎችን በቁጥጥር ሥር" መዋላቸውን የመንግሥት ኮምዩንኬንሽ አገልግሎት ኃላፊው ለገሰ ቱሉ ተናግረዋል።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን ፓርቲያቸው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አረጋግጧል። የፌድራል ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱ የጸጥታ አስከባሪዎች ከለሊቱ 4 ሰዓት "ቤት በኃይል አስከፍተው በሰደፍ እየመቱ ወደ መኪና እንዳስገቡት" የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ምክትል ሊቀመንበር አቶ መልካሙ ሹምዬ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ይፋ ያደረገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌ በብሔራዊ መረጃ እና ደሕንነት አገልግሎት ዳይሬክተር የሚመራ የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ ዕዝ አቋቁሟል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ "በክልሉ የአመጽ እንቅስቃሴን የሚያበረታታ፣ ሰላማዊ ዜጎችን የሚያሸብር፣ የጸጥታ መደፍረሱን የሚያባብስ ንግግር፣ የቀጥታም ሆነ የተዘዋዋሪ ቅስቀሳ በማንኛም መንገድ ማድረግ ወይም ማሰራጨት" ይከለክላል።
የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ ዕዝ "የአደባባይ ስብሰባ እና ሰልፍ ማድረግ፣ መደራጀት እና በቡድን ሆኖ መንቀሳቀስ" የመከልከል ሥልጣን አለው።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ በሚኒስትሮች ከተወሰነ በኋላ በባሕር ዳር እና አካባቢው ስላለው ነባሪ ሁኔታ የዶይቼ ቬለው ዓለምነው መኮንን በስልክ የሚከተለውን ማብራሪያ ሰጥቷል።
ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ